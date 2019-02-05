Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi Projeleri Belirlendi!

Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi, Work in Progress ve Komşular atölyelerinde Türkiye’den ve komşu ülkelerden uzun metraj kurmaca ve belgesel projeleri ile post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerin ilk sunumları uluslararası sinemacılara yapılacak.
Bu yıl Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi’ne Türkiye’den 121 başvuru yapıldı.
Başvurular danışma ve okuma kurulu tarafından değerlendirildi ve atölyeye katılacak 11 kurmaca ile 2 belgesel film projesi belirlendi.
Projelerin uluslararası sunumları 11-12 Nisan tarihlerinde Cezayir’de gerçekleşecek.
Bu senenin Film Geliştirme Atölyesi katılımcıları arasında ilk filmlerinin dünya prömiyerini Berlinale’de yapmış olan Zeynep Dadak ve İstanbul Film Festivali’nden Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü sahibi Banu Sıvacı ve En İyi Film Ödülü sahibi Ahu Öztürk’ün yanı sıra ilk filmi Çoğunluk ile Venedik Film Festivali’nde Geleceğin Aslanı Ödülü’nü alan Seren Yüce yer alıyor.
Ferahfeza ile Köprüde Buluşmalar’ın 2010 senesindeki atölyelerine katılan Elif Refiğ de bu senenin katılımcıları arasında.
Deneyimli yönetmenlerin yanı sıra kısa filmleri ile pek çok festivalde yer almış genç yönetmenler Can Eren, Nuri Cihan Özdoğan ve Pınar Yorgancıoğlu da Film Geliştirme Atölyesi seçkisindeler. Yeni keşifler yapmanın yanı sıra tür çeşitliliğine de önem veren Köprüde Buluşmalar’a, yapımcı ve yazar olarak tanıdığımız Emine Yıldırım bu yıl yönetmenliğini yapacağı fantastik bir film projesi ile geri dönerken deneyimli yapımcı Müge Özen, Orçun Behram’ın korku türündeki projesi ile katılacak.
Geçtiğimiz yıl Köprüde Buluşmalar’dan ödül ile dönen yapımcı Engin Palabıyık ve yönetmen Ali Ercivan LGBTİ+ temalı yol filmi projeleriyle atölyede olacaklar.
Köprüde Buluşmalar her yıl seçkisinde belgesel film projelerine de yer veriyor. Bu yılın belgesel projeleri Amber İşbilen’in Selda Bağcan projesi ve Nejla Demirci’in genç bir kadın futbolcunun hikayesine odaklanan Güneş projesi olacak.
Film Geliştirme Atölyesi'ne seçilen projeler
Bol Şans (yön. Elif Refiğ, yap. Selin Vatansever Tezcan, Oya Özden – Terminal Film)
Cenaze (yön. Orçun Behram, yap. Müge Özen – Solis Film)
Gitgide Bataklığı (yön. Can Eren, yap. Neslihan Özkoray)
Gündüz Apollon Gece Athena (yön. Emine Yıldırım, yap. Dilde Mahalli, Emine Yıldırım- Giyotin Film)
Güneş (yön. Nejla Demirci, yap. Mesut Ulutaş- Ney Film) – belgesel
Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile (yön. Ali Ercivan, yap. Engin Palabıyık- Harikulade Film)
İnce Uzun Yol (yön. Banu Sıvacı, yap. Zeynep Koray, Mesut Ulutaş- Anagraf Film)
Kambur (yön. Ahu Öztürk, yap. Münire Öztürk – Roni Film)
Karanlıkta Islık Çalanlar (yön. Pınar Yorgancıoğlu, Emre Gülcan; yap. Sarah Seulki Oh)
Maskeler (yön. Nuri Cihan Özdoğan, yap. Orçun Günebakan, Nuri Cihan Özdoğan)
Post (yön. Seren Yüce, yap. Serkan Çakarer +90 Film)
Selda (yön. Amber İşbilen, yap. Leyla Hamedi- Infidel Films)- belgesel
Uyku Kampı (yön. Zeynep Dadak, yap. Enis Köstepen, Zeynep Dadak- Fena Film)
Atölye kapsamında filmlerin ekipleri, Mart ayında uluslararası deneyime sahip eğitmen ve sinemacılar ile senaryo, prodüksiyon, sunum teknikleri, pazarlama ve dağıtım çalışması yapacaklar.
Film Geliştirme Atölyesi ödüllerinin sahipleri uluslararası jüri ile yapılacak toplantıların ardından belirlenecek.
Film Geliştirme Atölyesi Ödülleri
30.000 TL Köprüde Buluşmalar Ödülü,
8000 Avro CNC Ödülü
Melodika Ses Ödülü
Akdeniz Film Enstitüsü (MFI) Senaryo Atölyesi Ödülü
GeniusPark Görsel Efekt Ödülü
Transilvania Pitch Stop Ödülü
Work in Progress Başvuruları Devam Ediyor
Post-prodüksiyon aşamasındaki uzun metraj kurmaca filmlerin ve belgesellerin uluslararası sunumlarının yapılacağı, Work in Progress başvuruları 20 Şubat Çarşamba gününe kadar devam ediyor.
Atölyeye seçilen filmlerin yönetmen ve yapımcıları yalnızca profesyonellere (dağıtımcılar, festival veya fon yöneticileri, medya temsilcileri) açık sunum yapacaklar. Atölye sonunda seçilecek filmlere 30.000 TL Anadolu Efes Ödülü, Color Up Post-prodüksiyon Ödülü, Başka Sinema Ödülü, Daire Creative Görsel Tasarım Ödülü ve Paz Dijital Tasarım Ödülü verilecek.
Komşular Platformu
Yeni uluslararası işbirliklerine önayak olmak ve komşu ülkelerden sinemacılarla ilişkilere ivme kazandırmak amacı ile 2015 yılında başlatılan KOMŞULAR platformu, ortak hikâyeler geliştirirken bireyler ve kurumların birlikte çalışmaları için ortak zemin hazırlamayı hedefliyor.
Türkiye’nin komşu ülkelerinden film projelerinin sunumlarının yapıldığı Komşular platformunda bu yıl ikinci kez filmin tüm ses post-prodüksiyonunu kapsayan Postbıyık Ses Post-prodüksiyon Ödülü verilecek.
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