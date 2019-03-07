'Agnès Hakkında Her Şey' İstanbul Modern Sinema'da!

İstanbul Modern Sinema, mart ayında sinema tarihinin en özgür ve özgün yaratıcılarından, feminist hareketin sinemadaki en önemli temsilcilerinden, Fransız Yeni Dalga akımının öncülerinden Agnès Varda’nın Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı retrospektifini sunuyor.
Agnès Varda için sinema, sinemadır; format, tür, süre ayırt etmez. Geliştirdiği sineyazı (cinécriture) kuramıyla çektiği filmler; resim, fotoğraf, yerleştirme ve edebiyatı bir araya getiren, disiplinlerarası çalışmalardır.
Kurmaca ile belgesel, öznel ile nesnel arasındaki sınırları kaldıran Varda, bir “sineyazar” olarak doğrudan öznesi olmadığı filmlerinde de varlığını hissettirir.
Agnès Varda sinemaya, büyüdüğü Sète yakınındaki bir kasabada yaşayan balıkçıların öyküsünü anlatan Paralel Yaşamlar (La Pointe Courte, 1954) ile adım attı.
Ünlü sinema tarihçisi Georges Sadoul tarafından Fransız Yeni Dalga akımının öncülerinden biri olarak değerlendirilen Paralel Yaşamlar’dan sonra beş kısa belgesel yaptı.
Bunların ardından gelen ilk başyapıtı 5’ten 7’ye Cléo (Cléo de 5 à 7, 1962) Cannes Film Festivali Altın Palmiye adayı oldu.
Simone de Beauvoir’ın kürtaj hakkı için yazdığı manifestoya imza atan 343 kadından biri olarak feminist harekette etkin olarak yer alan Varda’nın Kadınların Cevabı: Bizim Bedenimiz, Bizim Cinsiyetimiz (Réponse de Femmes: Notre Corps, Notre Sexe, 1975) belgeseli apayrı bir önem taşır.
Varda, 1990’lı yıllarda, kaybettiği eşi, ünlü yönetmen Jacques Demy’ye adadığı belgeseller yaptıktan sonra 2000’li yıllarda Toplayıcılar (Les Glaneurs et la Glaneuse, 2000), iki yıl sonraki devam filmi Toplayıcılar... İki Yıl Sonra ( Les Glaneurs et la Glaneuse: Deux Ans Après, 2002), Agnès’in Plajları (Les Plages D’Agnès, 2008), fotoğraf ve yerleştirme sanatçısı JR ile birlikte yaptığı Mekânlar ve Yüzler (Visages, Villages, 2017) ve 2019 Berlin Film Festivali’nde gösterilen özyaşam öyküsü Agnès, Varda’yı Anlatıyor (Varda par Agnès) ile yeni kuşakların hayranlığını topladı.
91 yıldır “hayatta olan ve merak eden”, 65 yıldır sinema yapan Agnès Varda’nın aldığı Legion d’Honneur, René Clair Ödülü, Onursal Oscar gibi yüzlerce ödüle yenileri ekleniyor ve Agnes’in “sinemayla dansı” ilham vererek sürüyor.
Programdaki filmler hakkında detaylı bilgi için..
Söyleşi: Agnès Varda Sineması
7 Mart Perşembe 19.00
Mekân: Fransız Kültür Merkezi
Konuğumuz Didier Rouget, Agnès Varda’yla otuz yıllık çalışma arkadaşlığı ve yönetmenin sineması üzerine konuşuyor. Söyleşinin moderatörlüğünü Müge Turan ve Alin Taşçıyan üstleniyor.
Etkinliğe katılım için buraya tıklayarak kayıt yaptırmanızı rica ederiz.
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