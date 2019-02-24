Happy Death Day 2U / Ölüm Günün Kutlu Olsun 2’de yeniden bir araya gelen oyuncu kadrosunun başrolünde Jessica Rothe yer alıyor.
Bu kez kahramanımız Tree Gelbman (Rothe) tekrar tekrar ölmenin önünde yatan tehlikelerden şaşırtıcı bir şekilde daha kolay olduğunu keşfediyor.
Tree’yi son bıraktığımızda kendisini oda arkadaşı Lori’nin (Ruby Modine, Showtime’da Shameless) elinden gelecek kesin bir ölümden kurtarmış ve psikopatı Kappa Nu derneğinin penceresinden dışarı atmıştı.
Tree’nin hiç bitmeyen doğum günü nihayet sona ermişti. Yepyeni bir hayata başlamayı başarmış ve eski hatalarını bir daha asla tekrarlamayacağına yemin etmişti.
Ya da öyle olacağını düşünmüştü.
Tree, sonsuz döngüye veda ederek Carter (Israel Broussard, The Bling Ring) ile umut vaat eden yeni bir ilişkiye başlar başlamaz, tuhaf cinayetinin bulmacasını çözmenin istemeden de olsa, çoklu evrene şok dalgaları gönderecek bazı sonuçlar doğurduğunu fark ediyor.
Her zaman yanlış anda yanlış yerde bulunmak gibi büyüleyici bir yeteneğe sahip olan Carter’ın oda arkadaşı Ryan (Phi Vu, Pitch Perfect 2) üniversite yıllarını, zamanın moleküler düzeyde yavaşlatılabileceğini kanıtlamak üzere tasarlanmış bir makineyi yaparak geçirmiş.
Ryan, mühendis adayı arkadaşları Samar (Suraj Sharma, Life of Pi, Showtime’da Homeland) ve Dre’den (Sarah Yarkin, TV’de Foursome) oluşan ekibin Sisyphus Kuantum Soğutucu Reaktörü (Sissy) mükemmelleştirmelerine ve Nobel ödülüne aday olmalarına (ya da Bayfield Üniversitesi’ni ve 160 km. çapındaki herkesi havaya uçurmalarına) ramak kalmıştır.
Tree, uyanıp da Ryan’ın her boyutta kargaşa yaratan doğal düzenle uğraştığını görünce zaman atlamalarının asıl kaynağına ulaşmak ve sonsuza dek onarmak için Kappa evinin başkanı Danielle de (Rachel Matthews, gelecek film Ms. White Light) dahil olmak üzere herkesi harekete geçirmelidir.
Tek sorun.. Tree, gerçek dünyasının paralel versiyonunda mahsur kalmıştır.
İyi veya kötü her şey biraz çarpıktır ve Tree, orada kalmak mı yoksa her zaman bildiği hayata geri dönmek mi daha iyi merak etmektedir.
Tree, kaybettiği ailesiyle yeniden bağ kurarken ve eski sevgilisi Profesör Gregory (Charles Aitken, TV’den The Knick) de dahil olmak üzere geçmişindekilerle ve Dean Bronson (Steve Zissis - HBO’da Togetherness, The House), gibi yeni kötülerle yüzleşirken eve dönmekten kendisini alıkoyanın sadece kendisi olduğunu fark eder.
Dün 11 kez ölerek karma dersleri almak ve içindeki kötüyü canlandırarak kendisini hafife alan herkesi yenmek, Tree’nin elindedir.
Yapımcısı bir kez daha Jason Blum (Glass, Split, Get Out), yazarı ve yönetmeni yine Christopher Landon (Paranormal Activity: The Marked Ones) olan aynı oranda hem dehşet verici bir korku, hem de beklenmedik komedi ve zamanı değiştiren macera içeren yeni film, çoklu evreni kurtarabilecek tek kişinin (iyileştirilmiş) bir megaloman olduğunu ortaya çıkarıyor.
