10.02.2019
The Lego Movie 2: The Second Part / LEGO Filmi 2
The Lego Movie 2: The Second Part / LEGO Filmi 2'yi sunar.
Filmin dağıtımını Warner Bros. Pictures gerçekleştirecek.
Her şeyi başlatmış olan, küresel çapta gişe fenomeni olmuş, eleştirmenlerden övgü toplamış LEGO Filmi'nin sabırsızlıkla beklenen devam filmi LEGO® Filmi 2'de kahramanlarımız yepyeni, aksiyon yüklü bir macerada, sevgili şehirleri Bricksburg’ü kurtarmak için yeniden bir araya geliyorlar.
Her şeyin muhteşem olduğu günlerin üzerinden beş yıl geçmiştir ve şimdi şehir sakinleri yepyeni bir tehditle karşı karşıyadırlar: Uzaydan gelen LEGO DUPLO® istilacıları her şeyi yeniden inşa edilebileceklerinden daha hızlı bir şekilde paramparça etmektedirler.
İstilacıları yenme ve LEGO evrenine uyumu geri getirme sorumluluğu Emmet, Lucy, Batman ve dostlarını çok uzak, keşfedilmemiş dünyalara, hatta her şeyin müzikal olduğu tuhaf bir galaksiye bile götürecektir.
Bu görev onların cesaretini, yaratıcılığını, Usta Yapıcılık becerilerini sınayacak ve gerçekten ne kadar özel olduklarını ortaya çıkaracaktır.
Filmde yeniden yer alan başlıca karakterler şöyle sıralanabilir: Emmet, Lucy (nam-ı diğer Çılgınstil), LEGO BatmanTM,, Ultrakedi, MetalSakal ve Benny. Onlara yeni karakterler Kraliçe Watevra Wa’Nabi, Tatlı Kargaşa ve Mom eşlik edecek.
LEGO Filmi 2'nin yönetmenliğini Mike Mitchell (“Shrek Ever After”, “Trolls”, “Sky High”), yapımcılığını ise Dan Lin, Phil Lord, Christopher Miller ve Roy Lee üstlendi.
LEGO Filmi'nin 2014’te seyirciyle buluşmasından bu yana, LEGO film serisinin yaratıcı ekibini bu isimler ve Jiko Gotoh oluşturuyor.
LEGO Construction Toys’a (LEGO Yapı Oyuncakları) dayanan filmin senaryosu Phil Lord ve Christopher Miller’ın; hikayesi Phil Lord, Christopher Miller ve Matthew Fogel’ın imzasını taşıyor.
LEGO Filmi 2'nin yönetici yapımcılığını Jill Wilfert, Keith Malone, Matthew Ashton, Chris McKay, Zareh Nalbandian, Ryan Halprin, Will Allegra ve Chris Leahy gerçekleştirdi.
Patrick Marc Hanenberger (“Rise of the Guardians”) filmin görüntü yönetmenliğini, Claire Knight ise kurgusunu üstlendi.
Mark Mothersbaugh’nın (“Thor: Ragnorak”, “The LEGO Movie”) müziklerini bestelediği filmin animasyon yönetmenliğini Trisha Gum gerçekleştirdi.
Filmin mmknmrtb notu ::
Son tahlilde, 'gerçek' dünyada yaşayan ve legolarla kendilerine yeni dünyalar kurarak oyunlar oynayan -biri oğlan diğeri kız- iki kardeşin yaratıcı fikirleriyle oluşan bir evrende geçen LEGO Filmi 2; Lego gibi, filminin yapılması olanaksız görünen bir oyuncaktan yaratılan animasyonun ikincisi olarak, ilkinin başarısını aynen tekrarlıyor..
Hayallerini gerçekleştirmeye çabala ama bunu yaparken benliğini değiştirmeye çalışma -yani- büyük sevi adamı Tarkan'ın da bir eserinde belirttiği gibi, 'Başkası olma kendin ol, böyle çok daha güzelsin' ve 'Birbirinizle didişmenin kimseye bir yararı yok, işbirliği yaparak birlikte çalışmanın ise keyfine diyecek yok' mealinde mesajlarla; süper kahramanlara ve pop kültür ögelerine yönelik göndermeleri ve şakalarıyla, hem çocukları hem de büyükleri aynı anda eğlendirebilme özelliğine sahip, çok keyifli bir macera filmi..
