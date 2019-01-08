CTQ ve Ricky Ford aynı sahnede!

Gitarda Cem Tuncer’in yanı sıra, davulda Ediz Hafızoğlu, tenor saksafonda Engin Recepoğulları ve basta Volkan Hürsever’den oluşan CTQ, ilk kez kendi bestelerinden oluşan ve Mart ayında yayınlanacak albümleri öncesinde İstanbul ve Ankara’da caz severlerle buluşuyor.
Efsanevi müzisyen de çalacak
Bu akşam (8 Ocak, Salı) Bova Sahne’de, Çarşamba akşamı DasDas’ta, 10 Ocak’ta ise Ankara’da Gaga Play’de gerçekleşecek konserlerin sürpriz konuğu ise, yaşayan en büyük saksafon sanatçılarından Ricky Ford olacak.
Aralarında Abdullah Ibrahim, Charles Mingus, Mercer Ellington, George Cables’ın da olduğu bir çok caz efsanesiyle çalmış, onlarca albüme imza atmış Amerikalı sanatçı, Ocak ayında yayınlanacak CTQ albümünde de yer alarak, ilk kez bir Türkiyeli müzisyenin albümünde çalmış olacak.
|Ricky Ford
Türkiye caz dünyasının önde gelen gitarist ve prodüktörlerinden biri olan Cem Tuncer, 1978 yılında dünyaya geldi.
19 yaşındayken Akademi İstanbul Caz Bölümü’nde Sarp Maden ve Gökçen Taşkıran ile gitar, Semih Korucu ve Mehmet Nemutlu ile müzik teorisi, Bülent Ortaçgil ve Önder Focan ile ensemble çalıştı.
Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Müzik Bölümü’nde tamamladı ve burada, Neşet Ruacan, Kamil Özler, Ali Perret, L. Butch Morris, Can Kozlu, Aydın Esen, İmer Demirer, Ricky Ford, Selen Gülün, Mike Wilkens, Jeff Mcaulley, Ayşe Özbekligil gibi önemli müzisyenlerle çalıştı.
Eğitimini sürdürürken, Sfinks (Belçika), Amsterdam (Hollanda), Hildesheim (Almanya), Gent ve Brüksel Ethnic (Belçika) gibi dünyanın önemli müzik festivallerinde sahne aldı.
2008 yılında Uluslarası Estonya Genç Caz Gitarcı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etti ve ikincilik kazandı. Yarışmanın kazananı olarak, Romanya Garana ve Pori caz festivallerinde Ted Curson, Harvey S., Enrico Granafei, Önder Focan, Vitali Imereli, Reiska Laine, Toivo Unt, Marian Petrescu, Jyrki Kangas gibi isimlerle çaldı.
2006 yılında televizyon ve sinema için müzikler yapmaya başladı. 2008 yılında “Ali’nin Sekiz Günü” ile İstanbul Film Festivali’nde, bir yıl sonra ise “Dilber’in Sekiz Günü” ile de Ankara Film Festivali’nde En İyi Müzik dalında ödüller kazandı.
|Cem Tuncer
Aralarında, “Adını Feriha Koydum”, “Umutsuz Ev Kadınları”, “Adını Kalbime Yazdım”, “Anne”, “İstanbullu Gelin”, “Kadın”, “Bizim Hikaye”nin de olduğu bir çok televizyon dizisinin müziklerini yapan Tuncer,“Öyle Bir Geçer Zaman Ki" adlı dizi ile Kral TV 2011 Müzik Ödülleri’nde En İyi Dizi Müziği Ödülü’nü aldı.
Önder Focan, Sezen Aksu, Aykut Gürel, Jülide Özçelik, Gürol Ağırbaş, Melis Sökmen, Deniz Seki, Elif Çağlar Muslu, Zuhal Olcay gibi caz ve pop dünyasının usta isimleriyle sahnede ve stüdyoda çaldı.
2008’de başladığı TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’ndaki görevini halen sürdüren Cem Tuncer, saksafon sanatçısı Engin Recepoğulları, kontrbas sanatçısı Volkan Hürsever ve davul sanatçısı Ediz Hafızoğlu’dan oluşan caz grubu Cem Tuncer Quartet (CTQ) ile konserlerine de devam ediyor.
Cem Tuncer Quartet’in (CTQ) kendi bestelerinden oluşan ilk albümleri ise Mart 2019’da Lin Records etiketiyle yayınlanacak.
Cem Tuncer Quartet (CTQ) & Ricky Ford
8 Ocak 2019 / 22:00 / Bova Sahne, İstanbul
9 Ocak 2019 / 21:30 / DasDas, İstanbul
10 Ocak 2019 / 21:00 / Gaga Play, Ankara
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