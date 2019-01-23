23.01.2019
'Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya' 25 Ocak'ta vizyonda!
Genç bir Viking’le korkunç ejderha Gecenin Öfkesi arasında sıra dışı gibi görünen arkadaşlık hayatları boyunca devam eden epik bir maceraya dönüştü.
Sinema tarihinin en sevilen animasyon serisinden birinin en şaşırtıcı bölümü geliyor; How to Train Your Dragon: The Hidden World / Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya.
Artık Astrid’le birlikte Berk’in muhtarı ve yöneticisi olan Hıçkıdık son derece görkemli bir ejderha ütopyası yaratmıştır.
Dişi bir ejderha olan Işığın Öfkesi aniden ortaya çıkışı köylerinin o güne dek karşılaştığı en karanlık tehditle aynı zamana denk gelmiştir.
Hıçkıdık ve Dişsiz, bildikleri tek yuvadan ayrılıp ancak efsane olduğu düşünülen gizli bir dünyaya yolculuğa çıkarlar.
Ejderha ve sürücüsü, hayatlarının asıl amacı ortaya çıkarken değer verdikleri her şeyi korumak için dünyanın en ücra köşelerine kadar birlikte savaşacaklardır.
Ejderhanı Nasıl Yönetirsin 3. Gizli Dünya için serinin yönetmeni DEAN DEBLOIS, Hıçkıdık rolünde JAY BARUCHEL (This Is the End) ve Astrid rolünde AMERICA FERRERA (TV’de Superstore)’nın yer aldığı yıldızlar dolu kadroyla birlikte geri dönüyor.
Sevilen seride başrollerdeki bu ikiliye Valka rolünde iki kez Oscar ödülü alan CATE BLANCHETT (Thor: Ragnarok), Kayıtsız Zebella rolünde GERARD BUTLER (London Has Fallen), Südüklü rolünde JONAH HILL (The Wolf of Wall Street), Tersceviz rolünde KRISTEN WIIG (Bridesmaids), Sertceviz rolünde JUSTIN RUPPLE (Zombie Whisperer), Balıkayak rolünde CHRISTOPHER MINTZ-PLASSE (Trolls), Kabbar rolünde CRAIG FERGUSON (TV’de Hot in Cleveland) ve Eret’in oğlu Eret rolünde KIT HARINGTON (HBO’da Game of Thrones) yer alıyor.
Seriye yeni katılan Oscar ödüllü F. MURRAY ABRAHAM (Amadeus) ise Berk halkının ve ejderhalarının değer verdiği her şeyi yok etmekle tehdit eden Grimmel rolünde yer alıyor.
Epik maceranın yapımcıları BRAD LEWIS (Ratatouille, ANTZ) ve BONNIE ARNOLD (How to Train Your Dragon, How to Train Your Dragon 2, Toy Story, Tarzan).
Cressida Cowell’ın ebedi kitaplarından uyarlanan bu beklenmedik yeni hikayeyi yazmak üzere geri dönen DeBlois, usta animatörlerden oluşan yetenekli bir kamera arkası ekibinde başında yer alıyor.
Tasarım sorumlusu GIL ZIMMERMAN, yapım tasarımcı PIERRE-OLIVIER VINCENT, görsel efektler süpervizörü DAVE WALVOORD, hikaye sorumlusu TRON MAI, baş editör JOHN CARR, Tasarım süpervizörü JIM PETERSON, karakter animasyonu sorumlusu SIMON OTTO, CFX süpervizörü DAMON CROWE, modelleme süpervizörü MATT PAULSON, surfacing süpervizörü PAOLO DEGUZMAN, karakter TD süpervizörü KEVIN OCHS, ışık sorumlusu PABLO VALLE, denetleyici teknik yönetmen T.J. JACKSON, dijital teknoloji yöneticisi MUNIRA TAYABJI, stereoskopik süpervizör WILLEM DREES, besteci JOHN POWELL ve Oscar ödüllü görsel danışman ROGER DEAKINS.
Dağıtımı Universal Pictures tarafından yapılan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya, 25 Ocak 2019’da vizyona giriyor.
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