'Anadolu Turnesi' 22 Mart’ta vizyonda!

Bir hafta boyunca Başka Sinema salonlarında seyirciyle buluşacak olan film, 2014 yazında, ülkede esen umutlu siyasi rüzgardan ve Anadolu Rock’tan gazlarını alıp, ekipmanlarını 80 model bir Vosvos’a yükleyip yola çıkan saykedelik rock grubu Venus Music Peace Band’in Anadolu turnelerinde yaşadıkları maceraları konu alıyor.
İlk gösterimini geçtiğimiz yıl !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde yapan ve geçtiğimiz hafta (13 Mart) Başka Çarşamba kapsamında özel bir gösterimle seyirciyle buluşan Anadolu Turnesi, aynı gece Anahit Sahne’de Islandman, Ağaçkakakan, Gülin, Volkan İncüvez, Barlas Tan Özemek gibi müzisyenleri aynı sahnede buluşturmuştu.
Gecede, Venus Music Peace Band de dört yıl aradan sonra ilk kez bir araya gelmişti.
“Anadolu Turnesi”, 22-28 Mart 2019 tarihleri arasında Başka Sinema salonlarında gösterimde olacak.
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