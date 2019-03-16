'After' 12 Nisan’da vizyonda!

Ardından toplam 5 farklı seriye dönüşen ve dünya çapında ün kazanan After, Hardin Scott ve Tessa Young adlı iki gencin arasındaki ilişkiyi şimdi de sinemaya taşıyor.
Yönetmen: Jenny Gage
Oyuncular: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin
“İnternetten çıkan edebiyat fenomeni”
The New York Times
“Duygusal bir patlama yaşamaya hazır olun!”
Biblio Belles
Dünyada bir milyardan fazla okura ulaşarak satış rekorları kıran fenomen kitaptan uyarlama After, 12 Nisan’da sinemalarda!
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