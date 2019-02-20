20.02.2019
'Ölüm Günün Kutlu Olsun 2' 22 Şubat’ta vizyonda!
Bu kez kahramanımız Tree Gelbman (Rothe) tekrar tekrar ölmenin önünde yatan tehlikelerden şaşırtıcı bir şekilde daha kolay olduğunu keşfediyor.
Tree’yi son bıraktığımızda kendisini oda arkadaşı Lori’nin (Ruby Modine, Showtime’da Shameless) elinden gelecek kesin bir ölümden kurtarmış ve psikopatı Kappa Nu derneğinin penceresinden dışarı atmıştı.
Tree’nin hiç bitmeyen doğum günü nihayet sona ermişti. Yepyeni bir hayata başlamayı başarmış ve eski hatalarını bir daha asla tekrarlamayacağına yemin etmişti.
Ya da öyle olacağını düşünmüştü.
Tree, sonsuz döngüye veda ederek Carter (Israel Broussard, The Bling Ring) ile umut vaat eden yeni bir ilişkiye başlar başlamaz, tuhaf cinayetinin bulmacasını çözmenin istemeden de olsa, çoklu evrene şok dalgaları gönderecek bazı sonuçlar doğurduğunu fark ediyor.
Her zaman yanlış anda yanlış yerde bulunmak gibi büyüleyici bir yeteneğe sahip olan Carter’ın oda arkadaşı Ryan (Phi Vu, Pitch Perfect 2) üniversite yıllarını, zamanın moleküler düzeyde yavaşlatılabileceğini kanıtlamak üzere tasarlanmış bir makineyi yaparak geçirmiş.
Ryan, mühendis adayı arkadaşları Samar (Suraj Sharma, Life of Pi, Showtime’da Homeland) ve Dre’den (Sarah Yarkin, TV’de Foursome) oluşan ekibin Sisyphus Kuantum Soğutucu Reaktörü (Sissy) mükemmelleştirmelerine ve Nobel ödülüne aday olmalarına (ya da Bayfield Üniversitesi’ni ve 160 km. çapındaki herkesi havaya uçurmalarına) ramak kalmıştır.
Tree, uyanıp da Ryan’ın her boyutta kargaşa yaratan doğal düzenle uğraştığını görünce zaman atlamalarının asıl kaynağına ulaşmak ve sonsuza dek onarmak için Kappa evinin başkanı Danielle de (Rachel Matthews, gelecek film Ms. White Light) dahil olmak üzere herkesi harekete geçirmelidir.
Tek sorun.. Tree, gerçek dünyasının paralel versiyonunda mahsur kalmıştır.
İyi veya kötü her şey biraz çarpıktır ve Tree, orada kalmak mı yoksa her zaman bildiği hayata geri dönmek mi daha iyi merak etmektedir.
Tree, kaybettiği ailesiyle yeniden bağ kurarken ve eski sevgilisi Profesör Gregory (Charles Aitken, TV’den The Knick) de dahil olmak üzere geçmişindekilerle ve Dean Bronson (Steve Zissis - HBO’da Togetherness, The House), gibi yeni kötülerle yüzleşirken eve dönmekten kendisini alıkoyanın sadece kendisi olduğunu fark eder.
Dün 11 kez ölerek karma dersleri almak ve içindeki kötüyü canlandırarak kendisini hafife alan herkesi yenmek, Tree’nin elindedir.
Yapımcısı bir kez daha Jason Blum (Glass, Split, Get Out), yazarı ve yönetmeni yine Christopher Landon (Paranormal Activity: The Marked Ones) olan aynı oranda hem dehşet verici bir korku, hem de beklenmedik komedi ve zamanı değiştiren macera içeren yeni film, çoklu evreni kurtarabilecek tek kişinin (iyileştirilmiş) bir megaloman olduğunu ortaya çıkarıyor.
Blum ve Landon’a kamera arkasında yetenekli bir ekip eşlik ediyor.
Aralarında görüntü yönetmeni TOBY OLIVER (Insidious: The Last Key), VFX süpervizörü OLIVER TAYLOR (Happy Death Day) ve besteci BEAR MCCREARY (10 Cloverfield Lane) de yer alıyor.
Ölüm Günün Kutlu Olsun ailesine katılan yeni yetenekler arasında kurguda BEN BAUDHUIN (Krampus), yapım tasarımcı BILL BOES (Incarnate) ve kostüm tasarımcı WHITNEY ANNE ADAMS (Netflix’de Barry) bulunuyor.
İdari yapımcılar bir kez daha JEANETTE VOLTURNO (The Purge serisi), COUPER SAMUELSON (Get Out), ANGELA MANCUSO (gelecek film Guardian) ve JOHN BALDECCHI (Point Break).
SAMSON MUCKE (Scouts Guide to the Zombie Apocalypse) ise ekibe yeni katılıyor.
Ölüm Günün Kutlu Olsun 2’nin yazarı Landon.
Uyarlanan karakterlerin yaratıcısı ise SCOTT LOBDELL.
Happy Death Day 2U / Ölüm Günün Kutlu Olsun 2, 22 Şubat’ta sinemalarda..
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