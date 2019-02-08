38. İstanbul Film Festivali En İyi İlk Film Ödülü Jürisi Belirlendi

38. İstanbul Film Festivali’nde, CMYLMZ Fikir Sanat tarafından desteklenen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü belirleyecek jüri üyeleri açıklandı.
Jüri, Berlinale Forum bölümünün program yöneticisi ve küratörlerinden Anna Hoffmann, yönetmen Banu Sıvacı ve oyuncu Elit İşcan’dan oluşuyor.
İstanbul Film Festivali’nde, 2013 yılında kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına bir ödül veriliyor.
Festivalde yer alacak Türkiye yapımı kurmaca ilk filmler, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü için yarışacak.
Ödülü kazanan film, CMYLMZ Fikir Sanat aracılığıyla verilen 30.000 TL para ödülünün de sahibi olacak.
38. İstanbul Film Festivali Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü Jürisi
Anna Hoffmann
Hamburg Üniversitesi’nde Alman dili ve edebiyatı ile kültürel antropoloji; Potsdam’da arşivbilim öğrenimi gördü. Öğrenciyken Hamburg Sinemateki “Metropolis”te gişedeki ilk işi, sinema dünyasına girişinin ilk adımı oldu. Sonrasında film programcısı, film eleştirmeni, altyazıcı ve yapım yardımcısı olarak çalıştı. 1993-1995 yılları arasında müdürlüğünü yaptığı Mühlheim/Ruhr’daki Avrupa Belgesel Sinema Enstitüsü’nde (EDI) DOX belgesel dergisini kurdu. 2001’den bu yana Berlinale Forum bölümünün program yöneticisi ve küratörlerindendir.
Banu Sıvacı
1987’de Adana'da doğdu. Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünden mezun olduktan sonra sinema atölyelerine katıldı. Başka Dokunuş, Güvercin Çıkmazı, Faik adlı kısa filmleri çekti; sinema, reklam ve dizi setlerinde reji ve yardımcı yönetmenlik yapmaya başladı. İlk uzun metraj filmi Güvercin (2018) açılışını Berlin Film Festival'inde yaptı; 2018 İstanbul Film Festivali’nde Seyfi Teoman En İyi İlk Film ve En İyi Müzik ödüllerini aldı. Asya-Pasifik Film Ödülleri (En İyi Gençlik Filmi) ve Sofya, Valencia, Atina, Ankara, Adana, Malatya film festivallerinde birçok ödül kazandı.
Elit İşcan
1994’te İstanbul’da doğdu. 2017’de Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünden mezun oldu. Oyunculuğa 2006’da Reha Erdem’in Beş Vakit filmiyle başladı; bu filmdeki performansıyla Adana Film Festivali’nde Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülüne; 2008’de Reha Erdem’in Hayat Var filmindeki rolüyle birçok ödüle layık görüldü. 2015’te Deniz Gamze Ergüven’in yönettiği Mustang ile, başta Saraybosna Film Festivali ve Lumière Ödülleri olmak üzere birçok ödül kazandı. Rol aldığı filmler arasında When Shall the Light Find My Eyes (Claire Cottrell, 2016), Put Şeylere (Onur Ünlü, 2017), Dans Eden Kızlar (Zeynep Köprülü, 2017), Solstizio d’Inverno (Alessandra Pescetta, 2017), Tuzdan Kaide (Burak Çevik, 2018), Sibel (Çağla Zencirci & Guillaume Giovanetti, 2018), Baumbacher Syndrome (Gregory Kirchhoff, 2019), The Raft (Sylvain Cruiziat, 2019) sayılabilir. Ayrıca Küçük Kadınlar, A.Ş.K., Yaşamayanlar dizilerinde rol aldı. 2018’de Berlinale Talents ve Sarajevo Talents’a oyuncu olarak katıldı.
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