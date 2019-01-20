'The Upside / Olacak İş Değil' 25 Ocak'ta vizyonda!

Yamaç paraşütü kazasından sonra felç kalan zengin iş adamı Phillip Lacasse (Cranston) ile eski bir mahkum olan Dell Scott (Kevin Hart) arasındaki muhteşem dostluk hikayesi konu alınıyor.
Şartlı tahliye edilmiş ve bir süredir iş arayan eski mahkum Dell, kendini yanlış iş görüşmesinde bulur.
Dell’in saygısız tavırlarından hoşlanan Phillip, personel şefi Yvonne (Nicole Kidman)'in itirazlarına rağmen onu yardımcısı olarak işe alır.
Farklı dünyaları olan Phillip ve Dell, bu süreçte birbirlerinin deneyimlerinden çok şey öğrenirler.
Aralarında güçlü bir bağ oluşan bu ikilinin dostlukları keyifli bir hal almaya başlar.
Intouchables'ın yeniden çevrimi The Upside / Olacak İş Değil, 25 Ocak'ta sinemalarda..
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder