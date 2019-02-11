Yeşim Ustaoğlu İstanbul Modern Sinema'da!

Ustaoğlu’nun ilk kısa filmi Bir Anı Yakalamak'ın da aralarında olduğu 10 filmin yer aldığı programda, 20 yıl sonra perdede yeniden izleme fırsatı yakalayacağımız Güneşe Yolculuk da yenilenmiş kopyasıyla gösterilecek.
Yeşim Ustaoğlu’nun altı uzun metrajı ve dört kısa filminin gösterileceği Yönetmenlerle Buluşma 6: Yeşim Ustaoğlu programı, 14-28 Şubat tarihleri arasında İstanbul Modern’de gösterilecek.
|Güneşe Yolculuk
Güneşe Yolculuk 20. yılında!
Uzun versiyonuyla “Sırtlarındaki Hayat” (2004) ve “Araf” filminin kamera arkasını takip eden “Dumanlı Kentin Puslu Çocukları” (2012) belgeselleri ilk kez seyirciyle buluşurken, programın bir diğer heyecan verici filmi de, 20 yıl sonra perdede yeniden ve yenilenmiş kopyasıyla gösterilecek “Güneşe Yolculuk” (1999) olacak.
Ustaoğlu’na Berlin Film Festivali’nde En İyi Avrupa Filmi Ödülü ve Barış Ödülü, İstanbul Film Festivali’nde de En İyi Film, En İyi Yönetmen, FIPRESCI Ödülü ve Seyirci Ödülü’nü kazandırmış film, 20. yılına özel yenilenmiş kopyasıyla, İstanbul Modern Sinema’da gösterilecek.
|Yeşim Ustaoğlu - Güneşe Yolculuk
Bir Anı Yakalamak'tan Tereddüt'e
Ustaoğlu’nun yönettiği ve aynı zamanda Ara Güler ile başrolünü oynadığı ilk kısası “Bir Anı Yakalamak”ın (1984) yanı sıra “Magnafantagna” (1987), “Düet” (1990), “Otel” (1992) adlı kısalarının da yer aldığı programda ayrıca; ilk uzun metrajlı filmi de olan ve İstanbul Film Festivali’nde En İyi Film seçilen “İz” (1994), Haifa’da En İyi Film seçilmiş Bulutları Beklerken (2004), San Sebastian Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Kadın Oyuncu başta olmak üzere ulusal ve uluslararası pek çok festivalden ödül alan Pandora’nın Kutusu (2008), Abu Dhabi, Split Mediterranean film festivallerinde “En İyi Film”, Moskova, Tokyo, Pune festivallerinden de “En İyi Kadın Oyuncu” dallarında ödülleri toplamış Araf ve Antalya Film Festivali’nde uluslararası yarışmada En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, İstanbul Film Festivali’nde En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Müzik dallarında ödüller toplamış, ulusal ve uluslararası bir çok festivalde de pek çok ödül kazanmış son filmi “Tereddüt” de gösterilecek.
|Araf
Gösterimlerin ardından düzenlenecek söyleşilere film ekibi de katılırken, Yeşim Ustaoğlu programın son günü (28 Şubat) gerçekleşecek söyleşide, sinema yazarı Müge Turan’ın sorularını yanıtlayacak.
Etkinlik ücretsizdir. Koltuk kapasitesi sınırlıdır.
1 yorum:
fikir sahibi oldum teşekkür ederim
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