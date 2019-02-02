Mary Queen of Scots :: Kraliçe Kraliçenin Kurdudur!

16 yaşında Fransa kraliçesi olan, 18 yaşında dul kalan Mary, yeniden evlenmesi için yapılan baskıya karşı gelir.
Onun yerine ülkesi İskoçya’ya dönerek hakkı olan tahtı geri ister.
Ama İskoçya ve İngiltere, zorlu 1. Elizabeth’in yönetimi altındadır.
Her iki genç kraliçe de “kız kardeşi”ni korkuyla ve merakla gözlemler.
İktidarda ve aşkta rakip olan ve erkeklerin dünyasında ise kadın hükümdar olan ikilinin bağımsızlığa karşı evlilik oyununu nasıl oynayacaklarına karar vermeleri gerekmektedir.
Sembolik bir hükümdardan daha fazlası olmaya kararlı olan Mary, İngiltere tahtında hak iddia ederek Elizabeth’in hükümdarlığını tehdit eder.
Her iki sarayın içindeki ihanetler, isyanlar ve komplolar iki tahtı da tehlikeye sokar ve tarihin akışını değiştirir.
Birincil hedefi olduğu halde -Birinci Elizabeth’i ekarte ederek- kraliçesi olamadığı İngiltere'ye, bilahare kral olacak bir oğlan çocuk dünyaya getiren İskoç kraliçesi Mary Stuart’ın -her iki sarayın perde arkasına kümelenmiş erkekler güruhunun körüklediği- mezhep ve cinsiyet ayrımcılığıyla alevlendirilmiş taht entrikalarıyla geçen ve de hazin bir sonla erkenden noktalanan hayatına dair tarihi bir drama..
Din ve mezheplerin, yani 'kör inanç'ların -devlet üzerindeki hegemonyaları için çalışan ve ağzı laf yapan 'papaz hatip'ler vasıtasıyla- kitleler üzerindeki muazzam etkisini bir kez daha ve ibretle gözler önüne seren film; sözde aynı tanrıya inanan ama çıkarları çatışınca birbirlerinin boğazına sarılan mezhepler ile, bir kadının çocuk doğurup doğurmamasıyla şekillenen ya da çıkmaza giren monarşik yönetimlerin garabetliğini de hatırlatıyor..
İlk sinema filmiyle yeteneğini kanıtlayan yönetmen Josie Rourke'u kutlar; Mary Stuart olmuş Saoirse Ronan ile Elizabeth I'ü canlandıran Margot Robbie'yi görmezden gelerek, filmi makyaj ve kostümden ibaretmiş gibi değerlendiren Oscar efendiye de teessüflerimizi yollarız..
Mary Queen of Scots / İskoçya Kraliçesi Mary
Yönetmen: Josie Rourke
Yazar: Beau Willimon
Oyuncular: Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden, Joe Alwyn, Gemma Chan, Martin Compston, Ismael Cordova, Brendan Coyle, Ian Hart, Adrian Lester, James McArdle, David Tennant ve Guy Pearce
7 /10
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