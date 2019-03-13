38. İstanbul Film Festivali'nin Programı Açıklandı

5-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak 38. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye ve dünya sinemasının en nitelikli ve başarılı örneklerinin yanı sıra söyleşiler ve atölyeler gibi birçok etkinlik yer alıyor.
38. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve kült yapıtların aralarında bulunduğu 175 uzun metrajlı ve 11 kısa filmden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor.
Festival kapsamında 12 gün boyunca, 19 bölümde 45 ülkeden 187 yönetmenin toplam 186 filmi gösterilecek.
Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, atölyeler, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak.
38. İstanbul Film Festivali Basın Toplantısı
38. İstanbul Film Festivali’nin programı 13 Mart Çarşamba sabahı İKSV’nin Resmi Konaklama Sponsoru The Marmara Taksim’de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.
Toplantının açış konuşmasını yapan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner “İlk İstanbul Film Festivali’nden bugüne geçen süreçte çok şey değişti; sürdürülebilirlik, dijitalleşme gibi kelimeler artık hayatımızda çok sık kullanılır oldu. Özellikle dijitalleşme hayat pratiklerimizi, kültür-sanata yaklaşımımızı ve tüm davranışlarımızı değiştirdi ama özünde bazı özlem ve ihtiyaçlarımızın 2019 yılında da aynı olduğuna inanıyorum: Türkiye’den ve uluslararası arenadan özenle seçilmiş yapımlardan oluşan bir program görmek, bize düşünsel açıdan zevk veren bir kültürel-sanatsal etkinlikte, fiziksel olarak var olmak, sinema ustalarının, yeni yeteneklerin yapımlarını büyük ekranda, hakkını vererek, heyecan içinde izlemek... İKSV olarak tüm bunları mümkün kılmak için ‘seve seve’ çalışmaya devam ediyoruz. Festivallerin hayata geçmesi kolay olmuyor, özel şirketlerin sponsorlukları kadar, ülkemizdeki çeşitli ülkelerin kültür ataşelikleri, kültür kurumları, konsolosluklar, İKSV Lale Kart üyeleri, film festivaline bilet alarak gelen izleyiciler ve tabii ki Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları bizim için çok ama çok önemli,” dedi.
İstanbul Film Festivali direktörü Kerem Ayan ise festival programı ve etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri aktararak Uluslararası Yarışma, Sinemada İnsan Hakları Yarışması, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yer alan filmleri açıkladı.
Kerem Ayan’ın ardından Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün, festival kapsamında bu yıl 14. kez Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristlerle, uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirecek Köprüde Buluşmalar ortak yapım platformu hakkında bilgiler aktardı.
Festival Afişi TBWA\İstanbul ve Berlinli Sanatçı Sebastian Bieniek’ten
Bu yıl, İstanbul Film Festivali sinemanın en ikonik karakterlerinden birini afişine taşıyor.
Efsane yönetmen Stanley Kubrick’i ölümünün 20. yıldönümünde özel bir bölümle anacak olan 38. İstanbul Film Festivali, afişinde de Kubrick’in en kült filmlerinden Otomatik Portakal’daki Alex karakterine gönderme yapıyor.
Festivalin afiş görselleri ve iletişim tasarımı TBWA\İstanbul ve Berlinli sanatçı, fotoğrafçı, yönetmen ve yazar Sebastian Bieniek iş birliğiyle hazırlandı. Disiplinlerarası işler yaratan Bieniek insan yüzlerini iki parçaya bölerek yanılsamalar yarattığı Doublefaced serisiyle tüm dünyada tanınıyor.
Festivalin Açılış Filmi Alexis Michalik imzalı Edmond
Bu yıl festivalin açılış filmi, “Fransız tiyatrosunun prensi” lakaplı genç deha, dramaturg, oyuncu ve oyun yazarı Alexis Michalik’in son filmi Edmond.
Birçok kez Molière ödülüne layık görülen Alexis Michalik, aynı adlı gişe rekortmeni oyununun sinema uyarlamasını da üstlenerek, filmin senaryosunu yazdı ve yönetmenliğini yaptı.