Blum ve Landon’a kamera arkasında yetenekli bir ekip eşlik ediyor.
Aralarında görüntü yönetmeni TOBY OLIVER (Insidious: The Last Key), VFX süpervizörü OLIVER TAYLOR (Happy Death Day) ve besteci BEAR MCCREARY (10 Cloverfield Lane) de yer alıyor.
Ölüm Günün Kutlu Olsun ailesine katılan yeni yetenekler arasında kurguda BEN BAUDHUIN (Krampus), yapım tasarımcı BILL BOES (Incarnate) ve kostüm tasarımcı WHITNEY ANNE ADAMS (Netflix’de Barry) bulunuyor.
İdari yapımcılar bir kez daha JEANETTE VOLTURNO (The Purge serisi), COUPER SAMUELSON (Get Out), ANGELA MANCUSO (gelecek film Guardian) ve JOHN BALDECCHI (Point Break).
SAMSON MUCKE (Scouts Guide to the Zombie Apocalypse) ise ekibe yeni katılıyor.
Ölüm Günün Kutlu Olsun 2’nin yazarı Landon.
Uyarlanan karakterlerin yaratıcısı ise SCOTT LOBDELL.
Happy Death Day 2U / Ölüm Günün Kutlu Olsun 2, 22 Şubat’ta gösterime girdi..
Tekrar Tekrar : Ölüm Günün Kutlu Olsun 2 Başlıyor
Tree Gelbman’ın doğum günü. Sonsuza dek kötü şöhretiyle yaşayacak bir gün.
Ölüm Günün Kutlu Olsun, 2017 yılı sonbaharında 26 milyon doların üstünde hasılat yaptığında sinema izleyicileri hayatının son gününü en iyi şekilde geçirme fırsatına sahip, cinayetine uzanan 24 saatlik dönemi tekrar tekrar yeniden yaşayan bir kadın kahraman fikrinden etkilenmişti.
İşkenceciye karşı avantaj kazanmak için kimsenin iznine ihtiyacı olmayan Tree, katile sinsice yaklaşmıştı. Film, korku türünün klasik motifleriyle açılmış ve izleyiciler hoş bir şekilde saptırılmış hikayeyle heyecanlanmıştı.
Önceki filmleri arasında Paranormal Activity: The Marked Ones ve Scouts Guide to the Zombie Apocalypse gibi filmler olan yönetmen Christopher Landon, Groundhog Day gibi filmlerden ve korku türündeki çok sayıda filmden ilham alarak müthiş bir yetenek sergilemiş.
Neyse ki izleyicilerini hem eğlendiren hem de zorlayan hikayelerden etkilenen Landon, henüz Tree’nin evreninden vazgeçmeye hazır değilmiş.
“Ölüm Günün Kutlu Olsun’un devamını yapma niyetinde değildik. Ama post prodüksiyon sırasında aklıma bir fikir geldi. Bir anda Tree’nin hikayesinin devamı çok mantıklı geldi. Hayatında bitirilmemiş işleri olduğunu düşündüm. Her şeyin aynı ama farklı olduğu çok boyutlu bir dünya kişisel kayıplarını ele almama olanak verdi.”
Ölüm Günün Kutlu olsun çıktığı zaman arkadaşları, hayranları ve komplo teorisyenleri tarafından benzer şekilde yaklaşılan Landon, izleyicilerin hikayeyle ne kadar ilgilendiğini ve hikayede olanlarla ilgili kendi teorilerini geliştirdiklerini görerek memnun olmuş.
“İlk filmi yaptığımızda zaman döngüsünün neden olduğu konusunda herkesin farklı bir fikri vardı. Bu fikri bulana kadar ipuçlarının başından beri orada olduğunu fark etmemiştim. İzleyiciler, zaman döngüsüne neyin neden olduğunu öğrenmek istedi ve bu da onu araştırmanın keyifli bir yoluydu.”
