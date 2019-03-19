Ayda Bir Güneş'in ilk konuğu Batuhan Polat!

|Güneş Özgeç
Güneş Özgeç’in günümüz müzik dünyasının başarılı ve özgün isimlerini sahnede ağırlayacağı ve müzik konuşup şarkılar söyleyeceği Ayda Bir Güneş serisinin ilk konuğu ise, günümüz aşklarına romantik manifestolar yazan şarkıcı ve müzisyen Batuhan Polat olacak.
Söz ve müziği kendine ait olan ve yalnızca YouTube’ta yayınladığı şarkıları “Yaşıyor muyuz biz?”, “Mesafeler” ve “Dünyanın Binbir Aklı” ile çok kısa zamanda sıkı takipçiler yaratan Batuhan Polat, gecede yakında yayınlanacak EP’si “Bazen Herkes Haklıdır”dan de şarkılar söyleyecek ve müzikal hikâyesini Güneş Özgeç’in sohbeti eşliğinde seyircilerle paylaşacak.
|Batuhan Polat
TARİH: 20 MART 2019, ÇARŞAMBA
SAAT: 21:00
YER: Nayah - Osmanağa Mahallesi, Kırtasiyeci Sk. No:20, 34714 Kadıköy/İstanbul
GÜNEŞ ÖZGEÇ Spotify
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BATUHAN POLAT: Müzik yapan bir ailede dünyaya geldi ve 9 yaşındayken gitar çalarak müziğe başladı. Lisede kariyerine vokal de eklendi ve şarkı söylemeyi hiç bırakmadı. Dünyanın bir çok ülkesini dolaşarak sokaklarda şarkılar söyledi. Halen, Bilgi Üniversitesi’nde Müzik Bölümü’nde eğitimine devam eden Polat, son beş yıldır yazdığı şarkıları söylediği projesiyle konserler veriyor. Youtube üzerinden yayınladığı “Yaşıyor muyuz biz?”, “Mesafeler”, “Dünyanın Binbir Aklı” videolarıyla takipçilerini yaratan Polat’ın kısa çaları “Bazen Herkes Haklıdır”, 22 Mart’ta yayınlanacak.
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