3.01.2019
Mary Poppins Returns / Mary Poppins: Sihirli Dadı
Kitabın yazıldığı dönem olan Buhran Döneminde Londra’da geçen film, artık yetişkin bir adam ve aile babası olan Michael Banks’in babasının ve dedesinin de daha önce çalıştığı Londra’daki Fidelity Fiduciary Bankası’nda geçici bir iş bulmasıyla başlar.
Michael üç çocuğu Annabel (Pixie Davies), John (Nathanael Saleh) ve Georgie (Joel Dawson) ile Kiraz Ağacı Caddesi 17 numarada yaşamaktadır fakat zor zamanlar geçirmektedir.
Şehir Büyük Buhran’ın ortasındadır ve para kıtlığından ötürü stres kaçınılmazdır.
Bunlar yetmezmiş gibi, tüm aile Michael’ın karısının ölümüyle başa çıkmaya çalışmaktadır.
Ev iyi niyetli fakat etkisiz hizmetçi Ellen (Julie Walters)’ın çabalarına rağmen mahvolmuştur ve sürekli bir kaos hâlindedir.
Evin ablası Jane (Emily Mortimer) zaman bulduğunda yardımcı olmaya çalışmaktadır ama hayır işlerine ve işçi haklarına olan hevesi konusunda annesine çekmiştir, bu da onu meşgul etmektedir.
Dönemin ağır koşulları ve vefat sebebiyle ailenin omuzlarına binen ağır sorumluluktan dolayı çocuklar kendilerini yetişkin sorumlulukları alırken bulur ve çabuk olgunlaşır.
Bunun sonucunda da çocuksu neşeleri hayatlarından eksilmiştir.
Michael’ın çocuklarıyla olan ilişkisi kötüye giderken, Banks’lerin şüphe uyandıracak derecede sempatik ve özverili görünen Mr. Wilkins’i (Colin Firth), Banks’in evine haciz başlatıp hâlihazırda bitkin olan Michael’ı daha fazla kargaşa içine sokar.
Neyse ki, rüzgârın yönü değişmektedir ve benzersiz sihir yetenekleri sıradan bir görevi fantastik bir maceraya çevirebilen, bir gün bile yaşlanmamış, neredeyse-kusursuz dadı Mary Poppins (Emily Blunt), onların hayatlarına tekrar girer.
Büyüleyici ve sonsuz bir iyimserliğe sahip bir fenerci olan eski bir arkadaşı Jack (Lin-Manuel Miranda) ile Mary Poppins bir takım olur ve birlikte Banks’in çocuklarını birtakım acayip maceralara çıkarırlar..
Onları, Mary’nin eksantrik kuzeni Topsy (Meryl Streep) gibi renkli karakterlerle tanıştırıp, evlerine yaşam, sevgi ve kahkaha getirirler.
Rob Marshall tarafından yönetilen, öyküsünü David Magee’in yazdığı, senaryosunu PL Travers’ın Mary Poppins öykülerinden uyarlanarak Magee & Rob Marshall & John DeLuca’nın yazdığı filmin oyuncuları: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Pixie Davies, Nathanael Saleh, Joel Dawson, Colin Firth ve Meryl Streep..
Mary Poppins Returns'ün yapımcılığını John DeLuca, p.g.a., Rob Marshall, p.g.a. ve Marc Platt, p.g.a. üstlenirken Callum McDougall da baş yapımcılığını da yapıyor.
Filmin müzikleri Marc Shaiman’a ait.
Filmde, müziklerini Shaiman’ın yaptığı ve sözlerini Scott Wittman’la Shaiman’ın birlikte yazdıkları orijinal besteler yer alıyor.
Mary Poppins Returns / Mary Poppins: Sihirli Dadı, 28 Aralık’ta gösterime girdi..
Her Şey Mümkün.. İmkânsız Bile
Geçmişte Walt Disney Studios, film yapımcıları ile 2011’de “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides” üzerinde bir iş birliği şeklinde (yönetmen olarak Rob Marshall ve yönetici yapımcı olarak John DeLuca ile) ve 2014’te “Into the Woods” üzerinde (yönetmen olarak Marshall ve yapımcılar olarak DeLuca, Marshall ve Marc Platt ile) çalıştı.
Başka bir projede yeniden bir araya gelmek isteyen stüdyo, PL Travers'in yedi ek kitabında bulunan materyal zenginliğine dayanarak, en değerli isimlerden biri olan “Mary Poppins”’e bir devam filmi önerdi.
Üç film yapımcısının da kişisel favorisi olan bu 1964 klasiğini kısa bir süre sonra Marshall'ın yönetmesi gerektiği anlaşıldı.
“’Mary Poppins’ çocukken seyrettiğim ilk filmdi ve zihnim filmlere ve sinemadaki müzikal, fantezi ve macera aşkına açtı.” diyor Oscar® adayı, Emmy® ve DGA ödüllü Marshall.
“Disney'in PL Travers’in öteki maceralarını ekrana getirilmesini istediği için gerçekten minnettar ve onore oldum. Film için özgün bir müzikal yaratmak her zaman hayalim olmuştu ve bu benim gençliğimin klasik film müzikallerine saygı duruşu için bir şanstı.”
Başarılı beyaz perde adaptasyonları olan “Chicago,” “Nine” ve “Into the Woods”’u yöneten ve koreografisini düzenleyen bir sahne yönetmeni ve koreograf olan Marshall, bir müzikalin nasıl kurulacağını biliyor.
Bazı favori müzikalleri olan “Singin’ in the Rain,” “Meet Me in St. Louis” ve “Cabaret”’ye yaptığı atıflarla, kendi eşsiz ve kişisel yoluyla hem sinema dünyasını hem de Brodway Müzikal dünyasını anlıyor.
“Mary Poppins'in anlatımının klasik bir doğası var. Klasik müzikal film yapımının özünü gerektiriyor ama aynı zamanda çağdaş ve çok canlı ve aynı zamanda anın içinde hissettiriyor” diyor iki sefer Oscar® adayı ve Emmy ödüllü yapımcı Marc Platt (“La La Land”, “Bridge of Spies”, “Grease Live!”).
“Rob, hepsini karıştırmanın bir ustası. Yaklaşımında titiz davranıyor ve her seferinde en iyisine ulaşmadan işi tatlıya bağlamıyor. Her karede, her sahnede ve her müzikal numarada büyüyü buluyor. "
Platt, “Daha da önemlisi, Rob oyuncuları hayata getiriyor. Performanslarını hayata getiriyor, çünkü oyunculara güven veriyor ve onlara işlerini en iyi şekilde yapabilecekleri bir ortam yaratıyor.” diye devam ediyor.
Yazar PL Travers, 1934'te çocuk kitabı “Mary Poppins” ile dünyaya akıllı dadıyı tanıttı ve gelecek 50 yıl boyunca, gizemli yönetimiyle sayısız büyülü maceraya sahip yedi kitap daha yazdı (“Mary Poppins Geri Geliyor) “Mary Poppins Kapıyı Açıyor,” “Parktaki Mary Poppins”, diğerleri arasında.
Marshall: “Anlatılması gereken çok daha fazla hikâye olduğu aşikardı.” diye doğruluyor.
“Ve bir kere tüm kitapları okuduktan sonra farklı bir yol bulabileceğimizi fark ettik. En önemlisi, yetişkin olduğumuzda Travers'in yinelenen temasının üzerinde durunca, alaycı ve hayal kırıklığına uğramış oluruz ve bir çocuğun gözüyle hayata nasıl bakacağımızı unuturuz.
Senaryoyu hazırlamak için takıma katılan iki Akademi Ödülü® adayı David Magee (“Life of Pi,” “Finding Neverland”), ilk filmden 24 yıl sonra, "Marry Poppins"teki çocuklar olan Michael ve Jane'in yetişkin hallerinin etrafında dönen yeni bir anlatım seti yarattı.
“Filmin kendisi çok zor bir durumdan kurtulmak, karanlık bir zaman içinde neşe ve merak bulmakla ilgili ve Mary Poppins bunun anahtarı.” diyor Marshall.