Tıpkı oyunları gibi hareketli, dâhiyane, sürükleyici, üstün oyunculuğu ve üstün yönetimiyle olağanüstü bir deneyim sunan Edmond’un kahramanı, Michalik gibi şöhrete kavuşan genç bir yazar. 1897’de, şaşaalı Belle Époque döneminde Paris’te geçen film, Edmond Rostand’ın kaleme aldığı, şanı yüzyılları aşan oyunu, ünlü Cyrano de Bergerac’ın ortaya çıkış hikâyesini anlatıyor.
Edmond, açılışın ardından festivalin “Galalar” bölümünde izleyicilerle buluşacak.
|Edmond
Festival Filmleri 8 Salonda Sinemaseverlerle Buluşacak
İstanbul Film Festivali’nde filmler bu yıl Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi Oditoryumu, Nişantaşı’nda Cinemaximum City’s (Salon 7, Salon 3), Gayrettepe’de Cinemaximum Zorlu (Salon 8) ve Kadıköy’de Rexx Sineması ve Kadıköy Sineması olmak üzere 8 salonda gösterilecek.
Festival gösterimleri 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30 seanslarında izleyicilerle buluşacak.
38. İstanbul Film Festivali’nin Festival Merkezi, bu yıl da Yapı Kredi Kültür Sanat olacak. Festival sohbetleri, basın buluşmaları, sektör görüşmeleri, panel ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapacak merkez, festivalin kalbi olacak.
Hamilerin Desteğiyle Öğrenci Biletleri 2 TL
Festivalin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere bir hediyesi var. Festivalde, festival hamilerinin desteğiyle, hafta içi 11.00, 13.30 ve 16.00 seanslarının öğrenci biletleri 2 TL’den satışa sunuluyor. Uygulama kapasiteyle sınırlı.
Festivali Yenilenen İKSV Mobil’den Takip Edin
Daha iyi bir deneyim için İKSV Mobil uygulaması Loodos Teknoloji’nin katkılarıyla yeniden tasarlandı. Rengârenk bir tasarımla etkinlikleri takip etmek artık daha keyifli. Yeni eklenen özelliklerle kendi profilinizi oluşturarak, İstanbul Film Festivali’nde izlemek istediğiniz filmleri takviminize ekleyebilir, programınızı İKSV Mobil’den oluşturabilirsiniz.
İKSV Mobil ile ayrıca İKSV etkinliklerini kategoriler özelinde listeleyip filtreleyebilir; sanatçı, mekân ve etkinlik adına göre arama yapabilir; etkinlikleri harita üzerinde görüntüleyip yol tarifi alabilirsiniz. Uygulama App Store’dan ve Google Play’den indirilebiliyor.
|Şerif Gören
İstanbul Film Festivali Sinema Ödülleri
İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Ödülleri, 4 Nisan Perşembe gecesi UNIQ İstanbul’da yapılacak 38. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni’nde verilecek. Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü usta yönetmen Şerif Gören’e sunuluyor. Sinema Onur Ödülleri oyuncu ve yapımcı Göksel Arsoy ile oyuncu Selda Alkor’a, Sinema Emek Ödülü ise akademisyen Jak Şalom’a verilecek.
Köprüde Buluşmalar
Her yıl Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim ve networking platformu Köprüde Buluşmalar’ın 14’üncüsü, festival kapsamında 7-12 Nisan tarihleri arasında Anadolu Efes’in katkılarıyla düzenlenecek.
Türkiye’de bu alanda yapılan ilk etkinlik olma özelliğini taşıyan Köprüde Buluşmalar, Film Geliştirme, Work in Progress ve Komşular atölyelerinde Türkiye’den ve komşu ülkelerden sinemacılara uzun metraj kurmaca ve belgesel projeleriyle post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerinin uluslararası çapta ilk sektörel sunumlarını yapmak için olanak yaratırken, artistik ve finansal ortak yapımlar için de zemin hazırlıyor. Köprüde Buluşmalar atölye ödüllerinin sahipleri 12 Nisan akşamı yapılacak ödül töreninde duyurulacak.
