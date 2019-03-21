21.03.2019
'Shazam! 6 Güç' 5 Nisan'da vizyonda!
Billy Batson, (Angel) zorlu şartların üstesinden gelmeyi bilen 14 yaşındaki kimsesiz çocuk, “Shazam!” diye bağırdığı zaman, eski zamanlardan kalan bir büyücü sayesinde, yetişkin süper kahraman Shazam’e (Levi) dönüşüyor.
Başrolünü Zachary Levi’ın (TV dizisi Chuck’tan) canlandırdığı, DC süper kahramanının başlangıç hikâyesinin anlatıldığı, kötü karakter Dr. Thaddeus Sivana rolünde Mark Strong’un (Kingsman filmleri), Billy Batson rolünde Asher Angel’ın olduğu (TV dizisi Andi Mack’ten), yönetmenliğini David F. Sandberg’ün (Annabelle: Creation) yaptığı Shazam! 6 Güç, bir New Line Cinema filmi.
Filmin yapımcısı Peter Safran. (Aquaman, The Conjuring ve Annabelle filmleri)
Kaslı, heykel gibi bir vücudun içinde hâlâ bir çocuk olan Shazam, kendisinin bu yetişkin hâlinin, her ergenin süper güçlerle yapacağı şeyleri yaparak tadını çıkarıyor: Onlarla eğleniyor!
Uçabiliyor mu? Röntgen görüşü var mı? Ellerinden şimşek fırlatabiliyor mu? Sosyal bilimler sınavından kaçabiliyor mu?
Shazam, bir çocuğun neşeli pervasızlığıyla yeteneklerinin sınırını sınamaya girişiyor. Ama Dr. Thaddeus Sivana’nın (Strong) kontrolündeki ölümcül kötü güçlerle mücadele etmek için, bu güçleri kısa sürede ustaca kullanmayı öğrenmesi gerek.
“Shazam! 6 Güç”ün diğer oyuncuları şöyle: Billy’nin en yakın arkadaşı ve süper kahraman hayranı Freddy rolümde Jack Dylan Grazer (IT), Büyücü rolünde Oscar adayı Djimon Hounsou, Faithe Herman (TV dizisi This Is Us), Grace Fulton (Annabelle: Creation), Ian Chen (TV dizisi Fresh Off the Boat), Jovan Armanda (TV dizisi Hawaii Five-0), Marta Milans (TV dizisi Killer Women) ve Cooper Andrews (TV dizisi The Walking Dead.)
Büyük oranda DC evreninde geçen ama kendine has eğlenceli, aile odaklı havaya sahip filmin senaryosu Henry Gayden’a, DC karakterlerinden uyarlanan hikâyesi de Gayden ve Darren Lemke’ye ait.
Shazam’in yaratıcıları Bill Parker ve C.C. Beck.
Filmin baş yapımcıları şöyle: Jeffrey Chernov, Christopher Godsick, Walter Hamada, Geoff Johns, Adam Schlagman, Richard Brener, Dave Neustadter, Dany Garcia, Hiram Garcia ve Dwayne Johnson.
Sandberg’ün yaratıcı ekibindeki diğer üyelerse, Annabelle: Creation’ın görüntü yönetmeni Maxime Alexandre, yapım tasarımcı Jennifer Spence, kurgucu Michel Aller ve kostüm tasarımcı Leah Butler.
Müzikler Benjaming Wallfisch’e (Blade Runner 2049, IT, Annabelle: Creation) ait.
Shazam! / Shazam! 6 Güç, 3D, Imax 3D ve Türkçe dublaj seçenekleriyle 5 Nisan'da sinemalarda!
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