7 /10
Pek de uzun olmayan bir süre önce, Bricksburg adında bir kasabada, son derece arkadaş canlısı, neşeli ve sonsuz iyimser bir adam olan Emmet, mega hit animasyon macera “LEGO Filmi”nde ‘Özel kişi’ olmak üzere fazlasıyla sıradan hayatını geride bıraktı.
Parlak turuncu ceketli bu LEGO minifigürü, hem kendiyle ilgili şüphelerini, hem de aslında kayda değer becerilere ya da deneyime sahip olmadığı gerçeğini bir kenara bırakarak kaderinin peşinden cesurca gitti: Usta Yapıcı oldu —arkadaşlarının da yardımıyla— şehri kurtardı, Lucy’nin kalbini kazandı ve “Everything is Awesome / Her şey Mükemmel”ın tüm dünyada karşı konulmaz bir dans partisi şarkısı olmasına katkı sağladı.
Evet. Şu anda bu şarkıyı söylüyorsunuz, değil mi?
Şimdi, o kader gününün üzerinden beş yıl geçmişken, Emmet hâlâ etekleri sevinçten zil çalan; parlak, ışıltılı yüzünde gülücükler açan ve her sabah kahvesine 25 küp şeker pompalayan aynı kişidir. Fakat şimdi her şey paramparça olmuştur.
İlk filmin mutlu sonunun hemen ardından sürpriz DUPLO istilasıyla gelen yıkımla bir enkaz yığınına dönüşen Bricksburg, savaştan bezmiş (ama hâlâ oldukça espritüel) şehir halkı tarafından Kıyametburg olarak adlandırılmaktadır.
Yaratıcı LEGO film serisinin ilk mimarlarından olan ve bu filme yaratıcı ortağı Phil Lord’la birlikte senarist ve yapımcı olarak imza atan Christopher Miller, “Herkes daha olgun, daha gerçekçi, daha katı ve daha sert diyor ve ekliyor: “Tabii, Emmet hariç herkes. O ise hâlâ her zamanki neşeli, saf, süper Emmet”.
Lord da şunu ekliyor: “O bu dünyada üzerine toz yapışmayan tek kişi gibi görünüyor”.
Fakat tüm bunlar değişmek üzeredir çünkü en yakın arkadaşı, sevgili Lucy’sinin hayret verici şekilde tutsak alınışı Emmet’i toplayabildiği tüm cesaretiyle yeniden kahraman kimliğine dönmeye zorlar. Emmet şimdi tipik Emmet hâliyle, herkesi kurtarmak üzere evrenin sınırlarına doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkacaktır.
Bunun anlamı, Mike Mitchell’e göre şudur: “Bol miktarda çılgın aksiyon ve türünün tek örneği karakterlerle birlikte, Chris ve Phil’den bekleyeceğiniz türde, aynı vurdumduymaz, sınır tanımaz komedi. Emmet cesaret ve mutlak bir kararlılıkla yola çıkıyor ama nereye gittiğine dair gerçek bir fikri yok. İlk filmde sevdiğimiz her şey ve daha fazlası var!”
Bu devam filmi, tamamen bağımsız bir macera olsa da, ilk “LEGO Filmi”nin mevcut anlatımının üzerine inşa edilerek serinin tüm dünyadaki hayranlarının sevgiyle kucakladığı, dev kişiliklere sahip minifigürlerden oluşan derleme LEGO çetesini mutlu bir şekilde yeniden bir araya getiriyor: Yumuşak kalpli ama gözüpek Emmet ve çalışkan Lucy ikilisi; komik ölçüde benmerkezci Batman; ne yapacağı kestirilemeyen, ışıltı delisi Kediboynuzu; yarı korsan, yarı İsviçre çakısı Metal Beard; ve gelmiş geçmiş en uzaycı uzay adamı Benny.
