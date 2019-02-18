At Eternity's Gate / Sonsuzluğun Kapısında, Vincent van Gogh’un Arles’teki son zamanlarını konu ediyor.
Ünlü ressamın hayatının ele alındığı filmde, Van Gogh’u Willem Dafoe canlandırıyor.
Ülkemizde geçen sene vizyona giren Loving Vincent filminde sanatıyla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Van Gogh, bu filmde hayatının bilinmeyenleriyle seyirciyle buluşuyor.
Yönetmen koltuğunda ise The Diving Bell and the Butterfly / Kelebek ve Dalgıç filminden tanıdığımız Julian Schnabel oturuyor.
Senaryosunu yönetmen Schnabel ve Jean-Claude Carrière’nin birlikte kaleme aldığı biyografik yapımın oyuncu kadrosunda Oscar Isaac, Rupert Friend, Mads Mikkelsen gibi ünlü isimlere yer veren filmde, Willem Dafoe sergilediği muhteşem performans ile En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ına aday.
Filmin mmknmrtb notu ::
Bu biyografik dramada; ömrü kısa, sanatının etkisi büyük Van Gogh'un son dönemi, 'manik depresif' sanatçının fiziki ve ruhi arızalarına -adeta- kameraman ya da lens filtresi işlevi yüklenerek elde edilmiş 'huzursuz ve de deforme' görüntülerle anlatılıyor..
Yönetmen: Julian Schnabel
Oyuncular: Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen
Ülke: İsviçre, Birleşik Krallık, Fransa, ABD, İrlanda
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Yapım: Jon Kilik
7 /10
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