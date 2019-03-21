38. İstanbul Film Festivali Bilet Satışları Başlıyor!

38. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve kült yapıtların aralarında bulunduğu 175 uzun metrajlı ve 11 kısa filmden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor.
Festival kapsamında 12 gün boyunca, 19 bölümde 45 ülkeden 187 yönetmenin toplam 186 filmi gösterilecek.
Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, atölyeler, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak.
Tüm festival programına https://film.iksv.org/ adresinden ulaşılabilir.
İstanbul Film Festivali’nde filmler bu yıl Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi Oditoryumu, Nişantaşı’nda Cinemaximum City’s (Salon 7, Salon 3), Gayrettepe’de Cinemaximum Zorlu (Salon 8) ve Kadıköy’de Rexx Sineması ve Kadıköy Sineması olmak üzere 8 salonda gösterilecek.
38. İstanbul Film Festivali’nin Festival Merkezi, bu yıl da Yapı Kredi Kültür Sanat olacak. Festival sohbetleri, basın buluşmaları, sektör görüşmeleri, panel ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapacak merkez, festivalin kalbi olacak.
38. İstanbul Film Festivali biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışlar 19 Mart Salı günü başladı.
Festival biletleri için genel satışlar, 23 Mart Cumartesi günü 10.30’dan itibaren Beyoğlu’nda Atlas ve Kadıköy’de Rexx sinemaları (saat 10.30-19.00 arası), Biletix internet sitesi (biletix.com), Biletix çağrı merkezi (0850 755 55 55) ve Biletix perakende noktaları üzerinden hizmet bedeli eklenmeden satın alınabilir.
Üyelikleriyle İKSV'nin sene boyunca gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri destekleyen İKSV Lale Kart üyeleri, İstanbul Film Festivali biletlerini indirimli fiyatlarla öncelikli olarak alabiliyor.
Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri 19 Mart Salı, Kırmızı, Sarı ve Turuncu Lale Kart üyeleri ise 20,21, 22 Mart tarihlerinde biletlerini öncelikli olarak alabilirler.
İKSV tarafından 2002 yılından bu yana sürdürülen İKSV Lale Kart Üyelik Programı, altı farklı kategoride bir araya getirdiği 5000’e yakın kültür sanat dostuna, vakfın düzenlediği etkinliklerde ayrıcalık ve öncelik sağlıyor. Ön satış dönemini kaçırmamak, öncelik ve indirimlerden faydalanmak için; http://www.lalekart.org/
Bilet fiyatları
Hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00 ) 10 TL;
Hafta içi 19.00 ve hafta sonu seansları (11.00, 13.30, 16.00, 19.00) 25 TL, öğrenciler ile 65 yaş ve üstü izleyiciler için 16TL;
Tüm 21.30 seansları 25 TL
Hafta içi gündüz seansları festival hamilerinin desteğiyle bu yıl da öğrenciler için 2 TL
İstanbul Film Festivali’nin öğrencilerin kültür sanat erişimini kolaylaştırmak için yürüttüğü öğrenci hamiliği projesi kapsamında destek arayışı sürüyor. Bugün itibariyle hamilerin desteği ile 10.000’i aşkın koltuk hafta içi gündüz seanslarında 2 TL’den satışa sunulacak.
2 TL’lik öğrenci biletleri için destek arayışı devam ediyor
Hamilik desteği arttıkça öğrenciler için 2 TL’den açılacak koltuk sayısının 20.000’e ulaşması hedefleniyor. İstanbul Film Festivali’nin öğrenci hamilik projesine 4 Nisan’a dek destek verebilirsiniz. Hamilerin listesi 4 Nisan’dan itibaren film.iksv.org adresinde yer alacak.
Destek olmak ya da detaylı bilgi almak için: hamdi.sarioglu@iksv.org; dilan.beyhan@iksv.org
|Açılış Filmi 'Edmond'
Festival kitapçığı
Sinemaseverlerin iki hafta boyunca elinden düşürmediği, filmlerin bilgileri, festivalin çizelgesi, etkinlikleri ve tüm detaylarını içeren festival kitapçığı, Atlas, Beyoğlu, Rexx ve Kadıköy sinemalarından, İKSV'den ve İstanbul Biletix perakende noktalarından 15 TL’ye alınabilir.
Kırmızı, Turuncu ve Sarı Lale üyeleri kitapçıklarını İKSV ana gişeden, Atlas ile Rexx sinemalarından, City’s, Capacity, Kanyon ve Caddebostan Biletix perakende satış noktalarından kart numaralarıyla ücretsiz olarak alabilirler.
Festival kitapçığı bu yıl ayrıca ücretsiz olarak film.iksv.org adresinden, İKSV Kitaplık’tan ve Turkcell Dergilik’ten de indirilebilir. Festival çizelgelerine film.iksv.org adresinden indirilebilir ya da festival kitapçığı ile birlikte alınabilir.
Ayrıca, TEMA ile de bir işbirliği yapan İKSV, festival kitapçıklarını basılı yerine dijital olarak almayı tercih eden her İKSV Lale Kart üyesi adına, Çanakkale Gürece’deki İKSV Ormanı’na bir fidan dikecek.
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İstanbul Film Festivali programını yaparken izleyicilerimizin daha kolay ve rahat film seçebilmeleri için programda yer alan filmler, farklı kategoriden etiketlerle işaretlendi. Böylece beğendiğiniz tür veya kategorideki filmleri etiketler sayesinde daha kolay ayırt edebilecek ve programınızı kolayca yapabileceksiniz.
İstanbul Film Festivali ile ilgili tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Sosyal medyada #istfilmfest etiketini kullanarak, siz de festival sohbetinin parçası olabilirsiniz. Ayrıca AppStore ve Google Play’den indirilebilen İKSV Mobil uygulamasıyla festival programınızı oluşturabilirsiniz.
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