Devam eden hikaye eski favorilerimize meydan okuyacak ve onları yeni keşiflere sürükleyecek ilginç yeni karakterler de sunuyor. Bunlardan bazıları; feci komik şekil değiştiren Kraliçe Watevra Wa'Nabi, onun kadın komutanı General Mayhem —nam-ı diğer, Tatlı Kargaşa— ve gizemli uzay kovboyu Rex Dangervest.
Bu yeniden yapılanmış LEGO ekibi, beraberce, izleyicileri daha önce hiç görmedikleri, yasak Merdiven Geçidi’nin ötesinde yer alan dünyalara doğru eşsiz bir galaksiler arası yolculuğa çıkaracak.
“LEGO® Filmi 2” renkler, uçarı tasarımlar ve parti coşkusuna sahip müziklerle dopdolu. Aksiyon sahnelerinde farklı versiyonları çalan, karşı konulamaz “Everything is Awesome/Herşey Mükemmel”e ek olarak, “Hikayeyi eğlenceli ve oyuncu bir şekilde anlatmamıza yardımcı olan çok sayıda şarkıdan ve müzikal numaradan yararlanıyoruz” diyor Lord.
Filmde Jon Lajoie’nın yazdığı bazı özgün şarkıların yanı sıra, Beck’in yazdığı “Super Cool”, The Lonely Island’ın yazdığı ve filmin isimler kısmı akarken çalan, izleyicinin gülümsemeyle salondan ayrılmasını sağlayan rap şarkı yer alıyor.
Öte yandan, yapımcılar gerek bu filmlerin gerek 60 yıldır güvenle anılan LEGO markasının hakiki değerlerini onurlandırdılar: Yaratıcılık, ekip çalışması ve oyun oynamanın değeri —kim olursanız olun, nerede olursanız olun, kaç yaşında olursanız olun. Özellikle, karakterlerin pek çoğunun kesişen amaçlarla yola çıktığı bu hikayede işbirliği her şeyi gölgede bırakıyor.
Yapımcı Dan Lin şunun altını çiziyor: “İnsanların daima neşelenmesini, gülmesini istiyoruz ama aynı zamanda anlamlı ve duygulu şeylerle onları şaşırtmayı, ayrıca sırf büyüdüler diye çocuk olmanın büyüsünü kaybetmek zorunda olmadıklarını onlara anımsatmak da istiyoruz”.
Kitleleri memnun etmiş bu seriyi başlatmış olan Lin, bu filmdeki serüvenin daha geniş bir tabloya nasıl oturduğunu da şöyle açıklıyor: “LEGO filmlerinde izleyicileri her zaman şaşırtmak ve her filme taze soluklu bir şeyler katmak istiyoruz. İlk filmde hedef aksiyon-macera türünü ters yüz etmekti; sonra da süper kahraman ve dövüş sanatları türlerini ele aldık. Bizi ‘LEGO® Filmi 2’ye yönelten ilerleme süreci bir çocuğun yıllar içinde nasıl değişebileceğine çok benziyor —önce temel oyun setleriyle başlayıp, ardından diğer öğeleri ve etkilerin farkındalığıyla genişleme ve tüm bunların bir araya gelişiyle birlikte arkadaşların ve kardeşlerin eklenmesi ve tüm bunların oyunun evrimleşme şeklini etkilemesi”.
Sözü geçen şeylerin bu filmdeki yansıması ise kendi DUPLO’suyla, minibebek karakterleriyle ve kendi fikirleriyle eğlenceye katılmak isteyen, hayalgücü zengin bir kızkardeşin müdahalesi olabilir. Üstelik bu kızkardeş denkleme —Lucy ve Kediboynuzu kadar çetin ve bağımsız olan— Kraliçe ve generali gibi yeni güçlü kadın karakterler katmak isteyebilir.
“LEGO Batman Filmi”nde görev almış, bu filmde de Mitchell’le birlikte animasyon yönetmenliğini üstlenen Trisha Gum, “Bu hikayenin tek bir dinamik kadın karakteri olmasını istemedik” diyor ve ekliyor: “Birçok kadın karakterimizin olmasını ve her birinin farklı amaçlara, duygulara, güçlü yönlere ve ilgi alanlarına sahip, benzersiz kadınlar olmasını arzu ettik”.