Landon, karakterlerin hayatlarının derinliğine inip kağıda dökmeye başladıkça aynı zamanda ilk filmde keşfedilmemiş bir dizi olayı da ele alabileceğini fark etmiş. “İlk filmde kesintiler vardı. Bu filmde kesintiler Sissy açıldığı zaman oluyor. Bütün bu noktaları birleştirmeyi başardım ve daha önce de orada olabilecek şeyleri keşfettim. Yazarken ilk filmdeki o kesintilerle bunun arasında bir bağ kurmak eğlenceliydi.”
Ölüm Günün Kutlu Olsun’da kendi ölümünün üstesinden gelirken devam filmi yapımcılara sahne arkasında olanları daha derinden inceleme ve bizim erişimimizin dışında döngüyü anlatıp kendi çalkantılı geçmişini daha çok ortaya çıkarma fırsatını vermiş.
Ölüm Günün Kutlu Olsun 2’nin başında değişiklikler yapmış, kendisini affetmiş ve nihayet mutlu olmuş bir başrol oyuncusu buluyoruz.
Yine de Landon’a göre Tree, başka bir tür cehennemde sıkışıp kaldığını fark ettiğinde vermesi gereken büyük kararlar varmış.
Şunları söylüyor; “Tree çok zor bir yerde ve geçmişiyle geleceği arasında seçim yapmak zorunda. Bir boyutta kalıp annesiyle birlikte olabilir. Ama bunu yaparsa Carter’ı kaybetme ihtimali çok fazla. Bu diğer gerçeklikte ona ait olmayan bir hayatta yaşıyor ve yaşanmış acılar ve kayıplar varlığı için gerekli. Onlara sahip çıkması ve geri alması gerekiyor. Başta döngüyü kapatmak değil de kalmasını istiyor. Ait olduğu yerin orası olmadığını fark ettiğinde film ait olduğu yere geri dönmeye dönüyor. Biraz Oz’daki Dorothy gibi. Eve nasıl döneceğini çözmesi gerekiyor.”
Landon’ın farklı türleri karıştırmayı denerken birçok yapımcının düştüğü tuzağa düşmemesi önemliymiş. Yönetmen için Tree’nin yolculuğu mutlak bir güçlendirmeymiş. Landon şunları söylüyor; “Peşinde hala bir katil olduğunu düşünüyor ve kurban olmak istemiyor. Tree, son kız olmayı reddediyor ve arkadaşlarını kurtarmak için kendi gününü yeniden başlatacak. Bu karakterine çok kahramanca bir özellik veriyor. İlk filmde çok bencil biriydi. Şimdi arkadaşlarını ve kendini kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacak.”
Film, Landon’la Jason Blum’ın Blumhouse Productions şirketi arasındaki altıncı işbirliği. Glass, Get Out ile The Purge ve Paranormal Activity serileri gibi popüler ev gişe rekortmeni filmleriyle bilinen yapımcı bu devam filmde Landon’la birlikte çalışmaya hazırmış.
Landon’ın devam filmi için yazdığı senaryoyu okuduğunda Blum’ın devam filmini imzalaması, Tree’nin öldükten sonra uyanması için gereken zaman kadar kısa sürmüş.
Blum şunları söylüyor; “Ölüm Günün Kutlu Olsun, ticari ve aldığı eleştiriler açısından başarılıydı ve izleyiciler son derece yetenekli Jessica Rothe’un canlandırdığı Tree karakterine aşık oldular. Tree’nin ilk filmde yaşadığı deneyimler onu daha sevimli, iyi biri yapıyor. Onu galip, kendisinin daha iyi bir versiyonu olarak bırakıyoruz ve bence izleyici için de tatmin edici.”
