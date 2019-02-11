11.02.2019
The Favourite :: Kraliçenin Gözdeleri
Hikâyenin merkezindeki Kraliçe’nin, sırdaşı, danışmanı ve gizli sevgilisi olan Marlborough Düşesi Sarah ile olan ilişkisi, Düşes’in genç kuzeni Abigail'in gelmesiyle altüst olur.
Kraliçe ile sarayı etkilemeye çalışan iki kadın arasındaki güç dengeleri çok geçmeden iyice değişecektir.
Yorgos Lanthimos’un yönettiği The Favourite'da Kraliçe Anne'e Olivia Colman hayat verirken; amansız mücadele içindeki ikili rolünde seyirci karşısına Emma Stone ve Rachel Weisz çıkıyor.
The Favourite / Sarayın Gözdesi, 08 Şubat 2019’da TME Films tarafından vizyona çıkarıldı..
Geçen hafta vizyona giren Mary Queen of Scots ile İngiltere tarihinin çok daha eski döneminde vuku bulan -iki komşu ülkenin- saray entrikalarını ve iktidar mücadelesini izlemiş ve de bu duruma hemen, 'Kraliçe Kraliçenin Kurdudur' teşhisini yapıştırıvermiştik..
Bu kez kraliçemiz bir adettir, ama aynı sarayın içindeki benzer mücadeleler aynen devam etmekte, ihtiras içindeki iki kadının, kraliçeye en yakın olma savaşı; sevgi, ihtiras, sadakat, kıskançlık, intikam, şantaj ve pişmanlık gibi farklı ya da birbirini tetikleyen duygular eşliğinde sürüp gitmekte ve de bu arada, en berbat devlet yönetim şeklinin Monarşi/Kraliyet olduğu, bize bir kez daha hatırlatılmaktadır..
Birbirinden iyi üç başrol oyuncusundan özellikle 'Kraliçe' Olivia Colman'ın, harikulade performansıyla öne çıktığı The Favourite; halk savaşlarda ölürken ya da ağır vergilerle süründürülürken, tüm bunların etkisi hiç hissedilmeyen saraylarında lüksün ve soysuzluğun pisliğinde 'güle oynaya' yuvarlanarak yaşayan soyluların da tanıklığında -İngiltere kraliçesi de dahil- üç 'saraylı' kadının giriştiği güç mücadelesine dair, sinematografisi etkili, üslubu sarkastik, tarihi bir drama..
8 /10
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