'Lazzaro felice / Mutlu Lazzaro' 1 Mart'ta vizyonda!

Köylerinde toprak sahibi Markiz’in oğlu Tancredi’yi en yakın arkadaşı olarak gören Lazzaro, başlarına geleceklerden habersiz ona yardım etmeye çalışır ve bir gün uyanınca da kimseyi bulamaz.
Lazzaro, asilzade Tancredi’yi bulmak için hem mekânı hem de zamanı aşmayı göze alır.
Alice Rohrwacher’in Cannes’da En İyi Senaryo Ödülü’nü kazanan son filmi Mutlu Lazzaro, günümüz dünyasını mistik öğelerle ele alan bir dostluk hikâyesi anlatıyor.
The Wonders ve Corpo Celeste filmlerinin ödüllü yönetmeninden insanın ruhuna işleyen, eski ile yeninin, geçmiş ile geleceğin iç içe geçtiği minimalist bir başyapıt.
Yönetmen: Alice Rohrwacher
Senaryo: Alice Rohrwacher
Oyuncular: Adriano Tardiolo, Agnese Graziani, Alba Rohrwacher
Görüntü Yönetmeni: Hélène Louvart
Kurgu: Nelly Quettier
Yapım: İtalya, İsviçre, Fransa
Yapım Yılı: 2018
Dil: İtalyanca
Renk: Renkli
Tür: Drama
Süre: 125 dakika
Filmin mmknmrtb notu: 8 /10
2018 Cannes Film Festivali En İyi Senaryo Ödülü
2018 Avrupa Film Ödülleri En İyi Film Adayı
2019 Rotterdam Uluslararası Film Festivali Jüri Ödülü
Rolling Stone
Film hem klasik bir yapıt, hem de yepyeni bir soluk gibi..
New York Times
Mesajını direkt veren, bu yılın en iyi filmlerinden.
RogerEbert.com
Lazzaro felice / Mutlu Lazzaro / Happy as Lazzaro 1 Mart'ta gösterime girecek..
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