Ardan Özmenoğlu'nun 'Bu İşin Sonu Yok' sergisi Anna Laudel’de!

|Kösem Sultan, post-it notlar üzerine karışık teknik
Galerinin 3 katında yer alacak olan sergide, Özmenoğlu’nun mekanın sunduğu mimari özellikleri ve binanın tarihi dokusunu dikkate alarak ürettiği, imzası haline gelen yeni Post-it çalışmalarının yanı sıra cam heykelleri ve neon işleri yer alıyor.
Eserlerinde küresel popüler kültür ve Türk kültürüne ait ifade ve imgeleri konu alan Özmenoğlu, Bu İşin Sonu Yok isimli sergisinde yine alışılmış kalıpların dışında özgün, orijinal fikirleriyle farklı medyumları buluşturuyor.
Kullanılan malzemeden ziyade, malzemenin kullanım biçimine odaklanan sanatçı, duygularını en yalın haliyle eserlerine yansıtıyor.
|Royal Flush,2018, post-it notlar üzerine karışık teknik,119x156cm
Osmanlı padişahlarından tarihin önemli kadın sultanlarına uzanan hikâyeleri, oyun kâğıtlarına çevirdiği resimleri aracılığıyla aktaran Özmenoğlu’nun bu sergi için özel olarak ürettiği çalışmalarında kullandığı malzemeler ve renkler ön plana çıkıyor.
Sanatçının Post-it notlarla ürettiği resimlerine, cam katmanlı heykelleri eşlik ederken; neon çalışmaları, bugünün kültürünü yaratan yaşam anlayışını yansıtıyor.
Sanatseverlerin karşısına heyecan verici bir seçki ile çıkmaya hazırlanan sanatçının “Bu İşin Sonu Yok” isimli kişisel sergisi 17 Ocak Perşembe günü açılacak ve 7 Mart 2019 tarihine kadar Anna Laudel’de görülebilecek.
|Ardan Özmenoğlu
Ardan Özmenoğlu’nun seçili çalışmaları ayrıca, 21-24 Şubat 2019 tarihleri arasında Almanya’da gerçekleşecek Art Karlsruhe’de Anna Laudel standında sergilenecek.
Sergi açılışı: 17 Ocak Perşembe, 18.00-20.30
Adres: Bankalar Caddesi 10 Karaköy, Beyoğlu 34421 İstanbul
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