Köprüde Buluşmalar kapsamında uzmanların katılımıyla düzenlenen ve görsel-işitsel sektörlerdeki yeniliklerin ve film yapımına dair konuların gündeme taşındığı Sinema Konuşmaları ise herkese açık olarak gerçekleştirilecek.
Ayrıntılı program için: https://film.iksv.org/tr/koprude-bulusmalar
|Nebula
Festivalde Yarışma Heyecanı
38. İstanbul Film Festivali’nde yarışma heyecanı 10 Nisan’da başlayacak. Uluslararası Yarışma, Sinemada İnsan Hakları Yarışması, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film yarışmalarında ödül kazanan filmler, festivalin 16 Nisan Salı akşamı düzenlenecek Ödül Töreni’nde açıklanacak.
ULUSLARARASI YARIŞMA
İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma bölümünde festivalin büyük ödülü Altın Lale için, “sinemaya yeni bakışlar” temasını izleyen filmler yarışıyor. 38. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma bölümünde 10 ülkeden 12 film yer alıyor.
İKSV’nin 16 yıl boyunca yönetim kurulu başkanlığını yürüten ve İstanbul Film Festivali’nin kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına sunulan Uluslararası Altın Lale Ödülü, bu yıl da Eczacıbaşı Topluluğu tarafından para ödülüyle destekleniyor.
Bu ödülün 10.000 Avroluk bölümü Altın Lale’nin sahibi olacak filmin yönetmenine, 50.000 TL’lik bölümü filmin Türkiye’deki dağıtımını üstlenecek firmaya, 5.000 Avroluk bölümü ise Jüri Özel Ödülü’nü kazanacak filmin yönetmenine takdim edilecek.
38. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma jüri başkanlığını, dünya çapında ses getiren ödüllü filmlerin yönetmeni Lynne Ramsay üstlenecek. Uluslararası Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri, Kanadalı yönetmen Philippe Lesage, birçok festivalden ödül kazanan oyuncu Damla Sönmez, İrlanda’nın en tanınmış ve saygın yeni nesil oyuncularından Moe Dunford ve Berlin Film Festivali Avrupa Film Marketi direktörü Matthijs Wouter Knol.
Uluslararası Yarışma bölümünde yer alan filmler:
Sınır / Gräns / Border / Ali Abbasi (İsveç, Danimarka)
Nebula / Tarık Aktaş (Türkiye)
Ağaçlardan Bahsetmek / Talking About Trees / Suhaib Gasmelbari (Sudan, Fransa, Çad)
Yem / Bait / Mark Jenkin (İngiltere)
Diane / Kent Jones (ABD)
Sinek Kuşu / Bolsae / House of Hummingbird / Bora Kim (Güney Kore)
Kırmızı / Rojo / Benjamin Naishtat (Arjantin, Belçika, Brezilya, Almanya, Fransa, İsviçre)
Dünyanın Sınırında / Les Confins du Monde / To The Ends of the World / Guillaume Nicloux (Fransa, Belçika)
Lanetli Kumaş / In Fabric / Peter Strickland (İngiltere)
Canım / Delband / Beloved / Yaser Talebi (İran)
Aether / Rûken Tekeş (Türkiye, İtalya)
Gözü Kara / Podbrosy / Jumpman / Ivan I. Tverdovsky (Rusya, Litvanya, İrlanda, Fransa)
|Saf
SİNEMADA İNSAN HAKLARI YARIŞMASI
13 yıldır sadece İstanbul Film Festivali’nde verilen ödülüyle Sinemada İnsan Hakları Yarışması bu yıl da devam ediyor. Ödül, Eurimages fonunun sunduğu 5.000 Avro para ödülü ile destekleniyor. Yarışma jürisinde, ilk uzun metrajlı filmi Islık Çalmak İstersem, Çalarım ile Berlin’de Jüri Büyük Ödülü ve sinemada yenilikçilik için verilen Alfred Bauer ödülünü, ikinci filmi Box ile Karlovy Vary’de FIPRESCI Ödülü’nü kazanan Romanyalı yönetmen Florin Şerban; oyuncu, yönetmen ve tiyatro yazarı Nihal Koldaş ile yönetmen ve video sanatçısı Adrian Figueroa yer alıyor.
Sinemada İnsan Hakları Yarışması’nda yer alan filmler:
Aralık’ta / Diciembres / Decembers / Enrique Castro Ríos (Panama, Kolombiya)
Damien Dünyayı Değiştirmek İstiyor / Damien veut changer le monde / Adopt A Daddy / Xavier De Choudens (Fransa)
Hayattan Bir Gün Daha / Another Day of Life / Raúl De La Fuente & Damian Nenow (Polonya, İspanya, Almanya, Macaristan)
Melekler Işıktan Yaratılmıştır / Angels Are Made of Light / James Longley (ABD, Danimarka, Norveç)
#DİŞİL HAZ / #FEMALE PLEASURE / Barbara Miller (İsviçre, Almanya)
Dünya Yanarken Ne Yapacaksın? / What You Gonna Do When the World’s on Fire? / Roberto Minervini (İtalya, ABD, Fransa)
Marighella / Wagner Moura (Brezilya)
Joy / Sudabeh Mortezai (Avusturya)
Angelo / Markus Schleinzer (Avusturya, Lüksemburg)
Saf / Ali Vatansever (Türkiye, Almanya, Romanya)
ULUSAL YARIŞMA
Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için, yapımı 2018-2019 sezonunda tamamlanan 9 film yarışacak.
Ulusal Yarışma Jürisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verecek.
En İyi Film 150.000 TL, En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu da 10.000'er TL ile ödüllendirilecek. Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yapımcısına 50.000 TL verilecek. Anadolu Efes ise En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen isme 50.000 TL takdim edecek.
38. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek olan Ulusal Yarışma Jürisi bu yıl yönetmen Ümit Ünal başkanlığında toplanıyor. Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri, görüntü yönetmeni Andreas Sinanos, oyuncular Derya Alabora ve Alican Yücesoy ile yazar ve senarist Gaye Boralıoğlu.
|Yuva
Ulusal Yarışma bölümünde yer alan filmler:
Nebula / Tarık Aktaş
Kız Kardeşler / Emin Alper
Aden / Barış Atay
Kardeşler / Ömür Atay
Güvercin Hırsızları / Osman Nail Doğan
Görülmüştür / Serhat Karaaslan
İçerdekiler / Hüseyin Karabey
Saf / Ali Vatansever
Yuva / Emre Yeksan
Yarışma Dışı
Kader Postası / Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozalı
Arada / Ali Kemal Çınar
Suç Unsuru / Süleyman Arda Eminçe
Son Çıkış / Ramin Matin
ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI
İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda en iyi filme 10.000 TL değerinde En İyi Belgesel Ödülü verilecek. Ulusal Belgesel Yarışma Jürisi’nde yönetmen ve yapımcı Melek Ulagay Taylan, yönetmen Diana Näcke ve yönetmen Didem Pekün yer alıyor.
Ulusal Belgesel Yarışması’nda yer alan filmler:
Meleklerin Koruyucusu / Ensar Altay
Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne? / Rena Lusin Bitmez
Şehitler / Köken Ergun
Yaz Kış Demeden / Zeynep Güzel
Köpek Filmi / Cem Hakverdi
Bulutlar / Osman Nuri İyem
Kâzım / Dilek Kaya
Gulyabani / Gürcan Keltek
Baştan Başa / Aylin Kuryel, Fırat Yücel
Vargit Zamanı / Orhan Tekeoğlu
Aether / Rûken Tekeş
Yarışma dışı: Amina / Kıvılcım Akay
ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI
Ulusal Kısa Film Yarışması, İstanbul Film Festivali tarafından kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciye buluşturmak amacıyla yapılıyor.
Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 11 film yer alıyor. Yarışmanın jürisinde ödüllü kısa film yönetmeni Umut Subaşı, oyuncu Esme Madra ve oyuncu Halil Babür yer alıyor.
Jürinin seçeceği En İyi Kısa Film, Anadolu Efes tarafından 5.000 TL ile ödüllendirilecek. Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) jürisi de yarışmadaki bir filme ödül verecek.
Ulusal Kısa Film Yarışmasında yer alan filmler:
Akvaryum / Anıl Kaya, Özgür Önurme
Sonsuz / Murat Çetinkaya
Gümüş / Deniz Telek
Avarya / Gökalp Gönen
Giderayak / Özgür Cem Aksoy
Durgun Suyun Sayhası / Yusuf Elbaşı
Kuyruk / Yiğit Hepsev
Pantolon / Pantor / Tahsin Özmen
Sevinç Vesaire / Kurtcebe Turgul
Görüşme / Vehbi Bozdağ
Amca / Senem Bay
SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ
2012 yılında kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere CMYLMZ Fikirsanat aracılığıyla 30.000 TL ödül verilecek.
Festivalin Türkiye Sineması bölümünde yer alan Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca 6 ilk film bu ödüle aday olacak. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde Berlin Film Festivali Forum bölümünün program yöneticisi ve küratörü Anna Hoffman, yönetmen Banu Sıvacı ve oyuncu Elit İşcan yer alıyor.
Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü için yarışacak filmler
Nebula / Tarık Aktaş
Kardeşler / Ömür Atay
Güvercin Hırsızları / Osman Nail Doğan
Görülmüştür / Serhat Karaaslan
Kader Postası / Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozalı
Suç Unsuru / Süleyman Arda Eminçe
FIPRESCI – Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birlikleri Federasyonu Ödülü
Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birlikleri Federasyonu (FIPRESCI) Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’ndan birer filme FIPRESCI Ödülü verecek. Başkanlığını Rusya’dan Victoriia Smirnova’nın yapacağı jüride Brezilya’dan Elaine Guerini, İspanya’dan Margarita Chapatte ve Fransa’dan Nada Azhari Gillon, Romanya’dan Angelo Mitchievici, Türkiye’den Okan Arpaç ve Roggero Calich görev alacak.
|Destroyer
Festivalin Bol Yıldızlı Bölümü: Galalar
İstanbul Film Festivali’nin en sevilen bölümlerinden Galalar’da, geniş kitlelere seslenen, ünlü yıldızların usta yönetmenlerle buluştuğu, merakla beklenen, gişe yıldızı parlak filmler Türkiye prömiyerlerini yapacak.
Galalar bölümünde bu yıl gösterilecek filmler arasında İngiliz tiyatro ve sinemasının en üretken isimlerinden Kenneth Branagh’ın, Shakespeare’in kendi hayat hikâyesinden bir kesiti sinemaya aktardığı, oyuncu kadrosu alıştığımız üzere Ian McKellen, Judi Dench gibi ünlülerle dolu Hepsi Gerçek ve Robert Pattinson, Juliette Binoche ve Mia Goth’lu oyuncu kadrosuyla Claire Denis’nin ilk bilimkurgu filmi High Life yer alıyor.
Ünlü oyuncu Ralph Fiennes’ın yönettiği üçüncü filmi Beyaz Karga efsane balet Rudolf Nureyev’in hayatını anlatıyor. Son derece göz alıcı bale sahneleri içeren filmde Sergei Polunin Nureyev’in ev arkadaşı Yuri Soloviev rolünü üstlenirken, yönetmen Ralph Fiennes de dans hocası Puşkin’i canlandırıyor.
2017’de Moonlight / Ay Işığı ile üç dalda Oscar kazanan Barry Jenkins’in uzun zamandır beklenen yeni filmi, James Baldwin’in aynı adlı romanından sinemaya aktarılan Sokağın Dili Olsa ve İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülü sahibi İrlandalı yönetmen Neil Jordan’ın başrollerini Isabelle Huppert ile Chloë Grace Moretz’in paylaştığı psikolojik gerilim Greta da Galalar arasında yer alıyor.
Karyn Kusama, Nicole Kidman’ı başrole taşıyan polisiye filmi Destroyer ile; Muhteşem Kadın ve İtaatsizlik filmlerinin Şilili yönetmeni Sebastián Lelio ise 2013’te çektiği filmi Gloria’nın başrolü Julianne Moore’a teslim ettiği yeniden yapımı Gloria Bell ile Galalar’da karşımızda.
François Ozon’un Şubat ayında Berlin Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan ve en iyi filmlerinden biri olarak övülen son filmi Yüzleşme; Lone Scherfig’in prömiyerini Berlin’in açılış filmi olarak yapan ve Zoe Kazan, Andrea Riseborough ve Bill Nighy gibi göz kamaştırıcı bir oyuncu kadrosunu bir araya getiren filmi Yabancıların Nezaketi gibi merakla beklenen filmler de Galalar bölümünde izleyiciyle buluşuyor. Ayrıca kendine özgü tarzıyla ünlenen müzisyen, romancı, sinemacı S. Craig Zahler’in yönettiği, Mel Gibson ve Vince Vaughn’u perdeye taşıyan yeni polisiye filmi Adaletsiz de bu bölümde yer alıyor.
Festival bu yıl bir ilke de imza atıyor. Netflix’in Türkiye’den ilk orijinal yapımı Hakan: Muhafız, ikinci sezonunun galasını 38. İstanbul Film Festivali’nde yapıyor. Başrolünü Çağatay Ulusoy’un üstlendiği dizinin ikinci sezonunun ilk iki bölümü festival kapsamında gösterilecek.
|Eyes Wide Shut
Başyapıt Fabrikası: Kubrick
38. İstanbul Film Festivali “Sinemacıların Sinemacısı” Stanley Kubrick’i, ölümünün 20. yıldönümünde özel bir bölümle anıyor.
Başyapıt Fabrikası: Kubrick, dünya sinemasını ve çağdaş sinemacıları derinden etkileyen bu benzersiz yönetmenin filmlerini beyazperdede izleyememiş genç kuşakları ve Kubrick hayranlarını sinemaya çağırıyor. Stanley Kubrick’in yönettiği 13 uzun metrajlı filmin yenilenmiş kopyalarından gösterileceği seçki, yönetmenin filmografisini bir bütünlük içinde sunuyor.
Başyapıt Fabrikası: Kubrick bölümünde yer alacak filmler:
Gözü Tamamen Kapalı / Eyes Wide Shut (1999)
Full Metal Jacket (1987)
Cinnet / The Shining (1980)
Barry Lyndon (1975)
Otomatik Portakal / A Clockwork Orange (1971)
2001: Uzay Macerası / 2001: A Space Odyssey (1968)
Dr. Garipaşk / Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
Lolita (1962)
Spartacus (1960)
Zafer Yolları / Paths of Glory (1957)
Son Darbe / The Killing (1956)
Katilin Busesi / Killer's Kiss (1955)
Korku ve Arzu / Fear and Desire (1953)
Zurich Sigorta Desteği ile Dünden Bugüne Türk Klasikleri’nde On Kadın
İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta işbirliğiyle Türk sinemasının en önemli yapıtlarını yeniden sinemaya kazandırıyor. Sinemamıza birçok başyapıt kazandıran ve bu yıl festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alacak olan Şerif Gören’in 1987 yapımı filmi On Kadın, Zurich Sigorta işbirliğiyle Atlas Post Production tarafından restore ediliyor. On Kadın, “Dünden Bugüne Türk Klasikleri” bölümü kapsamında, yenilenmiş kopyasıyla yeniden beyazperdede izleyiciyle buluşuyor.
Filmlerinde sıkça kadın sorunlarına eğilen usta yönetmen Şerif Gören’in Hüseyin Kuzu’nun senaryosundan sinemaya aktardığı On Kadın, erkek egemen bir dünyada ayakta kalmaya çabalayan kadın portreleri sunuyor.
İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülü sahibi Türkan Şoray’ın 9 farklı kadın karakteri canlandırdığı filmdeki diğer rolleri Erdal Özyağcılar, Songül Ülkü, Bilal İnci, Hale Akınlı, Asuman Arsan, Oktay Sözbir, Yavuzer Çetinkaya, Sükan Kahraman, Bora Ayanoğlu, Şule Yaşar, Nizam Ergüden, Selma Tarcan, Orhan Alkaya, Gülsen Tuncer paylaşıyor. On Kadın’ın yenilenmiş kopyasının gala gösterimi 10 Nisan Çarşamba akşamı Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda saat 19.00’da gerçekleştirilecek.
Festivalle İlgili Gelişmeleri Sosyal Medya Hesaplarımızdan Takip Edin
İstanbul Film Festivali programını yaparken izleyicilerimizin daha kolay ve rahat film seçebilmeleri için programda yer alan filmler, farklı kategoriden etiketlerle işaretlendi. Böylece beğendiğiniz tür veya kategorideki filmleri etiketler sayesinde daha kolay ayırt edebilecek ve programınızı kolayca yapabileceksiniz.
İstanbul Film Festivali ile ilgili tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Sosyal medyada #istfilmfest etiketini kullanarak, siz de festival sohbetinin parçası olabilirsiniz. Ayrıca AppStore ve Google Play’den indirilebilen İKSV Mobil uygulamasıyla festival programınızı oluşturabilirsiniz.
#istfilmfest
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Festival Biletleri
Festival biletleri İKSV Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından 23 Mart Cumartesi günü 10.30’dan itibaren hizmet bedeli eklenmeden, tüm satış kanallarında aynı ücretlerle Biletix satış kanalları ile Beyoğlu’nda Atlas ve Kadıköy’de Rexx sinemalarında açılacak ana gişelerden satışa çıkıyor.
Bilet fiyatları
Hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00 ) 10 TL;
Hafta içi 19.00 ve hafta sonu seansları (11.00, 13.30, 16.00, 19.00) 25 TL, öğrenciler ile 65 yaş ve üstü izleyiciler için 16TL;
Tüm 21.30 seansları 25 TL
Hafta içi gündüz seansları festival hamilerinin desteğiyle bu yıl da öğrenciler için 2 TL
İstanbul Film Festivali’nin öğrencilerin kültür sanat erişimini kolaylaştırmak için yürüttüğü öğrenci hamiliği projesi kapsamında destek arayışı sürüyor. Bugün itibariyle hamilerin desteği ile 10.000’i aşkın koltuk hafta içi gündüz seanslarında 2 TL’den satışa sunulacak. Hamilik desteği arttıkça öğrenciler için 2 TL’den açılacak koltuk sayısının 20.000’e ulaşması hedefleniyor. İstanbul Film Festivali’nin yürüttüğü öğrenci hamiliği projesine 4 Nisan’a dek destek vermek için İKSV ile iletişime geçebilirsiniz. Hamilerin listesine 4 Nisan itibariyle film.iksv.org adresinden ulaşabilirsiniz.
İKSV’nin tüm etkinliklerini destekleyen Lale Kart üyeleri için öncelikli bilet satış tarihleri
Üyelikleriyle İKSV'nin sene boyunca gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri destekleyen Lale Kart üyeleri, İKSV’nin düzenlediği diğer etkinliklerde olduğu gibi, İstanbul Film Festivali’nde de biletlerini %25’e varan indirimlerle, öncelikli olarak alabiliyor. Öncelikli biletler, Atlas ve Rexx sinemalarının yanı sıra Lale Kart İletişim Merkezi, Biletix web sitesi (www.biletix.com) ve Biletix satış noktalarından alınabilir.
