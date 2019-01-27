27.01.2019
'Escape Room / Ölümcül Labirent' 31 Ocak'ta vizyonda!
Columbia Pictures bir Original Film yapımı olan Escape Room/Ölümcül Labirent'i sunar.
Adam Robitel'in yönettiği, başrollerini Taylor Russell, Logan Miller, Deborah Ann Woll, Jay Ellis, Tyler Labine, Nik Dodani ve Yorick van Wageningen’in paylaştığı filmin senaryosunu Bragi Schut ve Maria Melnik, hikayesini ise Bragi Schut kaleme aldı..
Görüntü yönetimi Marc Spicer’ın, yapım tasarımı Edward Thomas’ın, kurgusu ACE’den Steven Mirkovich’in, müziği de Brian Tyler ve John Carey’nin imzasını taşıyan Escape Room/Ölümcül Labirent'in yapımcılığını Neal H. Moritz ve Ori Marmur, yönetici yapımcılığını da Rebecca Rivo gerçekleştirdi.
Escape Room / Ölümcül Labirent, 31 Ocak Perşembe, Türkçe dublaj seçeneğiyle sinemalarda.
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