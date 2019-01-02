Remi henüz bebekken, köylü bir kadın tarafından terkedilmiş halde bulunur.
Köylü kadının sevgi dolu bir kalbi vardır ve Remi’yi evlat edinir.
Remi on yaşına geldiğindeyse kadının acımasız kocası onu para karşılığında eski bir sokak müzisyeni olan Signor Vitalis'in yanına verir.
Remi, ustası Signor Vitalis, onun sadık köpeği Capi ve yaramaz maymunu Mister Joli-Coeur ile sokak gösterileri yapmak üzere uzun bir yolculuğa çıkar.
Bu zorlu ve uzun yolculukta Signor genç Reminin olağanüstü güzel bir sese sahip olduğunu keşfetmiştir.
Remi şarkı söylediğinde onu dinleyenlerin içi sevgi ile dolmaktadır.
Usta Signor onun hem iş arkadaşı, hem akıl hocası, hem de babası olmuştur.
Remi aniden onun gerçek kimliğini ortaya çıkarabilecek ve gençliğinin gidişatını tamamen değiştirebilecek bir takım zorluklarla karşı karşıya gelmek üzeredir.
"Kimsesiz Çocuk", dünyanın birçok ülkesinde animasyon dizisine uyarlanmış ve kitabı birçok ülkenin okullarında okutulmaktadır.
Rémi sans famille / Kimsesiz Çocuk Remi, 4 Ocak'ta Türkçe alt yazılı ve dublaj seçenekleriyle sinemalarda..
Senarist - Yönetmen: Antoine Blossier
Oyuncular: Virginie Ledoyen, Ludivine Sagnier, Nicholas Rowe, Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Jonathan Zaccaï, Jacques Perrin
Yapım: 2018, Fransa, 95'
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