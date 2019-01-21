21.01.2019
Glass
Split) hikayelerini - yepyeni bir gerilimde bir araya getiriyor: Glass..
Ölümsüz filminde rol alan Bruce Willis, David Dunn rolünde, Samuel L. Jackson ise takma adı olan Bay Glass olarak geri dönüyor.
James McAvoy, Parçalanmış filmindeki Kevin Wendell Crumb rolü ve içinde barındırdığı farklı karakterleriyle rolüne devam ederken, Canavar ile karşılaşıp hayatta kalan tek kişi Casey’i canlandıran Anya Taylor-Joy da filmde rol alıyor.
Parçalanmış’ın devamı niteliğinde olan Glass’ta Dunn, Crumb’ın Canavar kimliğinin izini sürmektedir.
Bu esnada iki adam için de önemli sırları taşıyan Price’ın gölgesi ortaya çıkar.
Oyuncu ekibine Ölümsüz kadrosundan Spencer Treat Clark ve Charlayne Woodard, Dunn’ın oğlu ve Price’ın annesi olarak katılıyor.
Altın Küre Ödüllü Sarah Paulson (American Horror Story) da ekipte yer alıyor.
Bu, dünyaca ünlü gişe rekoru kıran filmler, Shyamalan ve onun iki Universal filminin yapımını da üstlenen Jason Blum imzası taşıyor.
Glass’ın yapımcı ekibinde Ashwin Rajan, Marc Bienstock ve Steven Schneider baş yapımcılar olarak yer alıyor.
Yazan ve Yöneten: M. Night Shyamalan
Oyuncular: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Spencer Treat Clark, Charlayne Woodard and Sarah Paulson
Yapımcı: M. Night Shyamalan, Jason Blum, Ashwin Rajan, Marc Bienstock
Baş Yapımcı: Steven Schneider
Tür: Gerilim
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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