'Hüddam 2' 8 Mart’ta vizyonda!

Öz yeğeni tarafından tecavüze uğrayan doğuştan bedensel ve zihinsel engelli Fatma, bir süre sonra hamile olduğunu farkeder.
Doğumunda annesi ve babasını kaybeden Fatma için bu bebek, yalnızlığına son verecek bir umut olur.
Bebeğin doğmasını istemeyen Fatma’nın amcası Recep, şiddet uygulayarak bebeği düşürür.
Bu olay Fatma için çok büyük bir yıkım olur ve kendi ebesi olan Songül’den yardım ister.
Songül Fatma’ya yapılan bu kötülüğün karşılıksız kalmaması için, kendi canı pahasına Hüddam daveti ile bir ritüel gerçekleştirerek, bebeği geri getirir.
Bu masum bebeğin gelişi Fatma’nın yalnızlığının sonu, ona kötülük edenlerin de laneti olacaktır.
Yönetmen ve Senarist: Utku Uçar
Oyuncular: Bülent Kaya, Ebrar Kurt, Hakan Erkuran, Funda Öz, Yavuz Çetin, Ayşe Kaya, Can Beslen, Şeyda İpek Baykal, Hüseyin Çelikoğlu
Görüntü Yönetmeni: Mustafa Kuşçu
Sanat Yönetmeni: Mustafa Murat Çelik
Müzik: Mert Oktan
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