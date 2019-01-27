Capharnaüm :: En Diptekiler

Veyahut da; 'parası olmayan' anne ve babaları, dünyaya getirdiği çocuklarının karşısında böylesine kahredici bir vaziyette bırakan, sonra da kendini değil de yine bu insancıkları suçlayıp, onları düzmeye de devam eden bir düzenin, dünyanın her yerinde hüküm sürmesinin kepazeliği..
Bilinçsizce de olsa- aslında ebeveynini değil, bu 'zalim dünya' düzeninin asli üyelerinden biri olan devlet denen örgütü suçlayan; 'sözde' ailesinin yanından kaçarak, hayatın tüm zorlukları karşısında tek başına kalıveren Zain oğlan, tek kelimeyle 'berbat' kaderini yaşarken, elbette yalnız değildir..
Zain'in, daha çocuk yaştayken menfaat karşılığı evlendirilen kız kardeşinin ve aynı çevreden bir sürü çocuğun yanına; onca yoksulluğun yaşandığı bu ülkeye kaçak yolla girip, her an yakalanma korkusuyla ve çok kötü şartlarda -hem de bebeğiyle birlikte- barınmaya, bu arada memleketteki annesine de para göndermeye çalışan Etiyopyalı bir kadını da ilave eden Nadine Labaki, belli ki bizi, yoksulluğun en dibi, yalnızlığın en yoğunu ve çaresizliğin en kesifiyle başbaşa bırakmaya kararlıdır..
Siz bana bakmayın, böylesi mevzularda hassasiyet eşiğim epeyi düşük olduğundan pek etkilenirim; ancak şu da bir gerçek ki, özellikle çocuk oyuncuların yönetiminde kusursuz bir başarı sağlayan, anlatım tekniğiyle de adeta belgesel gerçekliğini hissettirerek eserini güçlendiren Labaki'nin bu filmini izleyip de gözyaşı dökmeyeni insandan saymayabilirsiniz, benden size müsaade..
Capharnaüm / Kefernahum
Yönetmen: Nadine Labaki
Oyuncular: Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw, Kawthar Al Haddad, Boluwatife Treasure Bankole
Ülke: Lübnan, ABD
Yapım: Michel Merkt, Khaled Mouzanar
İthalat: Bir Film, Mars Prodüksiyon
Süre: 120 Dk.
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
7 /10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder