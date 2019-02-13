'Pájaros de verano / Göç Mevsimi' 15 Şubat'ta vizyonda!

İşler düşündüklerinden de kârlı gider; Rapayet de, Moises de artık hayal edemeyecekleri kadar zengindir.
Ancak parayla gelen hırs ve açgözlülük, sıkı sıkıya bağlı oldukları geleneklerinin ve aile bağlarının zedelenmesine neden olur.
Rapayet ailesini korumak için her türlü fedakarlığı yapsa da kapıda bekleyen büyük savaşa engel olamaz.
2016 yılında Yılanın Kucağında filmiyle Oscar’a aday olan Ciro Guerra, uzun zamandır birlikte çalıştığı Cristina Gallego ile birlikte senenin en çok konuşulan filmlerinden birine imzasını atıyor.
Cannes Film Festivali Directors’ Fortnight bölümünün açılışını yapan film, Toronto ve Telluride festivallerinde eleştirmenlerden tam not alırken, Antalya Film Festivali’nde de İzleyici Ödülü’nü kazandı.
1970’lerin Kolombiya’sında, parçalanmaya doğru giden bir ailenin hikayesini anlatan yapım, Kolombiya’nın Oscar adayı olarak 9 filmden oluşan Oscar kısa listesine seçilme başarısı gösterdi.
Yönetmen: Cristina Gallego, Ciro Guerra
Senaryo: Maria Camila Arias, Jacques Toulemonde Vidal
Oyuncular: Carmiña Martínez, Natalia Reyes, José Acosta
Görüntü Yönetmeni: David Gallego
Kurgu: Miguel Schverdfinger
Yapım: Kolombiya, Danimarka, Meksika
Yapım Yılı: 2018
Dil: İspanyolca, Wayuu, İngilizce
Renk: Renkli
Tür: Dram
Süre: 125 dakika
Pájaros de verano / Göç Mevsimi / Birds of Passage, 15 Şubat'ta sinemalarda!
Tek kelimeyle muhteşem! Dinamiğiyle “Narcos”u hatırlatıyor..
Salon
Escobar’dan önceki Kolombiya’yla tanışın, şaşırtıcı ve göz alıcı..
Variety
İnce ince işlenmiş, izleyiciyi yavaşça ağına çekiyor.
Hollywood Reporter
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2018 Toronto Uluslararası Film Festivali
2018 Antalya Film Festivali – İzleyici Ödülü
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