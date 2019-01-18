18.01.2019
Sinan Bökesoy : Yalnız Ağaçlar
Şehirdeki yalnız ağaçlar nasıl bir ormanı hayal eder?
Sanatorium, 25 Ocak – 24 Şubat 2019 tarihleri arasında Sinan Bökesoy’un yeni enstalasyon çalışmasının yer alacağı Yalnız Ağaçlar adlı sergiye ev sahipliği yapacak.
Enstalasyon çalışması, İstanbul, New York, Tokyo, Madrid, Cenova ve Atina’da seçilen birer ‘yalnız ağaç’ın çevresindeki kentsel ses dünyasına ait kayıtların, galeri mekanında ütopik bir ormana dönüştürülmesini içeriyor.
Ses dünyaları örneklenen bu yalnız ağaçların, ortak ses hatıralarının birbirine kenetlenerek bir orman hayali üretme süreci, gerçek zaman ses dönüşümleri ile aktarılıyor.
Her bir ağacın temsili ses heykeli, o ağacın yüzleştiği insan yapısı ekolojik ve yaşamsal travmayı aktarırken, sentetik bir ormana ulaşmanın anlamını bizlere sorgulatıyor.
Sinan Bökesoy’un 2018’de yayınladığı Nazım’ın Ormanı app projesine ilham veren Nazım Hikmet’in sözü, "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine…" olgusuna da eleştirel ve distopik bir yaklaşımda bulunuyor.
Yarattığımız sistemde bireyler gerçekten bir toplum oluşturabilir mi ve bir yapaylık içerisinde birey olarak nasıl bir toplumu hayal edebiliriz?
Sanatorium’da ilk sergisi The Wall / Duvar'ı Ocak 2017’de gerçekleştiren Sinan Bökesoy’un bu ikinci solo sergisi olacaktır.
Sanatorium
Kemankeş Mahallesi Mumhane Caddesi No:67 / A Karaköy - İstanbul
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