Söz konusu karakterlerin çatışmaları savaşı körükleyip herkes için riskleri arttırabilirken, işbirliği yapmadaki başarısızlıkları da Emmet, Lucy ve LEGO evreni için felaket anlamına gelebilir.
Elbette, verilen savaşlar ve kat edilen mesafeler çoğu zaman Emmet ve Lucy gibi kahramanların yolculuk sürecinde öğrendiklerini yansıtır.
Lin bu konuda şunu söylüyor: “Emmet elinden geldiğince sert olmaya çalışıyor çünkü günü kurtarmak ve Lucy’nin saygısını kazanmak için gerekenin bu olduğunu düşünüyor ama film boyunca yaptığı içsel yolculuk onu kendisi olması gerektiği ve gerçek gücünün orada yattığı gerçeğini fark etmeye yönlendiriyor”.
Bu arada, her şeyin altında yatan anafikir LEGO’nun herkese, hem kız hem erkek çocuklara hitap ettiği, ona çeşitli düzeylerde yaklaşılabileceğidir; küçük bir çocuğun ilk DUPLO setinden LEGO’nun yetişkin hayranlarının (AFOL) ürettiği sofistike dijital oyunlar ve filmlere, büyük çaplı Usta Yapıcı yarışmalarına kadar.
“LEGO pil gerektirmeyen bir oyuncak ve olasılıklar sonsuz. Animasyon ekibimize kesinlikle ilham kaynağı oldu” diyor Mitchell.
“LEGO® Filmi 2”de ilk film için yaratılmış aynı özel teknikten yararlanıldı. Söz konusu teknikte her karakter, set, yapı ya da araç, adeta insan eliyle fiziksel bir yapı inşa edilircesine, sanal tuğla üzerine sanal tuğla konularak, dijital olarak inşa edildi.
Yapımcılar, bir kez daha, ünlü animasyon stüdyosu Animal Logic’teki yaratıcı meslektaşlarıyla, ayrıca Billund- Danimarka’daki LEGO merkezindeki efsane tasarım ekibiyle yakın bir çalışma içine girdiler. Matthew Ashton önderliğindeki LEGO tasarım ekibi tasarıma olduğu kadar yapımcıların vizyonlarını bire bir şekilde hayata geçirmelerine de yardımcı oldu.
Eski Bricksburg halkının rakiplerini tanıyıp daha önce gidilmemiş yerlere yol alışını ve Kraliçe’nin askeri güçlerinin onları her köşe başında hazır bekleyişini izlemek, kısmen de olsa, birbirine karşı oynayan ve ortak alanı kendisinin yapmak için mücadele eden çocukları seyretmeye benzemektedir.
Mitchell bunu şöyle açıklıyor: “İki çocuğum var. Anlaşamadıkları zamanlar hayat cehennem oluyor, anlaştıklarında ise cennet. Sanırım hepimiz zamanla anlıyoruz ki bir başkasıyla birlikte oynamak ya da birlikte çalışmak çok daha iyidir, çünkü yaratıcılık ve eğlence katlanarak artar, dünyanız genişler. Animatörlerle, hikaye tahtası çizerleriyle ve tasarımcılarla çalışmak kendimi bir ofise kilitleyip bütün filmi kendi başıma çizmekten çok daha zengin bir deneyim, çünkü başkalarıyla birlikte çalışmak çok özel bir şey. Bu düşünce yaklaşım ve işbirliği anlamında hikayemizin merkezinde yer alıyor”.
“Burada laf oyunu yapmıyorum” diyor Mitchell gülerek ve ekliyor: “Ama bu film birbiriyle bağlantıda olmayı konu alıyor”.
ESKİ DOSTLAR, YENİ MEYDAN OKUMALAR
Emmet & Lucy… Sonsuza dek mi?
İlk filmden daha çok iki karakterli bu hikayede, aksiyonun büyük çoğunluğu bu güçlü çiftin etrafından döner.
