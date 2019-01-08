8.01.2019
"Oscar’ın Yabancıları" İstanbul Modern Sinema’da!
Çekişmeli geçecek Oscar yarışına başvuran 87 ülkenin adaylarından öne çıkan filmlerden oluşan bu filmler, Oscar adayı olmalarına rağmen aslında Hollywood’un “ötekisi” olan, dünya festivallerinde hit olmuş, farklı dil ve kültürlerden filmlerin bir araya geldiği bir kategoriyi temsil ediyor.
Programda gösterilecek filmler arasında Lee Chang-Dong’un Haruki Murakami’nin öyküsünden uyarladığı şiirsel ve esrarengiz filmi Şüphe (Beoning), yine Cannes’da Jüri Ödülü kazanan, Lübnan’ın adayı Nadine Labaki imzalı Kefernahum (Capernaum), Ukrayna’nın adayı, Sergei Loznitsa’nın Cannes’ın Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Yönetmen Ödülü kazanan filmi Donbass ve Belçika’dan balerin olmak için çabalayan 15 yaşındaki ergen trans birey Lara’ya odaklanan Kız (Girl) yer alıyor.
Detaylı bilgi için..
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder