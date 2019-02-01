1.02.2019
'Sisters Biraderler' 8 Şubat'ta vizyonda!
Fakat bu iş, kardeşlerin düşündüğünden çok daha zor olacaktır.
Patrick DeWitt'in Sisters Brothers kitabından uyarlanan The Sisters Brothers'ın yönetmen koltuğunda Jacques Audiard otururken, oyuncu kadrosunda Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix, Rutger Hauer, John C. Reilly, Carol Kane, Riz Ahmed, Creed Bratton, Duncan Lacroix, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Aldo Maland gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.
Filmin müzikleri son olarak The Shape of Water ile Oscar kazanan Alexandre Desplat‘a ait.
The Sisters Brothers / Sisters Biraderler, 8 Şubat'ta sinemalarda..
KAST HAKKINDA
JAKE GYLLENHAAL (John Morris)
İlk rolünü on yaşında oynayan oyuncu, ilk başrol deneyimini 1999 yılında, henüz on dokuz yaşındayken ‘’October Sky’’ filminde canlandırmıştır. Oyuncu, 2001 yılında oynadığı “Donnie Darko” filmiyle çıkış yapmıştır. 2004 yılında oynadığı, “The Day After Tomorrow” filminin küresel çaptaki başarısından sonra ününü katlayan oyuncu, 2005 yılında çekilen “Jarhead” filminde oynamıştır. Aynı yıl “Brokeback Mountain” filminde Jack Twist'i canlandırmıştır. Daha sonrasında Jennifer Aniston'la birlikte oynadığı "The Good Girl" filmi ile büyük beğeni topladı. "Moonlight Mile" filminde Dustin Hoffman ve Susan Sarandon ile birlikte oynadı. 2004'te “The Day After Tomorrow” filminde Dennis Quaid ile rol aldı. 2005 yılında “Proof”, “Jarhead” gibi filmlerde rol aldı. “Brokeback Mountain” filmiyle, üç Akademi Ödülü, dört Altın Küre ve dört BAFTA Ödülü kazandı.
JOAQUIN PHOENIX (Charlie Sisters)
Amerikalı aktör, müzik videosu yönetmeni, prodüktör, müzisyen. 1995 yapımı Gus Van Sant filmi “To Die For”, “Return to Paradise” ve “8mm” gibi filmlerde rol almıştı. 2000 yapımı Ridley Scott filmi Gladiator'deki Commodus rolüyle büyük takdir kazanmıştır. En İyi Yardımcı Oyuncu dalında Oscar'a aday oldu. Aynı yıl oynadığı ve Marquis de Sade'ın hayatından bir dönemi anlatan “Quills”de rahip Abbé karakterini de başarıyla canlandırdı. Shyamalan'ın “Signs” ve “The Village” filmlerinde oynadıktan sonra, kariyerinin o zamana kadarki en beğenilen performansını, 2005 yapımı “Walk The Line” filmiyle gerçekleştirdi. Ünlü country müzisyeni Johnny Cash'i canlandıran Phoenix, En İyi Erkek Oyuncu (Komedi-Müzikal) dalında Altın Küre ödülünü ve Oscar adaylığını elde etti. 2013 yapımı Her filminde bir yapay zekayla aşk yaşayan Theodore rolüyle bir kez daha güçlü ıyunculuk performansını sergiledi. 2015'te Woody Allen'ın “Irrational Man”da başrolü Emma Stone ile paylaştı. 2017 yapımı “You Were Never Really Here” filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Palmiye'ye layık bulunan Phoenix, 2018'de “Mary Magdalene” filmindeki İsa ve “Don't Worry”, “He Won't Get Far on Foot”taki John Callahan performanslarıyla büyük beğeni topladı. 2019'da gösterime girecek olan “Joker filminde ise, ikonik kötü karakter Joker'e hayat verecek.
JOHN C. REILLY (Eli Sisters)
Sinemada oyunculuğa 1989 yılında Brian De Palma'ın yönettiği “Casualties of War” adlı filmiyle başlayan John C. Reilly, aynı yıl Neil Jordan'ın ”We're No Angels” adlı filminde oynadı. Daha sonrasında “Days of Thunder”, “Hoffa”, “The River Wild”, “Dolores Claiborne”, “The Thin Red Line”, “Never Been Kissed”, “Magnolia” ve “For Love of the Game” adlı filmlerde canlandırdığı karakterle olumlu eleştiriler aldı. Yönetmenliğini Wolfgang Petersen'in yaptığı ”The Perfect Storm” adlı filmde George Clooney, Mark Wahlberg ve Diane Lane ile birlikte rol aldı. Ardından “The Anniversary Party”, “Frank's Book”, “The Good Girl”, “Gangs of New York”,”The Hours”, “The Lobster”, “Holmes & Watson”, rol aldı. Chicago filmi ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar ve Altın Küre'ye aday gösterildi...
JACQUES AUDIARD (Yönetmen)
Fransız bir yönetmen ve senaristtir. Senaristlik kariyerine 1980'lerde Réveillon chez Bob! Ve Mortelle randonnée , Baxter , Fréquence Meurtre ve Saxo gibi filmlerle başladı. 1994'te Mathieu Kassovitz ve Jean-Louis Trintignant'un başrollerinde oynadığı' 'Regarde les Hommes Tomber' 'adlı filmi yönetti. Film, en iyi film ve Georges-Sadoul Prix'sinde César Award ödülünü kazandı. İki yıl sonra Jean-François Deniau romanından uyarlanmış Un Héros Très Discret Kendinden Yapılmış Bir İngiliz Kahramanı için Kassovitz ve Trintignant ile yeniden bir araya geldi. 1996'da Cannes'da En İyi Senaryo Ödülü ve altı César Ödülü'ne aday gösterildi. 2002'de En İyi Senaryo ve En İyi Ses dalında dokuz Siyer ödülüne aday gösterildi. Dördüncü filmi Césars'da 10 aday gösterildi ve aralarında En İyi Filmler için, En İyi Yönetmen dalında sekizincilik ödülünü kazanan "De Battre Mon Cœur Séest Arrêté" , En İyi Senaryo, En İyi Film Müziği ve En İyi Görüntü Yönetmeni oldu. 2009'da Cannes Grand Prix'sini ve En İyi Film İçin BAFTA Ödülü'nü ve 13 César Ödülüne aday gösterildi: En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En Mutlu Aktör, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Düzenleme ve En İyi Üretim Tasarımı ödüllerini aldı. 2013'te "Rust and Bone adlı filmi iki BAFTA adayı, iki Altın Küre adaylığı ve Dokuz César adayı dahil dört ödül kazandı : En İyi Uyarlama Senaryosu,En İyi Oyuncu ve En İyi Düzenleme ödülleri aldı. 2015 yılında, yedinci filmi Dheepan 'Cannes'da Palme d'Or ödülünü kazandı ve dokuz César adayı oldu.
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