“LEGO Filmi”nde Emmet ve Lucy, bambaşka kişiliklere ve becerilere sahip olmalarına rağmen, birbirleriyle çok iyi anlaşmalarıyla ünlenmiştirler. Onları bir arada tutan şey inanılmaz mazileri ve birbirleri için duydukları gerçek sevgidir. Öte yandan, ayrılmalarına neden olabilecek bir tehdit de bulunmaktadır: Lucy karşı karşıya oldukları katı gerçek karşısında Emmet’ın yeterince sert olamayacağından endişelenmektedir… ve Emmet’ın korkusu da bu konuda bir şey yapmadığı takdirde Lucy’yi kaybetmektir. Bu da “LEGO® Filmi 2”yi onların paralel yolculuklarının bir keşfi hâline getirir.
Batman
Eğer değişim diye bir şey varsa, herhangi birinin son bakacağı yer Batman’in olduğu yerdir. Kendisinin de mutlak şekilde ifade edeceği gibi, o, kendi işini yapan ve kimse için değişmeyen, kaya kadar sabit biridir. Hatta renk paletini bile değiştirmez. Simsiyah, bazen de çok ama çok koyu bir gridir. Fakat, Batman hayranları şunu kaçırmasın: Filmde bu sevilen minifigürü bekleyen inanılmaz bazı sürprizler var, çünkü yapımcılar onunla uğraşmaktan keyif almaya devam ediyorlar.
Kediboynuzu / Ultrakedi
Hayranların bir diğer favorisi Ultrakedi de bu yeni macerada yer alıyor. Dışarıdan sakin görünen ama içi fıkır fıkır kaynayan bu karakter ışıl ışıl gözlü bir yavru kedi ile pembe bir tek boynuzlunun melezi gibi görünmektedir. Ultrakedi tatlı, pofuduk ve ışıltılı olan her şeye hayrandır, ama çok şeker olmasına rağmen her zaman biraz öfke sorununa sahiptir ve mevcut şartlar bu durumu daha da körükler. Şimdi onu dürterseniz, tırnaklarını çıkartacak; dikenli zırhı ve sivri uçlu kuyruğuyla kendisinin daha korkutucu, daha iri bir versiyonu olan gizli kimliği Ultrakedi’ye dönüşecektir.
MetalSakal ve Benny
Herhangi bir serüvene birlikte çıkılacak en iyi iki yoldaş MetalBeard ve Benny olacaktır. Birbirlerinden bir gemi ile bir uzay füzesi kadar farklı olsalar da, sonuçta, bu ikili birer görev adamı olmak ve arkadaşlarına yardım etmek istemektedirler.
Kraliçe Watevra Wa'Nabi
İlk LEGO filminde beraberce çok şey yaşamış ve galip gelmiş bu sıkı arkadaş grubu birlikte her şeyi aşabileceklerini düşünmüşlerdir. Ama bu, Kardaş Sistemi’nin imparatoriçesi Kraliçe Watevra Wa'Nabi’yle tanışmalarından öncedir. Gezegenleri birbirinden belirgin şekilde farklı ve hepsi de tuhaf olan uzak bir galaksinin bu değişken kraliçesinin söylemi şudur: Onun tebaasındakiler her ne isterlerse o olabilirler; kendisinin mutlak şekilde örnek oluşturduğu bir felsefedir bu.
General Kargaşa
Kraliçenin komutanı olan bu karakter, esas askeri unvanıyla, Kardaş Sistemi Galaksiler Arası Savaş Gemileri Kumandanı General Kargaşa olarak tanınan, miğferli bir minibebektir. Ya da, Lord ve Miller’ın deyişiyle, “Işıltılı kanatları olan Darth Vader”dır.
Rex Dangervest
Filmin bir başka sürprizi rock’n’roll Rex Dangervest’tir. Rexcelsior’un uzay pilotu olan Rex, kendini galaksi savunucusu bir arkeolog, kovboy ve yırtıcı kuş terbiyecisi olarak tanımlamaktadır. Rex, tam da Emmet’ın ihtiyaç duyduğu bir anda, adeta gökten düşmüştür. Her şeyiyle süper havalı, fiyakalı ve kirli sakalı tam dozunda olan Rex, repertuarında beklenmedik beceriler bulunan bir Usta Yapıcı’dır.
KIYAMETBURG’DAN KARDAŞ SİSTEMİNE
“LEGO filmi” için üç milyondan fazla dijital LEGO parçasının sıfırdan yaratılmasının, gölgelendirilmesinin ve ışıklandırılmasının ardından, takip eden her bir film bu dijital depoya daha fazla parça, aksesuar ve renk ekledi. Filmde bunların pek çoğu, normalde onlarla oynanırken gerçekleşmesi muhtemel lekelenme ve çizilme izleri eklenerek kişiselleştirildi ve böylece gerçekçiliğe katkı sağlandı.
“LEGO filmi 2”de, Kıyametburg’un aşırılıklarından ötürü, başrol kahramanlarımız azıcık da olsa eskimiş görünüyorlar; hatta Emmet’ın pantolon askıları bile canlı kişiliğinin aksine yıpranmışlık belirtileri gösteriyor.
Son model parçalar arasında 2019’da piyasaya çıkmış olan yeni renk Canlı Mercan ve LEGO’nun minibebekleri bulunuyor. Bu bebeklerden en kayda değer olanı Tatlı Kargaşa, kıskaç elli minifigürler ve bir sinema filminde ilk kez yer alan parça yapımı karakterler arasındaki yerini alıyor.
Tıpkı “LEGO Batman Filmi”nin buhar ve ateş, “LEGO NINJAGO Filmi”nin çimen ve toprak gibi doğal öğeleri animasyon paletine katması gibi, “LEGO filmi 2” de, bir çocuğun yaratıcılığına uygun şekilde, etiket ve kırpık kumaş gibi nesnelere yer veriyor.
Dan Lin bunun nedenini şu cümleyle açıklıyor: “Çocukların bunu kendilerinin inşa edebileceği bir dünya gibi hissetmelerini istedik.”
İlkinden daha geniş olan “LEGO® Filmi 2” Apocalypseburg’un merkezinin yeniden hayal edilmiş hâlinde başlıyor. Burasının coğrafi yapısı Mad Max’ten ilham alınmış, yollarında alev ve dumandan izler bırakan tekerlekleriyle zırhlı araçların yol aldığı, gerçeküstü bir yerdir. Burasının en çarpıcı yapısı, Batman’in devrilmiş Özgürlük Heykeli’nin yıkıntıları arasında —sinemaseverler için bir diğer keyif verici gönderme— yer alan devasa kalesidir. Film buradan sonra, uzayda ilerleyerek gizemli Kardaş Sistemi’ne —11 farklı türde gezegen ve ortamdan oluşan bir galaksi— ulaşıyor. Burada yer alan Ahenk Kenti’nde, herkes her zaman yüzde yüz naziktir, her şey temiz ve hoştur; bunun tek istisnası tuhaf ve hızlı hareket eden aç bitkilerle dolu ilkel ormandır; ve muazzam miktardaki parlak renkli parça yığınlarının sınıflandırıldığı Gezegen DUPLO’dur.
Mitchell, “İlk filmin çok büyük bir hayranıydım. Beni büyüleyen şey, beyaz perdede daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemeyen bu LEGO evrenine adım atmak ve onu gerçekten deneyimlemekti çünkü uçsuz bucaksızdı” diyor.
BUNU MÜZİKLE SÖYLE
Kraliçe Watevra Wa'Nabi filmin en etkileyici yapılarından birinde dikkatleri üzerine çeker. Hayali bir kaleyi andıran bu yapı büyük koridorlara sahip, kubbeli ve çok katlıdır. Lucy ve arkadaşları buradan kristal ve buz gezegenine seyahat ederler. Söz konusu gezegen Sonsuz Düşünce Sarayı’na, bir spaya ve vampir Balthazar ile ayartıcı ekibinin işlettiği bir “yeniden eğitim ünlü merkezi”ne ev sahipliği yapmaktadır. Orada, Metal Sakal masaj yaptırır ve Batman kaslarıyla ilgilenirken, gruba müzik terapisi uygulanır. Söz konusu terapide “Catchy Song” isimli çok saçma şekilde akla takılan bir dans şarkısı çalınmaktadır. Çünkü, “Everything is Awesome” fenomeninden sonra, neden düpedüz itiraf etmeyelim ki, şarkı sözlerinin alaycı bir şekilde ifade ettiği gibi, “Bu şarkı aklınıza takılıp kalacak”.
Filmde ünlü besteci Mark Mothersbaugh imzalı canlı tema müziğine ek olarak, film boyunca aksiyona eşlik eden birçok özgün şarkı bulunuyor. “Welcome to the Systar System” şarkısı da bunlardan biri. Bol miktarda yetenek, espri ve söz oyunlarıyla süslü bir düet şarkı da yetişkin izleyicilere ayrı bir keyif verecek. Bu şarkıda Kraliçe Watevra Wa'Nabi kendisinin “Gotham erkeklerine meraklı olmadığını” söyleyerek dikkatleri Batman’in üzerine çekecek.
Kraliçenin konuklarını etkisizleştirme amacı güden bir başka şarkı ise “Not Evil”. Şarkıda sürekli olarak Kraliçenin ne kadar da kötü olmadığı tekrarlanıyor ama şarkı sözlerinde “samimi” ile “sinsi”, “göz alıcı” ile “göz korkutucu” birbiriyle karıştırılıyor.
“LEGO® Filmi 2”, ayrıca, yeni hikaye akışına uygun şekilde iki yeni “Everything is Awesome” versiyonuna da yer veriyor.
PARÇA İSTATİSTİKLERİ ve EĞLENCELİ BİLGİLER
Emmet’ın kahvesine koyduğu şeker sayısı: 25. Bir “lokmacık” da krema.
Lucy’nin kahvesine koyduğu şeker sayısı: Sıfır. Lucy kahvesini sade içiyor.
Emmet ve Lucy’nin rüya evi bir televizyon odası, tramplen odası, itfaiyeci direği, kaydırak, tırmanma çubukları, iki katlı veranda salıncağı ve sırf waffle yemek için ayrı bir odaya sahip.
Bu, LEGO Batman’in beyaz perdede üçüncü kez yıldız oluşu. Batman daha önce “LEGO filmi” ve “LEGO Batman Filmi”nde de rol aldı.
Yeni karakter Rex Dangervest ismini Emmet’ın onuruna seçmiş, çünkü Emmet onun kahramanı ve her zaman yelek giyiyor.
“LEGO® Filmi 2” LEGO minibebeklerinin bir sinema filminde ilk kez yer alışı; ve minibebeklerin minifigürlerle birlikte ilk kez bir film ya da videoda yan yana yer alışı.
1997 yılında, yazar-yapımcılar Phil Lord ve Christopher Miller, Mike Mitchell’la onun yeni boşalttığı ofise taşınırken tanıştılar. Mitchell eşyalarından birkaçını almaya geldiğinde —Phil bu eşyaların bir CD çalar ve bir Hank Williams CD’si olduğunu hatırlıyor— sohbet etmeye başladılar ve yaratıcı anlamda ne kadar çok ortak noktaları olduğunu keşfettiler.
Yeni filmin şarkı koleksiyonu orijinal hit “Everything is Awesome”ın iki farklı versiyonunu içeriyor.
Şekil değiştiren Kraliçe Watevra Wa'Nabi belirgin şekilde farklı 40 görünüme bürünüyor.
Filmin renk paleti 76 resmi LEGO rengi kullanıyor; bunların arasında şeffaf ve ışıltılı parçalar gibi eşsiz malzemeler de bulunuyor.
Filmde 2019 model yeni bir LEGO rengi de bulunuyor: Canlı Mercan.
