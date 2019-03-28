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Şengül Boybaş’ın Küsurat Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan romanı Dünyanın Uyanışı Netflix dizisi oluyor!
Proje ismini romandaki ana karakter Atiye'den alan yapım Netflix’in Türkiye’de yaptığı ikinci orijinal dizisi olacak.
Çekimlerine başlanan dizinin başrolünde olan Beren Saat, Atiye isimli özel güçleri olan genç bir kadını canlandıracak.
Mehmet Günsur, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova gibi yetenekli oyuncuların kadrosunda yer aldığı projenin çekimleri İstanbul ve Güneydoğu Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde sürdürülecek.
Göbeklitepe’nin Gizem Hikâyesine Yolculuk
Sekiz bölüm olarak tasarlanan dizide, genç ve güzel bir ressam olan Atiye’nin sürükleyici ve mistik hikâyesi anlatılacak.
Göbeklitepe’nin kadim tarihinin kendine yer bulacağı proje bu yıl gösterime girecek.
Ailesi ve sevgilisiyle İstanbul’da mutlu bir hayat süren Atiye’nin hayatı dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’ye yaptığı ziyaretle değişecek.
Kazı alanında araştırmalarına devam eden arkeolog Erhan, Atiye’nin Göbeklitepe ile arasındaki bağı görmesine vesile olacak, geçmişle şimdinin panoraması başlayacak!
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