Landon, Ölüm Günün Kutlu Olsun 2’nin senaryosuyla Blum’a gittiğinde Blum evreni genişletme biçiminden ve komedi ile korku arasındaki ince çizgide durmasından etkilenmiş. Blum şöyle anlatıyor; “Genelde devam filmleri aynı türde olur. Ama Chris sınırları zorluyor ve komediyi artırıyor. Tree’nin hikayesini, Ölüm Günün Kutlu Olsun’un düzeni içinde farklı bir tür olarak devam ettirme fikrini bulduğunda bunu yapmak için büyük bir heves duydum. Öncelikle bu korkunç bir film ve büyük bölümü komik. Chris olağanüstü bir yazar ve yönetmen ve bu olağanüstü çizginin üstesinden gelmeyi başardı. İzleyicinin bir an güldüğü bir başkasında çığlık attığı bir film yapmak zordur. Bunu nasıl yapacağını bilen ender kişilerden biridir.”
Aynı şekilde yapımcı Landon’ın hikayeye getirmeyi başardığı karakter gelişimindeki derinlikten de memnun kalmış. Blum şunları söylüyor; “Bu kez duygusal yanları daha fazla. Çünkü Tree’nin ebeveynleri artık hayatta ve döngü sadece Tree’ye değil de çok daha fazla oyuncuya etki ediyor. Christ, daha çok bir topluluk filmi yaparak hikayenin taze kalmasını sağladı. Yaptığı işin boyutu çok daha büyük. Zaman döngüsü makinesinden sorumlu olan ekiple tanışıyoruz. Nasıl baktığınıza bağlı olarak bu büyük ya da berbat aygıtı yapan bir öğrenci grubu var.”
Geleceğine Dönüş : Arkadaşlara ve Düşmanlara Geri Dönüş
Devam filmi için yapım ilk filmin tamamlanmasından neredeyse bir buçuk yıl kadar sonra başlamış olsa da Lando Louisiana’dan hiç ayrılmamış gibi hissetmiş. Şunları söylüyor; “Oyuncular arasında bir dostluk ve yoldaşlık hissediyorsunuz. Karakterlerine çok kolay bir şekilde büründüler. Hepsi karakterlerini ve bakış açılarını çok iyi anladılar.” Aynı şekilde yeni kadro da aileye uyum sağlamış. “Yeni oyuncularımız sanki ilk günden itibaren bizimle gibiydi.”
Tree Gelbman : Jessica Rothe
Landon ve Blum, İlk filmde Tree rolü için Jessica Rothe’u seçmişti ve sadece oyunculuğundan değil filmin gerçekten her sahnesinde yer alan oyuncunun dayanıklılığından ve azminden de etkilenmişler. Talihsiz kurbandan soğuk kanlı intikam arayıcıya kadar uzanan bir karakterde Rothe, filmin başarısını artıracak etkiyi, dayanıklılığı ve karizmayı göstermiş.
Yazar/yönetmen, yıldızının bir başka zaman döngüsü için yapıma katılmayı kabul etmesinden heyecan duymuş. Devam filminde Landon’ın en sevdiği bölümlerden biri Tree’nin aynı günde sıkılıp kaldığını anladığı anmış. Landon şunları söylüyor; “Jessica’nın komik öfkesine erişimi çok fazla. Aynı zamanda Rothe’un sevgi ve kayıp temalarını çok ciddi bir şekilde ele almasını de beğenmiş. Şunları söylüyor; “İki filmin de duygusal yönlerini çok iyi anladı ve bununla da aynı şekilde bağ kurdu. İlk filmde olduğu gibi düşünceli ve duygusal olmasını sağladı. İkimiz için de tüketilebilir bir korku filminden daha fazlası olması önemliydi. Duygulu, vicdanlı olmasını ve bir şeyler söylemesini istedik.”