Filmdeki eşsiz toplam karakter sayısı: 523
Filmde görülen eşsiz aksesuar sayısı: 1011
Filmde kullanılan eşsiz LEGO parça tipi: 3433
Filmi yaratmak için kullanılan eşsiz LEGO modeli: 6530
En büyük LEGO karakter (en fazla sayıda parçadan oluşuyor): MetalBeard, 251
En büyük tekli LEGO maketi: Megabash, yaklaşık 2,75 x 2,75 x 5,5 metre ölçülerinde
En büyük LEGO manzarası: Çöl, hisar otoyolu, yaklaşık 145 x 55 metre ölçülerinde
Tek bir kayıtta en fazla çokgen sayısı: 1.248.968.392.251
Tek bir kayıtta en fazla ışık sayısı: 42.315
Tek bir kayıtta en fazla parça sayısı: 161.737.777
Bir setteki en fazla öğe: Birleşik dünyalar (5201 kalem)
Filmin eşsiz karakterlerini aynı anda hayata geçirmek için gerekli toplam LEGO parçası sayısı, eğer yan yana dizilmiş olsaydı, 2672 parçaya bakıyor olurdunuz.
Tatlı Kargaşa’nın kanatlarındaki ışıltılı parça sayısı: 835
Balthazar’ın pelerinindeki ışıltılı parça sayısı: 3993
Balthazar’ın saçındaki ışıltılı parça sayısı: 1107
Kediboynuzu’nun otrişindeki tüy sayısı: 143.109
Kıyametburgburg’daki toplam kum tanesi sayısı: 49.496.833
Kıyametburgburg çölü: Yaklaşık 73 metre uzunluğunda ve 34 metre genişliğinde
Filmdeki en büyük parça patlaması: 1,5 milyon parça
Rex ile Emmet’ın aralarından uçtuğu asteroitlerin hepsi rasgele ve parçadan üretildi. Bazı film karelerinde 400’den fazla asteroit, 20 milyondan fazla parça var.
Filmde kullanılmış en geniş kumaş parçası: 11 metre. Bu, General Kargaşa’nın gemisi Müthiştop’u Kraliçe’nin sarayında demirlediği sular olarak kullanıldı.
Bricksburg’deki açılış sekansı 120.884 yaya, 1.438 taşıt, bir jet, bir çift kanatlı uçak ve bir helikopter içeriyor. Hepsi sayıca bir araya geldiğinde, Fargo-Kuzey Dakota’nın toplam nüfusuna denk geliyor.
Kraliçenin dev pastasının yüksekliği: 3,5 metre
DUPLO Sınıflandırma Alanı’ndaki toplam LEGO parçası sayısı: 11,7 milyon. Burasının toplam çapı 80 metre; yani yaklaşık bir beysbol sahası boyutunda.
Toplam parça yığını sayısı: 134
Sınıflandırma ambarı sayısı: 106
Tek başına en büyük yığın: 4,6 metre yüksekliğinde; yani bir apartman dairesinin ortalama yüksekliğinden daha fazla.
Filmin sonundaki donanmada bulunan gemi sayısı: 36
TÜRKÇE SESLENDİRME KADROSU
ÇEVİRMEN: CANAN YÜKSEK
DUBLAJ YÖNETMENİ: MURAT ŞENOL
MÜZİK YÖNETMENİ: ÖZLEM ABACI
ASİSTAN: FATMA ZEYNEP YILMAZ
DUBLAJ KAYIT SES TEKNİSYENİ: İLKER ÇİFTÇİ
MÜZİK KAYIT SES TEKNİSYENİ: KEREM AKSOY
SESLENDİREN : KARAKTER
SERCAN GİDİŞOĞLU : EMMET
BURCU BAŞARAN : LUCY / WYLDSTYLE
ALİ DÜŞENKALKAR : METALBEARD
GİZEM GÜLEN : UNIKITTY / ULTRAKITTY
TALHA SAYAR : BRUCE / BATMAN
ELİF ÜRSE : GENERAL KARGAŞA
ZİYA KÜRKÜT : DONDURMA KÜLAHI
SİBEL KÖSE : KRALİÇE WATEVRA
ALPER DEVELİOĞLU : REX
UĞUR TAŞDEMİR : LORD BAŞKAN, ABRAHAM LINCOLN
ARDA AYDIN : BENNY
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