7.03.2019
'Amina' Atlanta Film Festivali'nde!
4-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 43. Atlanta Film Festivali'nin (Academy Award® qualifying) Uluslararası Belgesel Yarışma Bölümü’nde gösterilecek olan Amina, göç eden bir kadının hikayesini konu alıyor.
Kızının ihiyaçlarını karşılamak ve para kazanmak için Senegal'den Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Amina'nın hikayesini perdeye taşıyan belgesel, göçmen olma duygusunu güçlü bir karakter üzerinden ele alıyor.
İstanbul'da bir tekstil firmasında mağaza modeli ve satış personeli olarak çalışan Amina, bir gün iyi bir model olabilmenin hayalini kurar. Ancak içinde yaşadığı gerçekler hayal dünyası kadar renkli değildir.
Çekimleri İstanbul ve Senagal’de yapılan Amina’nın odak noktasını, göçmenlerin içinde bulunduğu arada kalmışlık hissi oluşturuyor.
Yönetmenliğini Kıvılcım Akay’un yaptığı Amina’nın görüntü yönetmenliğini Meryem Yavuz, kurgusunu Eytan İpeker, müziklerini Erdem Helvacıoğlu, moda ve fotoğraf çekimi bölümlerinin kreatif danışmanlığını Aslı Filinta üstleniyor.
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