Rothe, devam filmine dönmeyi neden seçtiğini şöyle anlatıyor; “Tree rolü çok benzersiz bir meydan okuma. Chris, inanılmaz karmaşık, baş belası bir karakter yarattı ve ben de onu canlandırma fırsatına sahip olduğum için şanslıydım. O yüzden bana devam filmi fikriyle geldiğinde yeniden dönmek için heyecanlanmanın ötesine geçtim. Daha önce bir role hiç geri dönmemiştim. O yüzden tabii ki Tree’nin yapacağı şeyleri yapmadığım veya ona hakkını vermediğim için endişelendiğim anlar vardı. Ama bu deneyimin güzelliği ilk kadronun ve ekibin büyük oranda geri gelmiş olmasıydı. Bu da büyük bir fark yarattı. Yaz kampı gibiydi. Chris olağanüstü bir lider. Her zaman doğru yolda olmamızı sağladı.”
Tree, kurban rolünden kaçındığı için ve kendi hayatını kurtarmak konusunda aktif bir katılımcı olduğu için Rothe karakterinin “başkalarının yaptığı karışıklıkları düzelten gerçek bir modern zaman korku filmi kraliçesi” olduğunu düşünüyor.
Oyuncu, izleyicilerin karakterlere tepki vermeye devam etmesinin nedeninin karakterin kendi gerçekleştirdiği gücünün olduğunu düşünüyor.
“İlk filmi herkes çok sevdi. Bence Chris’in devam filmi yapmamız gerektiğini düşünme nedeni de buydu. Sadece harika bir korku komedi hibrit filmi değil aynı zamanda karakterler de karmaşık, derin ve değer verip izlemek istediğiniz muhteşem insanlar. Tree, burada kendi kaderinin sahibi. Oyunun kurallarını biliyor ve bunu yaparken biraz da eğleniyor.”
Rothe karakterinin çok boyutlu olmasından memnun ve hem bıkmış bir diva, hem de asla vazgeçmeyen bir yok edici olan bir role döndüğü için memnun olmuş. Rothe şunları söylüyor; “Tree, bu döngüde zorlanarak gelişiyor ve değer veren, vicdanlı, tatlı bir insana dönüşüyor. İçten içe hep öyle biriydi ama travma yaşadığı yıllarda bir duvar örmüş.”
İkinci bölüme dersini aldığını düşünen bir Tree ile başlasak da Tree’yi bir baş belası yapan bazı özellikleri hala duruyor. Rothe şöyle anlatıyor; “Filmin açılışında Tree, döngüyü başkasına geçirdiğini sanıyor. Artık aynı günü tekrar tekrar yaşayan Ryan’dır. O yüzden kafası karışsa da, bu durumla uğraşmak zorunda olsa da artık onun sorunu değildir. Rahatlamış olduğunu söylemek yetersiz kalır.”
Ama Ölüm Günün Kutlu Olsun filmleri dünyasında hiçbir şey göründüğü gibi olmadığı için, Tree de kısa sürede aslında farklı bir boyutta döngüde sıkışıp kalmış olduğunu fark eder. Rothe şöyle anlatıyor; “Başta fark etmiyor çünkü değişiklikler çok küçük. Chris ve muhteşem set teknisyenlerimiz ve birçok kişi yeni dünyada izleyicilere çok sayıda sürpriz yumurta bıraktılar. Örneğin Tree’nin tişörtünün üstündeki yazılarda küçük farklılıklar var.”
Tree gün içinde ilerlerken daha büyük değişiklikler fark eder. Örneğin erkek arkadaşının derneğin başkanıyla çıkması dünyasını sarsar.
Rothe, ilk filmde olduğu gibi serinin sorduğu ahlaki sorulardan çok etkilenmiş. “Soru ‘aslında ben hayatımın bu versiyonuna ait değilim’ oluyor. Tree’nin geçmişte başka şekillerde yaşaması ve kaybettiği bir yakınıyla ilişkisine tutunması ve Carter’la birlikte olmaması mümkün mü? Ya da geleceğe doğru bir adım atıp kaybını kucaklaması ve hayatına devam etmesi mi gerekiyor? Bir korku filminde bunun gibi duygusal özelliklere çok ender rastlanır. Son derece güçlü.”
