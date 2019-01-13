13.01.2019
'Manbiki kazoku / Arakçılar' 18 Ocak'ta vizyonda!
Başta ne yapacağını bilmese de sokakta bırakmayacağı için kızı eve getirir.
Kısa süre içerisinde bu kalabalık eve uyum sağlayan küçük kız, kendi çocukları gibi olur.
Fakat çocuklardan biri hırsızlık yaparken yakalanınca, birbirinden alakasız fertlerden oluşan bu garip ailenin sakladığı sırlar ortaya çıkar.
Benim Babam Benim Oğlum, Kimse Fark Etmiyor, Küçük Kız Kardeşim, Bitmeyen Yürüyüş filmlerinin ödüllü yönetmeni Hirokazu Kore-eda imzası taşıyan Arakçılar, 2018 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanarak yılın en dikkat çeken filmlerinden biri olmayı başardı.
“Aile nedir?” sorusunu bir kez daha bize kendi üslubuyla cevaplandıran usta yönetmenin bu yapımı, 2019 Oscar ödüllerinde En İyi Yabancı Film dalında kısa listede.
İzleyicisinin kalbini çalan bir yapım.
Variety
Hayatı olduğundan daha ilginç kılmayı başaran bir sanat eseri.
Slate
Shoplifters Arakçılar yürekleri sızlatırken, aynı zamanda hayretler içinde bırakıyor.
Vogue
2019 Japonya Oscar Adayı
2018 Cannes Film Festivali En İyi Film Ödülü
2018 Toronto Uluslararası Film Festivali Özel Gösterimler
Manbiki kazoku / Arakçılar / Shoplifters, 18 Ocak'ta sinemalarda!
Yönetmen: Hirokazu Kore-eda
Senaryo: Hirokazu Kore-eda
Oyuncular: Lily Franky, Kirin Kiki, Sosuke Ikematsu
Görüntü Yönetmeni: Ryuto Kondo
Kurgu: Hirokazu Kore-eda
Müzik: Haruomi Hosono
Yapım: Japonya
Yapım Yılı: 2018
Dil: Japonca
Renk: Renkli
Tür: Dram
Süre: 120 dakika
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