2018 'numan' Ödülleri :: Yılın 'En Kötü' Filmleri

dün..
Bugün de kâh meslek gereği -istemeden- izlemek zorunda kaldığımız, kâh kötülüğü bize de sürpriz olan; ama -şurası bir gerçek ki- berbatlıkta birbirleriyle yarışan, yerli ve yabancı filmleri huzurunuza çıkarıyoruz..
Bizim bu titiz çalışmamıza rağmen, yılın en kötü filmleri arasına girme ihtimali neredeyse %100 olan bazı filmlerin basın gösterimi yapmaktan kaçındıklarını ve bazılarının da sadece gala yaptıklarını biliyoruz..
Birer 'şaheser' yarattıklarına emin olarak gösterime soktukları o şeyleri para vererek asla izlemeyeceğimiz ve insanı hayattan soğutacak denli negatif etki pompalayan o gala denen hengâmeye de girmeyeceğimiz gayet açık olduğuna göre, filmlerini sinema yazarlarından kaçırmayı planlayan bu zevatın bu hesaplarında 'başarılı' oldukları, elbette bir gerçektir..
|Adam haklı..
Hâl böyleyken; "yılın en kötüleri" olarak -hiç utanmadan- yaftaladığımız filmlerin hemen hemen hepsi, arenaya çıkmış birer gladyatör misali kendilerini 'yiğitçe' sinema yazarlarının önüne atmış yapımlardır..
mmknmrtb mütevelli heyeti olarak biz kendi adımıza onları ve emeği geçenleri saygıyla selamlıyor, alınlarından öpüyor ve çok çalışıp da bu sayfaya bir kez daha düşmemelerini diliyoruz..
2018 Yılı En Kötü 10 Ecnebi Film
|Just Getting Started
1) Just Getting Started (Ron Shelton)
2) Kings (Deniz Gamze Ergüven)
3) A Wrinkle in Time (Ava DuVernay)
4) Escape Plan 2: Hades (Steven C. Miller)
5) Siberia (Matthew Ross)
|Kings
6) Hot Dog (Torsten Künstler)
7) Little Italy (Donald Petrie)
8) Samson (Bruce Macdonald, Gabriel Sabloff)
9) Taxi 5 (Franck Gastambide)
10) Fifty Shades Freed (James Foley)
2018 Yılı En Kötü 10 Yerli Film
|Zerk
1) Zerk (Battal Karslıoğlu)
2) T.İ.M (Onur Yiğit)
3) Bordo Bereliler Afrin (Erhan Baytimur)
4) Bana Bir Soygun Yaz 2 (Murat Toktamışoğlu)
5) Hürkuş (Kudret Sabancı)
|T.İ.M
6) Kafalar Karışık (Yücel Yolcu)
7) İçimdeki Hazine (Hakan Gürtop)
8) Hemşire (Dilek Çolak)
9) Dört Köşeli Üçgen (Mehmet Güreli)
10) Deniz ve Güneş (Barış Denge)
|Bordo Bereliler Afrin
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