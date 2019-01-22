Le livre d'image / İmgeler ve Sözcükler / The Image Book, sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden, Oscar Onur Ödülü sahibi Jean-Luc Godard’ın son filmi.
Senaryosu, kurgusu ve seslendirmesi de bizzat Godard imzalı olan film, beş bölümden oluşuyor: Düşüncelerimiz nasıl gelişir? Bellek nasıl işler? Rüyalar nerede başlar? İmgeler ve sözcükler nerede üst üste biner? Ve ne zaman ayrılır?
1960 yılında henüz ilk uzun metraj filmi Serseri Aşıklar (A bout de Souffle / Breathless) ile Fransız Yeni Dalga Akımı’nın fitilini ateşleyen ve hayatı boyunca “yeni”nin peşinden koşan Jean-Luc Godard, izleyiciye yine kışkırtıcı, zihin açıcı bir sinema deneyimi sunuyor.
2018 Cannes Jüri Başkanı Cate Blanchett, The Image Book’u “Yarışmadaki diğer filmlerin hepsinden ayrı bir yere oturdu. Neredeyse zaman ve mekan dışı bir film.” olarak nitelemişti.
Filmin mmknmrtb notu ::
21. yüzyıla girdikten sonra 'klasik film' formunun tamamen dışına çıkan Godard’ın bu -galiba- son filmi, insanlığın, yarattığı dünyasıyla birlikte geldiği son duruma dair düşüncelerini, kolajlardan oluşan görüntü ve ses bombardımanıyla sunuyor..
'Bilinç Akışı' tekniğinin 'hunharca' kullanıldığı, 'belgesel' ve 'deneysel' lezzetlerin, sinema tarihinde yerini almış bir sürü filmden karelerle sunulduğu film; Godard’ın, kapsamı geniş ve 'eleştirel' söylemlerini, çarpıcı ama kopuk kopuk cümleler, deforme edilmiş görüntülerle perdeye yansıtırken, seyirci açısından son derece yorucu bir deneyim yaşattığı da muhakkak..
Bi ara sonlara doğru devreye giren -görece uzun- bir 'Arabistan' sekansıyla hız keserek 'dengesizleşen' filmin, genel olarak seyirciyi zorlaması kesin bu 'hız' özelliği, onun mühim bir handikapı oluyor..
Zira, tüm bu 'dağınık' cümleleri -anlamlı bir biçimde- birleştirmekle görevlendirilmiş seyircinin, bunu çok kısa zamanda, çok hızlı bir biçimde gerçekleştirmesi gerekiyor.. ki bu hiç de öyle kolay değil!.
Yönetmen: Jean-Luc Godard
Oyuncular: Jean-Luc Godard, Buster Keaton, Dimitri Basil
Ülke: Fransa, İsviçre
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Yapım: Fabrice Aragno, Mitra Farahani
İthalat: Fabula Films
Süre: 84 Dk.
6 /10
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