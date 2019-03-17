Yönetmen Felix Van Groeningen’in, David ve Nic Sheff isimli baba oğulun gerçek hayat öyküsünden uyarladığı ve başrollerini ünlü oyuncular Steve Carell ve Timothée Chalamet'in paylaştığı Beautiful Boy / Güzel Oğlum, oğullarının uyuşturucu bağımlılığıyla yıllarca mücadele eden bir ailenin yürek burkan ama yine de umut dolu hikâyesini anlatıyor.
Yönetmen: Felix van Groeningen
Senaryo: Luke Davies, Felix van Groeningen
Oyuncular: Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney, Amy Ryan
Yapımcı: Sarah Esberg
Görüntü Yönetmeni: Ruben Impens
Kurgu: Nico Leunen
Müzik: Bob Bowen
Süre: 120 dk
Yapım Yılı: 2018
Ülke: ABD
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