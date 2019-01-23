23.01.2019
'John Wick 3: Parabellum' 17 Mayıs’ta vizyonda!
Bu koşullar altında John çoktan infaz edilmeliydi.
Fakat Continental’in yöneticisi Winston ona kaçıp kaybolması için bir saat zaman verdi.
Continental üyeliği kaldırıldı.
Her türlü hizmeti alması yasaklandı.
Diğer üyelerle iletişimi kesildi.
John, New York’tan çıkmak ve hayatta kalmak için hizmet sektörünü kullanacak, bunları yaparken de dövüşüp öldürerek yoluna devam edecektir.
John Wick artık tek başına!
Filmde Keanu Reeves'e, Ian McShane, Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Halle Berry, Jason Mantzoukas, Hiroyuki Sanada, Tiger Hu Chen, Yayan Ruhian ve Lance Reddick gibi isimler eşlik ediyor.
Derek Kolstad'ın yazdığı, Chad Stahelski’nin yönettiği John Wick: Chapter 3 - Parabellum / John Wick 3:Parabellum, 17 Mayıs’ta vizyona girecek.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder