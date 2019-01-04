4.01.2019
'mmknmrtb 2018'in Kısa Analizi
Özgün eleştirilerle güçlendirilmiş, sinema ağırlıklı bir kültür ve sanat sitesi özelliği taşıyan güzide blogunuzun 2018 yılı içerik muhasebesini yaptığımızda görüyoruz ki yıl boyunca toplam 501 yazı girilmiş (geçen yıl bu sayı 485 idi, sanırım yaşlanmıyor gençleşiyorum!).
66 adetle en çok yazıyı Nisan ayında; en az yazıyı da 26 adetle, Haziran ayında girmişiz..
2018 yılı içinde -her biri on binlerce kez tıklanmış- en çok okunan 10 yazıyı belirlediğimizde, geçen yılla aynı sonuca ulaşılıyor ve 8 adet yazıyla ağırlık yine sinema kategorisinin oluyor..
Bu yıl ilk defa yaşanan çok önemli bir gelişme de, Tüm Zamanların En Çok Okunan Yazıları listesinde ilk ikide görünen kayıtlarımızın 2018 tarihli olmasıydı..
Bu arada, 2 adet tiyatro haberinin ilk 10'a girmek suretiyle, mümkünmertebe'nin 'ezeli ve ebedi' sinema hegemonyasını sarsmalarını da memnuniyetle karşılıyoruz..
Bu yıl mütevelli heyetimizi en çok, hatta dehşete düşürecek kadar şaşırtan gelişme, 2018'in en kötü filmleri arasına girmeyi kıl payı kaçıran Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?'nin -diğer rakiplerine fark atarak- tüm rekorları altüst etmesi oldu..
Sadece 2018'in değil, tüm zamanların en çok okunanları listemizin de başına bir füze hızıyla fırlayan bu filmin yazısı, aldığı 43 adet yorumla da ayrı bir rekorun sahibi oldu..
Demek ki neymiş, YouTuber olayını asla küçümsememek gerekirmiş..
İşte.. 2018 yılında en çok okunan yazılardan oluşan o sıralı ve seksi liste ::
1) Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
2) Hadi Be Oğlum
3) Müslüm
4) A Star is Born / Bir Yıldız Doğuyor
5) Sofra Sırları
6) 2017 'numan' Ödülleri :: Yılın 'En Kötü' Filmleri
7) Tiyatroadam: İntiharın Genel Provası
8) Searching / Kayıp Aranıyor
9) Baba Sahne: Bir Baba Hamlet
10) Arif V 216 : İyi İnsanlar Yalnızca Filmlerde mi Olur Arif?
Son olarak, bu 'kısa analiz'i biraz uzatacak olan, 'genel sayımlama' sonuçlarını da şuracığa bırakıveriyoruz ::
Tüm Zamanların En Çok Okunan Yazıları
1) Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
2) Hadi Be Oğlum
3) İncir Reçeli 2 :: Seven Yerleri Dibe Çökmüş Adam
4) Kod Adı K.O.Z. :: Ak Kaşıklar Paralellere Karşı
5) 'kadıNgözÜyle fotoğraf grubu' ilk nü sergisini Fransa’da açıyor!
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5) Rusya
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4) iPhone (5%)
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Efenim.. Seneye görüşmek üzere, hepinize -mümkünse eğer- güzel bir yeni yıl dileriz..
mmknmrtb mütevelli heyeti
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