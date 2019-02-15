15.02.2019
Alita: Battle Angel / Alita: Savaş Meleği
Şefkatli bir doktor olan Ido onu yanına alır ve cyborg görüntüsünün altında olağanüstü bir geçmişe sahip genç bir kadının kalbi ve ruhu olduğunu fark eder.
Alita yeni hayatına alışmaya çalışırken, Doktor Ido da onu gizemli geçmişinden korumaya çalışır.
Yeni arkadaşı Hugo ise Alita’nın anılarını tetiklemesine yardımcı olmak ister.
Bu sırada şehri yöneten tehlikeli ve yozlaşmış güçler Alita’nın peşine düşer.
Eşi benzeri görülmemiş dövüş yeteneklerine sahip olduğunu fark eden Alita, geçmişine dair bir ipucu elde edecektir.
Tehlikeli insanlarla karşı karşıya olan Alita; arkadaşlarının, ailesinin ve dünyasının kurtarılmasında kilit rol oynayacaktır.
Prodüksiyon
Filmlerdeki bilim kurgu ve aksiyon türlerinin göze çarpan ışıklarını düşündüğünüzde, bir isim her zaman listeye girer: James Cameron.
James Cameron bize Terminator, Aliens ve tabii ki Avatar gibi gişe şampiyonu ve dünya çapında büyük hit olmuş filmleri getiren adam.
Cameron, bize tamamen yeni ve benzersiz dünyalardaki heyecan verici hikayeleri getirme konusunda uzmanlaşmıştır.
Film yapımı teknolojisinin sınırlarını zorladı ve hayranların favorisi olmaya devam eden çarpıcı karakterleri yarattı.
Rüyaları ve kabus senaryolarını gerçek hayata geçirdi. Her seferinde beklentilere meydan okudu.
Cameron, Yukito Kishiro’nun klasik manga dizisi Savaş Meleği Alita’nın varlığını farkettiğinde hemen yeni bir sinema deneyimini hayata geçirmek için kullanabileceği bir şey olduğunu anladı.
Daha sonralarda onun baba figürü haline gelecek olan bir bilim adamı tarafından keşfedilip yeniden yapılan dişi bir cyborg’un, tamamiyle eşsiz ve fütüristik bir dünyada kurulmuş hikayesini anlatıyor.
Ve ona en sevdiği temalardan birini keşfetme şansı veriyor: Duygusal çekirdeği, bizi garip bir dünyaya doğru bir yolculuğa çıkaran karmaşık, cana yakın bir kadın karakter.
Cameron, kaynağın karmaşık görsellerini hayata geçirebilmek için teknolojiyi geliştirerek yıllarını harcadı, bir kez daha çığır açan teknikleri uyguladı ve Avatar’da yaptığı gibi 3D'deki ve performans yakalama ile ilgili sorunları çözmek için iş dünyasında en iyileriyle çalıştı.
Ancak ironik bir şekilde, dünya ve Pandora halkı için iddialı bir seri geliştirmenin tüm vaktini tüketeceğini fark ettiğinden, sonunda onu Alita'ya çekecek olan Avatar'dı.
Böylece Cameron ve yapımcı ortağı Jon Landau, Alita’nın pelerinini giyecek birini aramaya başladı.
Robert Rodriguez, birçok türde kendine özgü bir tarzla başa çıkabildiğini kanıtlamış bir yazar / yönetmendir.
1992'de Rodriguez, ilk filmi olan El Mariachi'yi 7.000 $ 'a hala Austin’deki Teksas Üniversitesi’nde bir öğrenciyken çekti.
Kendi cesur film yapımcılığının yarattığı kariyeri başlatan filmi yönetti, düzenledi ve ses kaydını yaptı. Onu yaratıcı olmaya iten çoğu zaman düşük bütçelerle çalışıyor oluşuydu.
Austin'de kendi sinema tesisi olan Troublemaker Studios'u kurdu ve Desperado, Once Upon A Time In Mexico, Spy Kids dizisi, Machete filmleri, Sin City ve devamı ve From Dusk Till Dawn gibi filmleri çekti.
Cameron ve yapımcı Jon Landau tarafından yaklaşılan Rodriguez, onlarla bir toplantı yaptı ve hikayenin olanaklarını göstermek için ürettikleri animasyon ve sanat eserlerini görme şansı buldu.
Gerçek Cameron tarzı'nda, sadece birkaç Power Point değildi; çeşitli tasarım departmanlarından çizilen görseller ile tamamıyla farkedilmiş bir hikayeydi.
Rodriguez, senaryonun ağırlığını azaltarak başlayıp başlayamayacağını sordu.
“Filmi normal uzunluğa indirmek istedim, kestim ve birkaç şeyi yeniden yazdım, ama onun tarzında,”diyor Rodriguez.
“Harika bir karakter hikayesi vardı. Jim'in en iyi yaptığı şey; gösteri, büyük aksiyon, daha önce hiç görmediğiniz şeyler, gerçekten büyük dünya yapıları, ama sizi gerçekten etkileyenler karakterler ve hikayelerdir. Bir baba-kız hikayesi içinde büyük bir aşk hikayesi var ve ben de bir babayım. Kısa versiyonda bunların hepsinin olduğundan emin olmaya çalıştım. ”
Cameron, Rodriguez'in senaryoyu üstlenmesini sevdi ve sahne, saygın film yapımcıları arasında güçlü bir işbirliği için kuruldu.
Bu aynı zamanda Cameron'un Los Angeles'taki Lightstorm ekibi (tasarımcıların ve efekt ekiplerinin birçoğu Alita üzerinde çalışmak için Avatar fikirleri geliştirmekten vazgeçti) ve Rodriguez'in filmin çekileceği Teksas'taki özel film yapım ekibi arasındaki bir beraber çalışma haline geldi.
Avatar ve devamı ile meşgul olan Cameron ve Landau, yapımcı olarak filme danışmanlık vereceklerdi.
Landau, “Hem Jim, hem de ben yapımcının orada olma ve bir yönetmen şekillendirme rolünü görüyoruz” diye açıklıyor .
“Hem kulaktaki melek, hem de kulaktaki şeytan olmak- yaptığımız filmlerde Jim'le oynadığım ve Robert’le olan rolümüz bu. Her gün içeride tencereyi karıştırıyoruz, ama nihai kararı Robert’a bırakıyoruz. ”
Iron City dünyasını yaratmak için Rodriguez, Troublemaker tesisini her zamankinden daha fazla Panama City'den ve dünyanın dört bir yanından yayılan bir dizi çizim etkisine dönüştürdü.
“Tüm şehir olarak çalışabilecek bir set tasarladık, ancak bazı caddeleri birbirine bağlayarak ve açılarla nasıl çektiğinize zekice karar vererek daha büyük görünmesini sağlayabilirsiniz. El Mariachi'yi yaptığımda sadece iki sokağım vardı ve herkes çevrelerinde koşardı! Burada çalışacak daha çok şeyim vardı. Ama Teksas'ta bu detayı ve ölçeği olan bir şey göreceğimi asla düşünmedim. Şimdiye kadar sahip olduğumdan emin olduğum en büyük set.”
Alita: Battle Angel / Alita: Savaş Meleği
Yönetmen: Robert Rodriguez
Oyuncular: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly
Vizyon Tarihi: 15 Şubat 2019
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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