Rothe, bu filmlere izleyicileri kadar hayran olsa da akıl almaz tehlikeli sahneleri ve ekibin yaratıcılığı zorlamasını çok seviyormuş. Oyuncu, paylaştıkları karakter kadar cesur olan dublör ekibine övgülerini sunan ilk kişi oluyor. “Olağanüstü dublörüm [KELLY PHELAN] bir binadan 9. Kattan serbest düşüş yaptı! Bunu başardığı için çok şanslıyım. Çünkü ben kesinlikle altıma yapardım.” Diyor gülerek.
Carter : Israel Broussard
Tree’nin hayatındaki ahlak pusulası ve doğru olanı yapmak konusunda sürekli güvendiği kişi olan Carter’ı Israel Broussard canlandırıyor.
Broussard Carter’a bir kez daha izleyicilerin Tree’nin elinde olmadan aşık olmasına neden olan dürüstlüğü ve tılsımı veriyor.
Oyuncu serinin yeni bölümüne dönmesini sağlayan özellikleri paylaşıyor ve Landon’ın yarattığı tahmin oyununa dönüyor. “İlk filmde Tree ve Carter katilin kim olduğunu çözmeye çalışıyorlardı ve çok fazla aniden korkutma sahnesi vardı. Bu filmde de bu özellikler var ama “Bekle! Bunun katil olduğunu sanmıştık ama değilmiş’ diyorsunuz. Gizem geri dönüyor ama diğer bütün boyutları eklediğinizde olası şüpheli katillerin bir listesi oluşuyor.”
Broussard, özelikle Landon’ın bu bölümde kendi karakterine ve kadın kahramanımıza aşılması gereken başka bir engel vermesinden memnun olmuş. “Tree cehenneme gitti ve tam içinde uyandı. Boyutlar arası bir aşk üçgeni var. Tree, Danielle ile Carter’ın birlikte olduğu başka bir boyutta uyanıyor. Yine de Carter, Tree’ye karşı konulmaz bir çekim duyuyor. Danielle’e karşı saygılı olmaya çalışıyor ama yine de duygularını ele veriyor. İçinde bir savaş yaşıyor ve kendisine “Tree’yle ne yapıyorum ben?” diye soruyor.
Ryan : Phi Vu
Landon karakterleri geliştirirken yardımcı oyunculara beklenmedik özellikler vermiş. Carter’ın sinir bozucu oda arkadaşı Ryan da bu duruma çok önemli bir örnek. “Geçen sefer Ryan sadece odaya giren pisliğin tekiydi. Ölüm Günün Kutlu Olsun 2, son filmin kaldığı yerden devam ediyor. Tree ve Carter’ın öpüşmesini böldüğü o sahneyi Ryan’ın bakış açısından çektik. Ryan odaya dalan sıradan biriyken şimdi fen fakültesinde zeki, parlak bir yıldız olduğunu ve zamanda döngü yaratan bir aygıt yaptığını öğreniyoruz.”
Ryan gibi geri dönen biri de Carter’ın talihsiz oda arkadaşı ve Tree’yi sürekli mahsur bırakan zaman döngüsünün kilit noktası ise Phi Vu. Oyuncu ilk filmde oldukça küçük bir rolü unutulmaz kıldı. Rol arkadaşı bunu fark etmiş. Rothe şunları söylüyor; “Phi’ye övgülerimi sunmalıyım. Elinden geleni yaptı. Chris’in bu devam filmini yapması muhteşem bir fırsat, çünkü bu karakterlerin hayatlarına daha derinden bakabildik. Zaten bildiğimizi sandığımız bu dünyada daha çok büyüdük ve çok karmaşık ve çok yönlü olduğu ortaya çıktı.”