“Travers'in eserlerinin özünü, kitapların klasik doğasını ve güzelliğini kucaklayarak ve yarattığı güzel dünyaların mirasını devam ettirerek, orijinal bir hikâye ve orijinal skorla tamamen yeni bir şekilde yeniden hayal ederek tutmaya çalıştık. Aynı zamanda, hikâyeyi bugünün izleyicilerine mümkün olduğu kadar erişilebilir hale getirdik, böylece tüm aileler bağlantı kurabilir.” Diye devam ediyor.
Richard M. Sherman ve Robert B. Sherman tarafından yazılan ilk filmin unutulmaz müziğinin hayranları olan GRAMMY® ve Tony Award® ödüllü Marc Shaiman (“Hairspray,” “South Park”) ile Tony ödüllü ve üç sefer Emmy® adayı Scott Wittman (“Hairspray,” “Smash) takıma katıldıkları için oldukça heyecanlıydı.
Efsanevi şarkı yazarlarından ilham alan Shaiman, güzel bir yeni skor hazırladı ve müzik yazdı ve Wittman ile birlikte dokuz yeni orijinal şarkının sözlerini yazdı.
“Marc ve Scott, bu projeye benzersiz bir şekilde uyarlanmış ve parlak kelime oyunları ve derin sözlerle ahenkli şarkılar sundu.” diyor Golden Globe® adayı ve Emmy ödüllü yapımcı John DeLuca (“Into the Woods”, “Chicago”).
“Eksantrik eğlenceli şarkılarla ve etkileyici balladlarla geldiler... Mary Poppins dünyasında olduğunuzu hissediyorsunuz, aynı zamanda yeni ve taze hissediyorsunuz.”
DeLuca şöyle devam ediyor: “Senaryo, herhangi bir müzikalin ayrılmaz bir parçası ve Marc ve Scott, David Magee'yle ve bizimle sıkı bir şekilde çalışan büyük işbirlikçilerdi, böylece senaryo şarkıları, şarkılar da senaryoyu besliyor. Tam doğru dengeyi bulmak inanılmaz derecede zor ama onlar bunu çok fazla defa yaptığı ve bunda da harikulade oldukları için tam bir profesyoneller.”
Filmi yerden kaldırmak için ikonik ana karaktere can verecek doğru aktrisi bulmak çok önemliydi. Yapımcılar, Mary Poppins'in ikonik rolünü kendisinde canlandıracak bir oyuncu istedi ve akıllarında yalnızca bir kişi vardı: Emily Blunt.
“A Quiet Place”, “The Girl on the Train” ve sayısız diğerlerinde rol alan aktris, Marshall, DeLuca and Platt ile “Into the Woods”’ta çalıştı ve role düşünüldüğü için gurur duydu.
“İlk filmin karakteri insanların hafızasına dağlandığı için belli bir ölçüde dehşet hissettim.” diyor Blunt. “Bunu kendin nasıl yaparsın? İnsanlar beni kabul edecek mi? Bu yüzden onun bendeki versiyonunu bulmak için kitapların içine daldım.”
“Rob Marshall, karakteri bana gerçekten heyecan verici bir şekilde gösterdi ve Mary Poppins, nafile ve stil sahibi ama eğlenceli olmasıyla bu esrarengiz ana plana sahipti. Onu hafifçe keskin bir uçta gözümün önüne getirdim ama aynı zamanda çocukluğumda ondan aldığım rahatlatıcı duyguyu da hatırladım. Artı, sihirli bir şekilde uçabilip ve her şeyi doğru yapıp sonrasındaysa kendisine bundan pay biçmemesini seviyorum, ki benim için heyecan vericiydi.” diye devam etti.
Marshall, “Emily, karakterin kendi versiyonunu kitaplardan Mary Poppins'e odaklanan çok özel ve özel bir şekilde yarattı” diyor. “Emily komik, sıcak, erişilebilir ve derinden hissettirebilen; gerçekten şarkı söyleyip dans edebilen parlak bir oyuncu. Ne muhteşem bir kombinasyon!”
“Mary Poppins Geri Dönüyor” filmindeki yeni bir karakter olan Jack, büyüleyici ve neşeli bir fenerci ve eş derecede büyüleyici ve neşeli Lin-Manuel Miranda'nın oynadığı Mary'nin eski tayfasından biri.