Lale Kart üyeleri için ön satış dönemi: 19 Mart (Siyah ve Beyaz Lale üyeleri), 20-21-22 Mart (Kırmızı ve Sarı Lale üyeleri)
İKSV tarafından 2002 yılından bu yana sürdürülen Lale Kart üyelik programı, altı farklı kategoride bir araya getirdiği 5000’e yakın kültür sanat dostuna, vakfın düzenlediği etkinliklerde ayrıcalık ve öncelik sağlıyor. Lale Kart üyeleri İKSV’ye katkı sağlarken, festival etkinliklerindeki indirimlerin yanı sıra İstanbul’da birçok farklı kültür, sanat ve yaşam mekânında indirimlerden de faydalanabiliyor.
Lale Kart üyelik programı 27 Mart tarihinde Salon İKSV’de özel bir parti ile 38. İstanbul Film Festivali’ne merhaba diyecek.
Ön satış dönemini kaçırmamak, öncelik ve indirimlerden faydalanmak için: http://www.lalekart.org/
Festival kitapçığı
Sinemaseverlerin iki hafta boyunca elinden düşürmediği, filmlerin bilgileri, festivalin çizelgesi, etkinlikleri ve tüm detaylarını içeren festival kitapçığı, 15 Mart Pazartesi'den itibaren Atlas, Beyoğlu, Rexx ve Kadıköy sinemalarından, İKSV'den ve İstanbul Biletix perakende noktalarından 15 TL’ye alınabilir.
İKSV’nin dijitalleşme projesi kapsamında bu yıl festival kitapçıkları daha çok dijital mecradan erişebilecek.
Festival kataloğu ücretsiz olarak film.iksv.org adresinden, İKSV Kitaplık’tan ve önümüzdeki günlerde Turkcell Dergilik’ten ulaşılabilecek. Bu yıl festival çizelgeleri yalnızca dijital olarak ya da festival kitapçığı ile birlikte alınarak erişilebilecek.
Ayrıca, TEMA ile de bir işbirliği yapan İKSV, festival kitapçıklarını basılı yerine dijital olarak almayı tercih eden her İKSV Lale Kart üyesi adına, Çanakkale Gürece’deki İKSV Ormanı’na bir fidan dikecek.
38. İstanbul Film Festivali’nin destekçileri
38. İstanbul Film Festivali bu yıl 20’nin üzerinde kurumun desteğiyle gerçekleştirilecek. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü bu yıl da festivale büyük destek veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi de festivale tanıtım desteği veriyor.
Festivale destek veren tema sponsorları:
- Anadolu Efes “Ulusal Yarışma ve Türkiye Sineması”
- Yapı Kredi “Cinemania”
- Selpak “Çiçek İstemez”
- Nescafé Gold “Genç Ustalar”
İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta sponsorluğunda “Dünden Bugüne Türk Klasikleri” bölümüyle Türkiye sinemasının önemli yapıtlarını yıllar sonra yeniden beyazperdeyle buluşturmaya devam ediyor. 38. İstanbul Film Festivali Teknoloji Sponsorluğu’nu ise Dell Technologies üstleniyor.
38. İstanbul Film Festivali’ne Goethe-Institut Istanbul, German Films ve Kino 2017; Fransız Kültür Merkezi ile Unifrance, Kore Kültür Merkezi, Dimitrei Cantemir Romen Kültür Merkezi, Avusturya Kültür Ofisi, Macar Kültür Merkezi, Danish Culture ile Ankara İrlanda Büyükelçiliği, Kanada Büyükelçiliği, İsveç’in İstanbul Başkonsolosluğu, Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Meksika İstanbul Başkonsolosluğu da destek veriyor.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın tüm festivallerine Kurucu Sponsor Eczacıbaşı Topluluğu, Resmi Konaklama Sponsoru The Marmara Collection destek veriyor. İKSV Sigorta Sponsoru Zurich Sigorta, İKSV Taşıyıcı Sponsoru DHL olurken, İKSV Servis Sponsorları arasında Amerikan Hastanesi, KOOP, Navitas, GFK, directComm ve AGC Yazılım yer alıyor.
38. İstanbul Film Festivali tanıtım kampanyası TBWA tarafından hazırlandı.
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