Son filmde Ryan’ın, sadece Tree’nin Carter’ın bir kerelik takıldığı biri olduğunu düşünen iğrenç bir oda arkadaşı olduğuna inandırılıyoruz. Devam filmine dek görmediğimiz şey ise Tree’yi mahsur bırakan ve herkesin kaderini değiştirenin Ryan’ın dehası (ve zaman ve uzayın kurallarıyla uğraşması) olduğu.
Vu şunları söylüyor; “Bütün bu felaket Ryan yüzünden. Kendisi tesadüfi bir çılgın bilim adamı. Zamanda döngü yaratan çok karmaşık bir makine icat etmiş. Aslında tek bir amaçla yapmış. Zamanı moleküler düzeyde yavaşlatmak. Yarattığı şey ise hayallerinin ötesinde.” Oyuncu yeni filmdeki en sevdiği bölümün “farklı Ryan’la karşılaşmak” olduğunu söylüyor. “Eminim dünyadaki herkes kendi kopyasını görmek isterdi” diyor.
Dre ve Samar : Sarah Yarkin ve Suraj Sharma
Seriye Ryan’ın parlak mühendisleri Dre ve Samar olarak yeni katılan oyuncular Sarah Yarkin ve Suraj Sharma. Vu şunları söylüyor; “Onlar Ryan’ın bilim adamı yardımcı kankaları. Sissy’yi yapmasına yardım etmişler. Aynı zamanda sorunu çözmesi konusunda da potansiyel yardımcıları. Şimdi bir ekibimiz var ve birlikte bir maceraya çıkıyoruz. Kim ekip olmayı istemez, değil mi?”
Broussard, yeni karakterlerin çekime kattığı enerjiden memnun kalmış. “Tam bir ekipler. Kesinlikle daha fazla dinamizm, oyuncu enerji ve hepimizi yerinden sıçratan bir çok özellik eklediler.”
Yarkin’in dehşet veren bir filmde rol almasına kimse onun kadar şaşırmamış. “Korku filmlerinden nefret ederim” diyor gülerek. “Her şeyden korkarım. Küçükken Legally Blonde’ı izlediğimde korkmuştum. Her şeyden korkmanın bir yolunu bulurum.”
Ölüm Günün Kutlu Olsun’u ilk izlediğinde Landon’ın beklediği gibi bir tepki vermiş. “Korkunçtu ama kesinlikle çok komikti. Bu çocuklara takılmak keyifliydi ve ekibe girmek için kolay bir yoldu.”
İlk çıkış filmi gişe rekortmeni Life of Pi olan Sharma için dahi kodlamacıyı canlandırmak oldukça eğlenceliymiş. Sissy’nin çoklu evrene yaptıklarını tek anlayan Tree olsa da Landon’ın “Ryan’ın filtresiz sağ kolu” dediği Samar da karmaşıklığına katkıda bulunmuş.
"Karakterlerimiz tekrar tekrar çok sayıda boyutta yaşıyor. Her yeniden başladığımızda farklı bir varlık düzleminde başlıyoruz. Boyutlar arasında çok küçük farklar var. Yanlış ya da son derece doğru bir şey yaptığımız ortada.”
Danielle : Rachel Matthews
Samar’ın derinden bağlı olduğu mantıklı dernek başkanı Danielle'i, rolünü tekrarlayan Rachel Matthews canlandırıyor.
Danielle’in yeni filmdeki rolü genişliyor ve Tree’nin dost gibi görünen düşmanı olmaktan, Tree’nin sonsuza dek eve dönmesine yardım edebilecek esas kişilerden biri oluyor. Danielle ve Tree, birbirlerine güvenmeseler de ve sürekli birbirlerine laf soksalar da Ryan’ın hepsi için yarattığı karışıklığı düzeltmek için birlikte çalışmak zorundalar.
