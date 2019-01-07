Wildlife :: Hayatımız Bir Yangın Yeri

Bir gün Kanada sınırında, evlerine çok da uzak olmayan ormanlık bir bölgede kontrol altına alınamayan bir yangın çıkar.
O sırada işinden kovulan ve bir anlamda hayattaki amacını kaybeden Jerry, karısını ve oğlunu arkasında bırakarak, yangını söndürmeye giden ekibe katılır.
Babasının yokluğunda birdenbire yetişkin rolü üstlenmek zorunda kalan Joe, bir yandan da annesinin çaresizliğine tanık olacak ve aileyi ayakta tutmaya çabalayacaktır.
Yönetmen koltuğunda Paul Dano’nun oturduğu, Torino Film Festivali’nden 'En İyi Film' ödülüyle dönen Wildlife / Yangın Yeri’nin başrollerini ünlü oyuncular Carey Mulligan ve Jake Gyllenhaal paylaşıyor."
Geçim sıkıntısının tetiklemesiyle oluşan müsait bir ortamda, farklı nedenlerle incinen gururlarıyla başlayan ego savaşının tarafları -yani anne ve babası- arasında umarsızca kalıveren 14 yaşındaki bir çocuğun gözünden anlatılan, dağılan bir aile öyküsü..
Aktörlüğünü yıllar önce ustalık seviyesine yükseltmiş Jake Gyllenhaal'ı hiç zorlamayan bir rolde izlediğimiz; oyunculuğunu hep takdir ettiğimiz Paul Dano'nun ise iyi bir yönetmene evrileceğinin ilk işaretini veren bu drama; bir anda içinde düştüğü 'ultra travmatik' şartların her türlü zorluğunu resmen yüzünden/mimiklerinden okumamızı sağlayan genç oyuncu Ed Oxenbould'ın; ve ailenin geçim savaşına, kocasıyla giriştiği gurur savaşını ekleyen ve daha iyi bir yaşantının hayaliyle de tamamen gözünü karartan anneyi canlandıran Carey Mulligan'ın performanslarıyla hatırlanacak..
Romanın içeriğini bilemiyorum ama, ondan uyarlanan bu filmin konusuna yapılmış oldukça abartılı hatta zorlama bir vurgulama gibi duran Wildlife'ı bizimkilerin Yangın Yeri olarak Türkçeleştirmeleri çok çok iyi bir seçim..
Filmin muhteviyatındaki maddi ve manevi yangını ve de ondan geriye kalanları başka hiç bir deyim bundan daha iyi tarif edemezdi..
Bu hususta kötü örneklere daha sık rastladığımızdan hep sert eleştirirdim; ama bu kez tam tersini yapıyor ve yetkilileri içtenlikle kutluyorum..
Wildlife / Yangın Yeri
Yönetmen: Paul Dano
Senaryo: Paul Dano, Zoe Kazan, Richard Ford (roman)
Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Carey Mulligan, Ed Oxenbould, Bill Camp, Zor Margaret Colletti
Görüntü Yönetmeni: Diego García
Müzik: David Lang
Kurgu: Louise Ford, Matthew Hannam
Yapımcı: Paul Dano
Süre: 105 dk
Yapım Yılı: 2018
Ülke: ABD
7 /10
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