Girl :: Yanlış Bedenden Kurtulmak

Lara, bir yandan ergenliğin getirdiği huzursuzlukla başa çıkmaya çalışırken, bir yandan da bale eğitimindeki zorlukları aşmaya çalışıyor.
Cannes’ın En İyi İlk Film’i seçilen Kız, Belirli Bir Bakış bölümünde dünya prömiyerini yaptı ve başta Altın Kamera olmak üzere birçok ödül kazandı.
Yönetmen Lukas Dhont, “Böyle bir cesaret öyküsü, benim ilk filmimin konusu olmalı.” diyerek 2009’da Belçika’da bir gazetede okuduğu haberden yola çıkmış.
Kız, Oscar and the Wolf’un Strange Entity şarkısına çektiği kliple de tanınan Dhont’un yönettiği ilk uzun metrajlı film.
Cinsel yönelimi zaten öyle olan, dıştan görünümüyle de güzel bir kızdan farkı olmayan Victor'un (Victor dediğimizi duymasın, çok kızıyor!), ergenlik çağı bunalımını daha da coşturan 'erkeklik' denen o kâbusun tüm belirtilerinden bir an önce kurtulup da bir genç kız olma -yâni- tam anlamıyla Lara'ya dönüşme hedefini gerçekleştirmesi mümkün olabilecek midir?.
Öte yandan o, başarılı olmak için tüm gücüyle asıldığı balerinliği, önünde 'anlamsızca sallanan' penisinden bir an önce kurtulmak kadar önemsiyor..
Zira, baletliğe çok daha uygun bedenini zorlayarak balerin olmanın, yanlış bedeninde gizlenmiş kadınlığının en önemli kanıtlarından birini oluşturacağının -bilinçsizce de olsa- farkındadır..
Çıktığı bu zorlu yolda -beklenenin tersine- ailesinden, yakın çevresinden ve okulundan destek alan, özel durumunun farkında olan yaşıtlarından öyle olumsuz bir tepki de görmeyen bu çocuğun -güzel yüzüne yansıyan huzurlu ifadeye rağmen- iç dünyasında fırtınalar kopmaktadır..
Beklenen o 'dönüşümü/kurtuluşu' geciktiren her gelişmenin ya da gelişmemenin doğurduğu karamsarlık, içine kapanık, fazlasıyla hassas, kırılgan karakterinin varlığıyla iyice körüklenmekte, psikolojik hassasiyet seviyesi onu dayanılmaz bir noktaya doğru sürüklemektedir..
Senarist ve yönetmen Lukas Dhont'un üslubu öylesine doğal ve de gerçekçi ki film bir kurmacadan çok, başrol oyuncusu Victor Polster'in kendi yaşamından 'biyografik' bir kesitmişcesine bir etki bırakıyor üzerimizde..
Tabii ki buna önemli bir katkı Polster'den geliyor; ki performansı, canlandırdığı karakteri adeta yaşatan/yaşayan mükemmellikte..
Girl / Kız
Yönetmen: Lukas Dhont
Senaryo: Lukas Dhont, Angelo Tijssens
Oyuncular: Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart, Katelijne Damen, Valentijn Dhaenens
Yapımcı: Dirk Impens
Yapım: 2018, Hollanda / Belçika, 109'
7 /10
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