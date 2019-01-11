Beoning :: Şüpheyle Yananlar

Hae-mi genç adamdan, kendisi Afrika seyahatindeyken kedisine göz kulak olmasını rica eder.
Seyahatten döndüğündeyse Jong-su’yu, Kenya’da rastladığı gizemli bir adam olan Ben’le tanıştırır.
Bir gün Ben Jong-su’ya, sahip olduğu tuhaf bir hobiden bahseder."
Ana karakter Lee Jong-su, annesi küçükken evi terketmiş, suça yatkın babası da hapis yatan bir garip genç olup; Kuzey Kore sınırına yakın fakir ve kırsal bir bölgede ve de bu şartlarda büyüyen bir çocuğun psikolojisiyle, kendine güveni zayıf, hayata karşı ürkek ve yalnız bir yaşantının içinde debelenen bir 'emekçi'dir..
Aynı köyden ve benzer şartlardan gelen Shin Hae-mi, Jong-su'nun tersine mevcut sınıfının gerçekliğini yadsıyarak, kurduğu hayallerde yaşayan; bir takım yabancı ve egzotik kültürlere duyduğu yoğun ilgiyle de bir üst sınıfın normlarına kendini uydurmaya çalışan hoş bir genç kızdır..
Uzun yıllar sonra karşılaşan bu iki karakterden en çok etkilenen -galiba aşık da olan- Jong-su, psikolojik ve sosyal zayıflıklarını Hae-mi'nin varlığıyla aşar gibi olacaktır..
Ve son karakter Ben; nereden ve hangi kanaldan geldiği belli olmayan zenginliği, hayatın tüm nimetlerinden yararlandığı yaşantısıyla da bir burjuva tatminsizliği içinde görünen genç bir oğlan olup, bu tatminsizliğini, ritüel haline getirdiği bazı 'korkunç eylem'lerle gidermeye çalıştığından şüphe etmekteyiz..
Jong-su'nun, kendisi ile Shin Hae-mi'nin arasına zengin bir kara kedi gibi giren bu sinsi heriften hoşlanmadığını ve giderek nefret ettiğini de gözlemleriz; ki bu gidiş, hiç de hayra alamet değildir!.
2010 yılı yapımı Shi adlı filminde drama yaratmadaki üstün becerisine hayran kaldığımız Chang-dong Lee, bu kez yoğun bir gizemle sarmaladığı bu dramada, psikolojik tarafı ağır basan sıradışı bir öyküyü, Kore toplumunu sınıfsal açıdan da temsil eden kahramanlarıyla ve harikulade bir üslupla anlatıyor..
Filmi oluşturan mebzul miktardaki metaforla karışık olup bitenler, gerçekte neler olduğunu kesin bir biçimde açıklamayacak; beynini deli gibi çalıştıran muhtelif sorularla şüphelere boğulan her seyirci, kendini bambaşka yollarda bulabilecektir..
Öyküsündeki asıl gerçeğin ne olduğuna dair kesin bi veri sunmayan film, bu arada nelerin nasıl olacağı ya da olmayacağı ihtimallerini -hayatın gizemle dolu olduğunu göz ardı etmeden- her boyutuyla işlerken, Chang-dong Lee'nin son derece başarılı bir yönetmenlik sergilediğini yinelemekten memnuniyet duyarım..
Beoning / Şüphe / Burning
Yönetmen: Chang-dong Lee
Senaryo: Chang-dong Lee, Jungmi Oh, Haruki Murakami (Öykü)
Oyuncular: Ah-In Yoo, Steven Yeun, Jong-seo Jeon
Yapımcı: Chang-dong Lee
Yapım: 2018, Güney Kore, 148'
8 /10
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