Yuşa Yalçıntaş : Yuka

|Compass, 2019, kağıt üzerine kurşun kalem, 13.5 x 13.5 cm
Serginin ismini aldığı 'Yuka' sözcüğünün sözlük anlamları, izleyiciye içerdiği şifreli dil ile ilgili ipuçları verip, serginin sınırlarını çiziyor.
Sanatçının 2016 yılında Pi Artworks İstanbul'da gerçekleşen Causa Sui isimli ilk kişisel sergisindeki ezoterik ögeler, ritüel - oyun ilişkisi ve ikonografi, Yuka'da bu kez 'günlük eylemler' ile devam eder.
Sanatçının bu sergide yer alan, özel bir amaç için bir araya getirilmiş unsurlar içeren komposizyonlarının oluşturduğu teatral kurgu, sergi mekanın mimari formuyla birleşerek mistik bir mekan oluşturur.
|Moving Day, 2018, kağıt üzerine kurşun kalem ve kuru boya, 94 x 140 cm, detay
Kompozisyonlarında kullandığı aksonometik açılar ve bunun geliştirdiği teknik kuralların izin verdiği sınırlar dahilinde çizdiği figür, nesne ve diğer mekansal ögelerin üstüne bastığı 'zemin' burada mercek altındadır.
Sergide her ne kadar ön plana çıkarılan günlük eylemler olsa da, eylemler esnasında bireylerin etkileşimde bulundukları nesneler ve mekan, tapınç nesneleri haline gelir.
Günlük yaşamdaki eylemlerin gelenek ile olan bağlantısı; hem insan davranışlarını şekillendiren öge, hem de bir paradoks olarak karşımıza çıkar.
* Yuka; 1. hafif, ince, 2. derin olmayan su, 3. ince açılmış hamurdan yapılan sac ekmeği, 4. Japonca' da evin zemini.
Yuşa Yalçıntaş (d.1985, İstanbul).
Başlıca sergileri arasında; Saklı (grup), Kasa Galeri, İstanbul, Türkiye (2018); Causa Sui (kişisel), Pi Artworks İstanbul, Türkiye (2016); NevNesil: Oyun Parkı, Galeri Nev, Ankara, Türkiye (2015); Genç Koleksiyonerler (grup), Elgiz Müzesi, İstanbul, Türkiye (2014); by Marcus Graf, Papko Art Center, İstanbul, Türkiye (2014); Başıbozuk, C.M. Kösemen ve Deniz Üster ile, The Empire Project, İstanbul, Türkiye (2013); Dialog: Art from Turkey, Viennafair, Avusturya (2012); Sınırlar - Yörüngeler 09, Siemens Sanat, İstanbul, Türkiye (2011); Helsinki Connection, La Catedral Studios, Dublin, İrlanda (2011); Destroy Istanbul, Neurotitan Gallery, Berlin, Almanya (2011); ve Boundaries, Kuvataideakatemia, Helsinki, Finlandiya (2010).
5 Ocak - 2 Mart 2019
Pi Artworks Istanbul
Mumhane Cad. No: 50/3
Karaköy - Beyoğlu
İstanbul
En yakın toplu ulaşım: Tophane Tramvay Durağı
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