Marshall, “Bizim için en heyecan verici şeylerden biri de Lin-Manuel'i ekibe almaktı,” diyor. “Filme heyecan verici, çağdaş bir dünya taşıyor. Herkes onun mükemmel bir besteci ve yazar olduğunu bilir, ama aynı zamanda O, çok nadir bulunan saf bir ruha sahip olan büyük bir aktör ve harika bir şarkıcı ve dansçı.”
En çok sahnedeki çok yönlü rolleriyle bilinen (“Hamilton,” “In the Heights”), the Pulitzer Prize, Tony Award® ve GRAMMY® ödüllü oyuncu, senaryoyu okuduktan sonra ekranda bir rol yaratabilmek için heyecanlandı, projenin gerçekten özel bir şey olma potansiyeline sahip olduğunu biliyordu. “Bu karakterle ilgili oldukça büyülü bir şey var.” diyor Miranda.
“Jack, Londra'daki ışıkları hallediyor, akşamları açıyor ve sabahları kapıyor, böylece Londra'ya ışık getiriyor ama aynı zamanda Mary Poppins ile inanılmaz maceralara da devam ederek etrafındaki herkese ışık getiriyor, özelikle de çocuklara.”
Birlikte rol aldıkları filmler: Ben Whishaw (“Spectre,” “The Danish Girl”), Emily Mortimer (“Hugo,” “The Newsroom”), Julie Walters (“Mamma Mia,” the “Harry Potter” films), Colin Firth (“The King’s Speech,” “Kingsman: The Secret Service”) ve Meryl Streep (“The Post,” “Into the Woods”).
Yapım, aynı zamanda birden fazla Disney efsanesini de gruba katmaktan onur duydu: PL Travers kitaplarından değerli bir karakter olan sihirli Balloon Lady’yi canlandıran meşhur Angela Lansbury (“Beauty and the Beast,” “Murder She Wrote”), Firth’ün karakteri tarafından yönetilen bankanın emekli başkanı Mr. Dawes’i canlandıran yaş almayan Dick Van Dyke (“Chitty, Chitty Bang Bang,” “Diagnosis Murder”).
“Mary Poppins Geri Dönüyor” ’daki ustalık seviyesi gerçekten olağanüstü, çoğunluğu Marshall’ın geçmişte iş birliği yaptığı ödüllü sanatkârlar. Onlar: fotoğraf yönetmeni olarak Oscar® ödüllü Dion Beebe, ACS, ASC (“Memoirs of a Geisha,” “Into the Woods”); prodüksiyon tasarımcısı olarak iki sefer Oscar® ödüllü John Myhre (“Chicago,” “Memoirs of a Geisha”); editör olarak Emmy® adayı Wyatt Smith, ACE (“Tony Bennett: An American Classic”); kostüm tasarımcısı olarak üç sefer Akademi Ödülü® sahibi Sandy Powell (“The Young Victoria,” “Shakespeare in Love,” “The Aviator”) ve makyaj ve saç tasarımcısı olarak Oscar® ödüllü Peter Swords King (“The Lord of the Rings: The Return of the King,” “Star Wars: The Last Jedi”)’i içeriyor.
Ek olarak, Pixar ve Walt Disney Animation'ın üst düzeydeki animatörlerinden bazıları -sadece dahil olmak için emekliliklerinden geri döndüler- animasyon / canlı aksiyon sekansını yarattılar. Marshall ve ekibinin kararı, klasik Disney filmlerinin elle çizilmiş tekniklerini kullanmaktı. Marshall, “Bu eşsiz sanat formunu hayata döndürmek için hepimiz inanılmaz heyecan duyduk” diyor. “Büyük Disney / Pixar sanatçıları tarafından elle çizilen her bir kareye sahip olmak hepimiz için ömürde bir seferlik bir heyecandı."
Londra’ya Bir Aşk Mektubu
“Mary Poppins Geri Dönüyor”’un ana çekimleri 2017’nin yılının şubat ayından haziranına kadar at Shepperton Stüdyoları’nda ve St. Paul’s Katedrali, Buckingham Sarayı, Londra Kulesi, Cowley St., Queen Anne’s Gate, the Royal Exchange Binası, Cornhill ve King Charles St.’i içeren şehrin birtakım ikonik simge binalarında gerçekleşti.
