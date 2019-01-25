İtalya Oscar Adayı 'Dogman' 1 Şubat'ta vizyonda!

Bu mütevazı adamın hayatı kendine yetecek kadar olsa da etrafındakilere yardımcı olmaktan asla çekinmez.
O yüzden eski arkadaşı Simone hapisten çıkınca, ona da hayır diyemez.
Simone’nin yüzünden tüm mahallenin huzuru kaçsa da Marcello, sesini çıkartamaz.
Ama nereye kadar?
İyiyle kötü arasında sıkışmış, onurunu kazanmak isterken masumiyetini kaybeden bir adamın öyküsü Dogman.
“İntikam filmde önemli bir role sahip olsa da, bu film bir intikam öyküsü veya iyi ile kötünün savaşı değildir. Hayatta kalmak için almak zorunda olduğumuz kararları ve bunun sonuçlarını anlatmak istedim.”- Matteo Garrone
Usta yönetmen Matteo Garrone’nin “modern bir başyapıt” olarak nitelendirilen son filmi Dogman, prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali’nde dakikalarca ayakta alkışlandı.
Başrolündeki Marcello Fonte, insanın iliklerine işleyen performansıyla 2018 Cannes Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.
Film aynı zamanda İtalya’nın Oscar adayı olarak seçildi.
Git gide sertleşen atmosferi ve gerçekçi yaklaşımıyla Dogman, İtalya’nın en prestijli ödüllerinden Gümüş Kurdele’lerde sekiz dalda ödül kazanarak yılın en çok konuşulan filmlerinden biri oldu.
Ezop’un bir masalını Martin Scorsese’den dinlemek gibi…
Time Out
Matteo Garrone’nin incelikli karakter çalışması ve Fonte’nin Oscar’lık performansı hayran bırakıyor.
Salon
Son zamanların en iyi İtalyan filmi…
Independent
Dogman
Yönetmen: Matteo Garrone
Senaryo: Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Ugo Chiti
Oyuncular: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano
Görüntü Yönetmeni: Nicolai Brüel
Kurgu: Marco Spoletini
Yapım: İtalya
Yapım Yılı: 2018
Dil: İtalyanca
Renk: Renkli
Tür: Drama
Süre: 102 dakika
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