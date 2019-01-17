'Asterix : Sihirli İksirin Sırrı' 15 Şubat’ta vizyonda!

Artık iyice yaşlanan Büyüfix’in, bu kaza üzerine Galyalıların geleceği ile ilgili endişesi artmaya başlamıştır.
Büyüfix, sihirli iksirin tarifini paylaşacağı, yetenekli ve dürüst bir büyücü bulmak üzere Galya’yı baştan başa dolaşmaya karar verir.
Tabi Asterix ve Oburix’in eşliğiyle..
İlk filminden bu yana sinema salonlarını dolduran Asterix serisinin son filmi Astérix : Le secret de la potion magique / Asterix : Sihirli İksirin Sırrı, Fransa’da rekor kırdı!
5 Aralık’ta vizyona giren film en iyi çıkışı yaparak ilk haftasında 1 milyon seyirciye ulaştı.
Fransa’da bir süredir devam eden sokak gösterilerine ve vizyondaki güçlü rakipleri; Grinç, Örümcek Adam: Örümcek Evreninde, Ölümcül Makineler‘e rağmen film, gişede büyük bir başarı yakaladı.
Uzun bir süre daha vizyonda kalması planlanan film, üçüncü haftayı iki milyona yaklaşan seyirci ve yaklaşık 12 milyon dolarlık hasılatla kapattı..
Asterix : Sihirli İksirin Sırrı 15 Şubat’ta sinemalarda!
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