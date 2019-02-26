26.02.2019
In Hoodies'in yeni albümü: Recalibrated Expectations
Albüm önümüzdeki aylarda LP olarak da yayımlanacak.
Blue Kite, Vibes ve The Potting Shed stüdyolarında kaydedilen albümde In Hoodies’e Yasemin Özler, Todd Gibson, Feryin Kaya, Si Connelly, Burak Irmak, Berke Can Özcan, Tunç Çakır, Mahmut Albulak ve Berkan Tilavel eşlik etti.
Chris Potter tarafından mikslenen albümün mastering’i John Davis (Metropolis Studios) tarafından yapıldı.
1- The Anachrony
2- Man Down
3- Crawling On All Fours
4- Almost Home
5- Reality Dawns
6- Wee Small Hours
7- Late At Night
8- She’s
9- Miss My Home
10- Cut The Crap
Herkesin tarafını çoktan belirlediği bir savaşta verilen mücadeleyi anlatan Man Down, iki büklüm de kalsa hayallerine sahip çıkan Crawling On All Fours, serap gibi bir ev imgesine doğru yürüyen Almost Home, karanlık ve tekinsiz dünyanın saldırganlığının görünür olduğu Reality Dawns, zamanın ve mekanın dışında kalma hissiyle dolu Wee Small Hours gibi şarkılar, hem kökleri yitirmenin hüznünü hem de yeniden kök salabilme umudunu taşıyor.
Late At Night ve She’s de bütün bu hisleri biriyle paylaşmanın avuntusu, Miss My Home’da ise tüm açıklığıyla yitirilmiş olan eve özlem var.
Albümün kapanış şarkısı Cut The Crap, “yeniden başla” sözleriyle bitiyor.
Albümün tamamına yayılan atmosfer, koyu bir geceden çok gün doğumuna yakın bir karanlık olarak yorumlanabilir.
2016 yazında yayımlanan A Lunar Manoeuvre ile bağımsız müzik sahnesinin dikkat çeken isimleri arasına giren In Hoodies, remix albümü Straight From The Medulla (2017), dört şarkılık EP Circling The Cage (2018) ve geçtiğimiz yıl paylaştığı Coo Coo (2018) single’ı sonrasında ikinci uzun çalarını dinleyiciye sundu.
In Hoodies’in iTunes’ta ön siparişte olan “Recalibrated Expectations” Albümü 1 Mart’ta Xgergedan etiketiyle tüm dijital platformlarda!
Ön Sipariş için..
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A Lunar Manoeuvre albümünü dinlemek için..
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