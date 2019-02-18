'Kadavra' 15 Mart’ta vizyonda!

Aylar sonra eski bir polis olan Megan Reed (Shay Mitchell) morgda, gece vardiyasında çalışmaya başlamıştır ki, kimliği belirsiz bir kadavra morga getiririlir.
Bu sırada Megan korkunç deneyimler yaşamaya başlar ve, kadavranın şeytani bir güç tarafından ele geçirilmiş olabileceğini düşünmeye başlar.
The Possesion of Hannah Grace / Kadavra, 15 Mart’ta sinemalarda.
Yönetmen: Diederik Van Rooijen
Yazar: Brian Sieve
Oyuncular: Shay Mitchel, Grey Damon, Kirby Johnson
Yapımcılar: Todd Garner, Sean Robins
Yönetici Yapımcılar: Glenn S. Gainor
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