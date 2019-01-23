Burak Çevik 'Aidiyet' ile ikinci kez Berlinale'de!

|Burak Çevik
Geçen yıl ilk uzun filmi Tuzdan Kaide ile de festivalde yarışan 25 yaşındaki yönetmen, iki yıl üst üste Berlinale programında yer alarak önemli bir başarıya imza atıyor.
7 Şubat’ta başlayacak festivalin Forum bölümünde gösterilecek olan “Aidiyet”, Burak Çevik’in 15 yıl önce İstanbul’da gerçekleşmiş bir cinayetin mahkeme kayıtlarından ve kendi kişisel hafızasından yola çıkarak yazıp yönettiği bir yol ve aşk filmi.
Türkiye’de yıl sonunda gösterime girecek olan film, 7-17 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek 69. Berlin Film Festivali’nin Forum bölümünde Caligari Ödülü için yarışıyor.
Bir yol ve aşk filmi
2003’ün Aralık ayında, İstanbul’un banliyö mahallerinin birinde yaşayan 55 yaşındaki bir kadın, evine giren bir yabancı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma sonucu, maktulün kızı ve kızının sevgilisi göz altına alındı.
Dava 2007 yılında sonlandığında, mahkeme ikisini de müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Aidiyet, 15 yıl sonra bu kriminal vakanın mekânlarını takip ederek cinayeti işleyen zanlının polis karakolunda verdiği ifade eşliğinde topoğrafik bir gözlem yapıyor ve ardından çiftin ilk tanıştığı geceye odaklanıyor.
Burak Çevik
1993’te dünyaya geldi. Şişli Terakki Lisesi’nde okurken çekmeye başladığı kısa filmler bir çok festivalde gösterildi ve ödüller kazandı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Sinema Bölümü’nden mezun oldu.
Üniversitede başlayan film gösterme deneyimlerini Fol Sinema adlı film platformuna dönüştüren Çevik, 2016 yılında !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin “Başka Haller” bölümünün, 2017 yılında ise İstanbul Film Festivali'nin “Işığın Peşinde” bölümünün küratörlüğünü yaptı.
İlk uzun metraj filmi “Tuzdan Kaide” (2018), dünya galasını Berlin Film Festivali’nde yaptı ve festivalin Forum bölümünde yarıştı.
Aidiyet
Yönetmen: Burak Çevik
Senaryo: Burak Çevik
Oyuncular: Eylül Su Sapan, Çağlar Yalçınkaya
Yapımcı: Selman Nacar, Burak Çevik
Ortak Yapımcılar: Kerem Ayan (Fransa), Mustafa Uzuner (Acéphale - Kanada)
Destekçi Yapımcı: Feride Çiçekoğlu
Kurgu: Ali Aga, Burak Çevik
Görüntü Yönetmeni: Barış Aygen
Sanat Yönetmeni: Dilşad Aladağ
Müzik: Mine Pakel
Yardımcı Yönetmen: Ozan Yoleri
Ses Kayıt: Ahmet Gürbüz
Renk Düzenleme: Sertaç Toksöz
Ses Tasarımı ve Miksaj: Yalın Özgencil
Afiş ve Jenerik Tasarımı: Dilşad Aladağ
2019, Türkiye-Kanada-Fransa, 73’
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