Binaların orijinal tasarımlarındaki değişikliklerin veya modern aydınlatmaların önüne geçmek için pek çok dikkatli set giydirmesi gerektiren Londra lokasyonları, şehrin gerçek güzelliğini en iyi şekilde sergilemek için dikkatlice aydınlatılmış ve çekilmiştir. Yapımcı John DeLuca “Seyirciye gerçek bir şehir hissi vermek için filmi Londra’da açmak ve bu lokasyonlarda çekmek istedik.” diyor. “Hatta bu lokasyonları kendi karakterleriyle düşünmeye başladık.”.
“Filmi Londra’ya bir aşk mektubu olarak düşünüyorum,” diyor Emily Blunt. “Londralıyım ve film onu güzel bir şekilde yakalıyor.”
Dış mekânlar, film yapımcılarına hikâyedeki gerçek dünya ile fanteziyi daha iyi ayırt ettirmelerine yardımcı oldu. Yönetmen Rob Marshall, “1930'ların Londra'sının gerçek dünyasını, Mary Poppins'in yarattığı eşsiz fantastik dünyayla karşılaştırmak için yansıtmak istedik” diye açıklıyor.
Prodüksiyon yapımcısı John Myhre seyircilerin 1930’ların Londra’sıyla özdeşleşen bir Londra görmesi için kapsamlı araştırmalar yaptı ama aynı zamanda farklı ortamları tasarlarken kayda değer bir yaratıcılık ve hayal gücü ortaya koydu. “John’ın zihni bizi asla hayal edemeyeceğimiz yerlere götürdü,” diyor DeLuca.
Shepperton'daki sekiz stüdyo, Cherry Tree Lane, Topsy’nin Fix-It Shop'u, Big Ben Kulesi ve Banks'lerin evinin iç mekanları için setler inşa etmek ve barındırmak için kullanıldı. Shepperton'da H Sahne'de yer alan Kiraz Ağacı Kulübesi, tamamlanması 18 haftada süren en büyük set oldu.
Filmin en büyük şarkı ve dans numarası “Trip a Little Light Fantastic”'in bölümlerini çekmek için kullanılan A Stage'deki terk edilmiş park setini kurmak 26 hafta sürdü. Bir çeşme, bir köprü, bir sera ve çoklu dublör rampalarından oluşan beş seviye içeriyordu.
Blunt, “Bu sayı, altın çağın büyük ölçekli müzikal üretim rakamlarına büyük bir saygı” diyor. “Temelde ben (Mary Poppins) ve siste kaybolan çocuklar ve mumcular (fenerciler için bir argo terim) evimize ışık saçıyor, ki bu harika bir metafor. Ama sonra, tabii ki, eve yürüyüşün ortasında, büyük bir dans numarası var!”
İşler Yalnızca daha da İyiye Gider
80 yıldan da uzun bir süre önce, yazar PL Travers sihirli olayların gündelik hayatın içinde gerçekleşebildiği bir dünya yarattı ve yönetmen Rob Marshall’a göre şu an seyircilerin bu dünyaya tekrar girmesi için mükemmel bir vakit. “Dünya için açıkça hassas bir zaman.” diyor. “İnsanlar kararsız ve savunmasız hissediyor bu yüzden bizi gündelik varoluşumuzun dışına çıkarabilmesi ve bize hala dünyada sihir ve mucizenin var olduğunu hatırlatması açısından önemli.”
Tamamen yeni orijinal müzikal film Mary Poppins Geri Dönüyor, ilk filmin sihrini ve ruhunu anımsatırken tümüyle büyüleyici bir film izleme deneyimi için yeni, enfes müzik ve gözü pek maceralar sağlıyor.
“Marry Poppins’in getirdiği eğlence, büyü, iyimserlik, umut ve masumiyet, günümüzde hepimizin hayatımızda aradığı şeyler, diyor yapımcı Marc Platt. “Şenlenmek, coşmak ve eğlenmek istiyoruz. Etkilenmek istiyoruz. Gülmek ve ağlamak istiyoruz. Ve ‘Mary Poppins Geri Dönüyor’ hepsini bize sunuyor.”
Ama film yalnızca çocuklar için değil.. Walt Disney’in kendi deyimiyle, “hepimizin içindeki çocuk” için.
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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