Volkan İncüvez’den Ney Albümü: Kün

Yapım süreci beş yıl süren ve müzik tarihinin ilk çok sesli konsept ney albümü de olan “Kün”, tasavvuf felsefesi ile bilimi ortak bir dilde buluşturuyor ve adını “ol” anlamına gelen “kün”den alıyor. Astro fizik ile matematikten çok fazla beslendiğini belirten Volkan İncüvez “Kün” için, “Uzayda ve zamanda yapılan bir yolculuk gibi” diyor.
Neyden perdesiz gitara, elektro gitardan çağlamaya, farklı enstrümanlarla yaptığı HEPYEK solo projesinin yanı sıra, Vi Quartet, Ebren Trio, Kırkbinsinek, Du-Yek ve Debdebe gibi çoklu müzik projeleriyle İstanbul müzik sahnelerinin en üretken isimlerinden biri olan Volkan İncüvez’in ilk solo albümü “Kün”, Cuma günü (22 Şubat) Lin Records etiketiyle yayınlandı.
Tasavvuf ile pozitif bilimi ortak bir dilde buluşturan “Kün”, aynı zamanda müzik tarihinin bilinen ilk çok sesli konsept ney albümü.
“Tasavvuf, mânâyı vurgulayan yoldur”
Var oluşun hikâyesini tasavvuf felsefesi ve bilimsel ifadelerle anlatmayı amaçladığını söyleyen Volkan İncüvez, albüm yapım sürecinde astrofizik ve matematik ile yoğun bir şekilde ilgilenmiş. Albümün adının da Büyük Patlama (Big Bang) olarak da bilinen, “Ol” anlamındaki kün’den geldiğini söyleyen sanatçı “Evrenden ilham alan, onun bilinen en uzak noktası olan Gama Işın Patlamaları (GRB) 090423’ten yola çıkıp, 18 bin alemi dolaşan, yolda kara deliklere düşen, pulsarlarla dönen ve sonunda dünyaya varan bu yolculuk, nefesin ney içindeki yolculuğunun adeta tezahürüdür” diyor ve ekliyor: “Aslında matematik diye bir şey yok, lakin her şeyin içinde matematik var. Yani, matematik bir anlamda mânâ. Tasavvuf da mânâyı vurgulayan bir yol. İnsanın da hikâyesi bu mânâları çözme gayretiyle başlıyor ve zenginleşiyor. İnsan yaşadıkça, keşfettikçe kendine ruh dolduruyor. Bestelerin yapımında izlenilen yol, neyin içini nefesle doldurmak idi. ‘Huu’ diyerek aslında ‘ol’ diyordum ve ortaya çıkan ses, fiziksel olarak kendi ezgisini ve armonisini doğurdu ve bir müzik eseri olarak mânâ buldu. Bu ortak paydaları en iyi ifade eden kelime ‘ol!’ anlamına gelen ‘Kün’ idi. Albümün ismi de böylelikle belirlenmiş oldu.”
“Ney’in sesi big bang’in tezahürüydü”
Albümde yer alan 9 parçanın bestelerini yazan ve düzenlemelerini yapan İncüvez, yaratım sürecini de şu sözlerle anlatıyor: “Bir gün ney üflerken kendimden geçip, bedenimin nefese dönüştüğünü hissettim. Kargının içinde boşluğa ve sonsuzluğa doğru seyre çıkmış gibiydim. Müzik değil, başka bir şeydi bu; zamandan ve mekandan bağımsız, mutlak bir ‘an’ var oluşu olduğu kadar tüm zamanları da kapsayan bir his… Nefesin, kargının ses kutusuna çarpmasıyla oluşan ses, big bang’in tezahürüydü. Nefesin sıcaklığı, sürekliliği ve yoğunluğu ise zamanlar arası yolculuk yapmamı sağlıyordu. Diğer ney partisyonları da evrenin genişlemesinin sembolleri oldu. Bir çeşit trans hali, yani hemhal olma durumuydu.”
Yapımı 5 yıl sürdü
Yapım sürecinin beş yıl sürdüğünü belirten Volkan İncüvez, “‘Kün’ün doğal bir gelişim süreci olmasını istiyordum ve bu durumun çok fazla ince ayrıntısı vardı. Ney enstrümanını geleneğine, felsefesine ve estetik algısına zarar vermek istemiyordum. Öyle bir şey olmalıydı ki hem neyin karakterine, hem günümüz anlayışına, hem de albümün fikrine uygun akmalıydı her şey. Durum böyle olunca da bilgi, tecrübe, teknik tek başına yetersiz kalıyordu. Hepsine ihtiyaç vardı, lakin zor olan hepsinin aynı anda ortaya çıkmasıydı. Şarkıların doğal olarak yeşermesi gerekiyordu o yüzden her parçayı fikirlerini yakaladığım anda kaydetmeye başlayıp bitiriyordum. Bu süreç 5 yılda tamamlandı” diyor.
Ney üflerken ney’e dönüşmek
Bir çok müzik aletini ustalıkla ve yaratıcılıkla çalmasıyla tanıdığımız sanatçı, albümde yalnızca ney’e yer vermesinin nedenini ise şu sözlerle açıklıyor: “Ney, en eski enstrümanlardan biri ve aynı zamanda tasavvuf düşüncesinin de merkezinde olmuştur. Ney üflemenin diğer enstrümanlardan en büyük farkı, bana eksiksiz bir bütünlüğü hissettirmesi. Enstrüman ben oluyorum sanki.”
Ahmet Ali Arslan ve Volkan İncüvez’in yapımcılığında gerçekleşen “Kün”de İncüvez’e ait 9 beste yer alıyor. Düzenlemeleri de üstelenen sanatçı ney ve akustik gitar çalarken, bas gitarda kendisine Samet Tulça eşlik ediyor. 22 Şubat 2019 tarihinde Lin Records etiketiyle yayınlanan albüm, dijital müzik kanallarında dinlenebilir.
Kün / Volkan İncüvez
Lin Records, 22 Şubat 2019
Önce sessizlik ve karanlık vardı. Sonra oradan bütün sesler ve ışıklar doğdu. Her bir yöne dağıldılar, boşluklara yeni şekiller vererek evrene doldular, var ettiler, var oldular. 13.8 milyar yıl önce yaşanan bu olaya “büyük patlama” yani “kün” dendi. Evrenden ilham alan, onun bilinen en uzak noktası olan GRB (gama ray burst) 090423’ten yola çıkıp, on sekiz bin alemi dolaşan, yolda kara deliklere düşen, pulsarlarla dönen ve sonunda dünyaya varan bu yolculuk, nefesin ney içindeki yolculuğunun adeta tezahürüdür. Artık, nefes zaman olur gönül ise göz. Evrenin uzaklarına bakarak seyreder; “Huuu” der içine ''kün” olur dışına.
1 - BIGBANG (0.33)
2 - GRB 090423 (3.32)
3 - QUASAR (3.27)
4 - BLACK HOLE (3.38)
5 - PULSAR (2.57)
6 - MILKY WAY (2.39)
7 - ATMOSPHERE (0.19)
8 - EARTH (3.35)
9 - BIRTH (3.17)
Yapımcı: Ahmet Ali Arslan, Volkan İncüvez
Müzik ve Düzenleme: Volkan İncüvez
Ney, Akustik Gitar (8): Volkan İncüvez
Bas Gitar (8): Samet Tulça
Kayıt: Volkan İncüvez
Miks & Mastering: Ahmet Ali Arslan, Volkan İncüvez
Kapak Tasarım: Faruk Geyran
Fotoğraflar: Ahmet Pektaş
Volkan İncüvez
1983’te Giresun’un Bulancak ilçesinde dünyaya gelen Volkan İncüvez, lise döneminde gitar çalmaya ve oyun müzikleri yazmaya başladı. 2002 yılında girdiği Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı’nda Neyzen Kaşif Demiröz'ün öğrencisi oldu. İzmir Büyük Şehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Ege Üniversitesi Tasavvuf Müziği Korosu, Ege Çok Sesli Türk Müziği Topluluğu gibi gruplarda ney üfledi. 2007 yılında, Konya Mevlana Sema Grubu ile Türkiye’nin pek çok şehrinde mevlevi ayinlerinde çaldı. Aynı yıl İstanbul'a yerleşen İncüvez, Erkan Oğur, Erdem Sökmen gibi usta isimlerden dersler aldı. Aynur Doğan, Efkan Şeşen, Bandista, Sumru Ağıryürüyen, Hariçten Gazelciler, Yinon Muallem, Cenk Erdoğan, Viya, Murat Yılmazyıldırım, Suren Asaduryan gibi bir çok isim ve grupla çaldı. 2012 yılında ney, vokal, perdesiz gitar, elektro gitar ve çağlama enstrümanlarının kullanıldığı, makamsal müzik, modern müzik öğeleri ve doğaçlamalardan oluşan tek kişilik canlı loop performansı “HEPYEK” konserleriyle büyük ilgi gören İncüvez aynı zamanda, Deniz Mahir Kartal ile kurdukları “DU-YEK”; Arion Fırat Doğan ve Özgür Gürbüz ile birlikte çaldıkları “Ebren Trio”; Fırat Şık, Orhun Canca ve Samet Tulça’dan oluşan “Volkan İncüvez Quartet” ve Anadolu saykedelik ve progresif rock müzik grubu “Kırkbinsinek” ve FitiSound ile Seçkin Erdi’den oluşan elektro, eklektik grubu “Debdebe” gibi müzik projelerine de aktif olarak devam etmektedir. “Kün”, Volkan İncüvez’in ilk solo albümüdür.
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