Danielle’i son gördüğümüzde Lori, kapkeke zehir koyduğu için bozulmuştu. Matthews’a göre; “Lori ile Tree Kappa evine leke sürdükleri için de üzülmüştü. Danielle, derneğin ününü toparlamak için çok uğraşıyor. Önem verdiği tek şey bu. Lori’nin ölümünü değil de daha çok derneğinin yaşadığı krizi umursuyor.”
Şimdi farklı evrendeki Danielle’le (Carter’la ilişki yaşıyor) karşı karşıyayız ve oyuncular karakterleriyle farklı bir eğlence yaşayabiliyor. Bir sahnede pasif agresif Danielle, Dekan Bronson’ı (Steve Zissis) kör olduğunu inandırmaya çalışıyor. Böylece ekibinin geri kalanı dekanın kendilerinden aldığı bir şeye ulaşabilecekler. Matthews’a göre o çekim günü tamamen fiziki komediden oluşuyormuş ve kesinlikle favorisi olmuş. Matthew şunları söylüyor; “Danielle’e sadece daha sersem ve komik bir yönünü gösterme fırsatı verdi. Samimi davranıyor ve takılıyor. Benim için karakterin o yönünü de oynayabilmek çok hoştu.”
Dean Bronson : Steve Zissis
Dekan Bronson, sahte yabancı değişim öğrencisiyle olan sahneye “Peter Sellers havası” katmak isteyen Landon’ın favori karakteri olmaya devam ediyor. Şunları söylüyor; “Steve bu filmde düşmanımız rolünde çok iyi. Karakteri 80’Lerin kötü adam tarzını anımsatıyor ve Geleceğe Dönüş 1 / Tuhaf Bilim tarzı bir havası var. Artık pek fazla görmediğiniz türden bir mizah türünü yansıtıyor.”
Lori : Ruby Modine
Ruby Modine bir kez daha pratisyen tıp öğrencisi rolünü canlandırıyor. Oda arkadaşı Tree’yle arasında çok karmaşık bir ilişki var. İlk bölümde cinayetle ilişkili olan Lori yeni filmde bambaşka bir karaktere sahip. Modine şunları söylüyor; “Başta karakteri çok iyi anladığımı düşündüm. Ama Christopher bana notları verdiğinde ve Lori hakkında belli detayları anlattığında onu zekice değiştirebilmek çok eğlenceliydi”
Modine de Matthews gibi, karakterinin farklı bir yönünü ele aldığı için çok memnun olmuş. İlk filmin sonunda Tree, o zaman kendisini öldürmeye çalışan Lori’yi öldürdükten sonra sadece zaman döngüsü yeniden başlatabiliyor. Şimdi işler göründüğü gibi değil. Modine şunları söylüyor; “Ölüm Günün Kutlu Olsun’da Lori’nin karanlık, kötü bir yanı vardı ve onu çok mutsuz eden bir şey olduğunu görebiliyordunuz. Bu filmde hafif bir yanı var. Belki biraz daha gizemli. Karakterinin nereye gittiğini kesinlikle bilmiyorsunuz.”
Ekip : Gerçek Karakterler Kadrosu
Geçmişinde Tree’yle bir ilişkisi olan, zina yapan Profesör Gregory’nin geri dönüşüyle tamamlanan oyuncu kadrosu Charles Aitken’ın dönüşüyle tamamlanıyor. Kendisine Gregory’nin karısı Stephanie rolünde LAURA CLIFTON (Good Night) eşlik ediyor. Aldatan kocasından şüphelenmek için iyi bir nedeni var.
ROB MELLO (The Magnificent Seven) psikopat katil ve yaralı hastane konuğu ve Tree’nin sürekli öldürmek zorunda kaldığı Tombs rolüyle katılıyor.
CALEB SPILLYARDS (Evan’s Crime) Tree’yle yorucu bir randevudan sonra ortaya çıkan Tim rolünde, JASON BAYLE (The Big Short) ise Tree’nin sabırlı babası David Gelbman rolünde.
Filmin mmknmrtb notu: 5 /10
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